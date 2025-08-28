Бизнесът: Обявяването на цените всеки ден носи нови разходи и спорни ползи

Идеята на държавата за обявяване на цените на 101 типа продукти всеки ден ще докара нови разходи за хипермаркетите, като още от сега се открояват редица спорни изисквания. Това коментираха в четвъртък пред Mediapool от Сдружението за модерна търговия, което обединява водещите търговски вериги на пазара. Както по-рано Mediapool съобщи Комисията за защита на потребителите (КЗП) публикува списъка на продуктите, на които всеки ден, включително събота и неделя и в празнични дни, търговците трябва да обявяват цените.

Ще се изисква бърза промяна на софтуера

"За да се приложат изискванията на КЗП се изисква значително технологично време и софтуерно адаптиране на системите, но след публикуването на указанията не става ясно дали изпълнението трябва да започне от 1 януари 2026 г., от 8 август тази година или от 8 октомври тази година", коментираха от сдружението.

Действително в указанията има изричен текст, че търговците трябва да докладват цените на КЗП от датата на приемане на еврото, т.е. от 1 януари 2026 г. Наред с това обаче има и друг текст, който казва, че то ще се прилага докато важи двойното обозначаване на цените - в лева и в евро.

Проверка на Mediapool в Закона за въвеждане на еврото в България показва:

"Периодът на двойно обозначаване на цените на стоките и услугите в евро и в левове започва на 8 август 2025 г. и приключва на 8 август 2026 г.".

Отделно от това относно двойното обозначаване на цените НАП и КЗП вече обявиха, че няма да санкционират за нарушения фирмите до 8 октомври.

Затова бизнесът сега се пита дали този срок се обвързва по някакъв начин и с предоставянето на данни за цените от търговците към КЗП всеки ден.

Ще се объркат ли потребителите

Разминаването в сроковете между закона и указанията на КЗП, както и забавянето им, отново повдига въпроса за необходимостта от отговорно отношение към координационния процес по въвеждане на еврото, добавя бизнесът.

Ежедневното публикуване на огромен набор от стоки с различни характеристики и разфасовки, не само е допълнителна административна тежест, но и ще обърка потребителите, смятат още оттам.

Също така създава предпоставки за сравнение на чувствителна търговска информация, което противоречи на принципите на конкуренцията, добавят от Сдружението за модерна търговия.