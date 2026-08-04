Бизнесът: Столичното парно застрашава енергийната система, да се избере концесионер

Столичният общински съвет да открие възможно най-скоро процедура за избор на концесионер на "Топлофикация София", чието лошо финансово и техническо състояние заплашва цялата енергийна система на страната, призоваха във вторник от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България.
Със своята мощност от 1000 МВ общинската топлофикация се равнява на един блок на ядрената ни централа и затова е от системно значение за българската енергетика. Евентуален финансов колапс на дружеството би довел до домино ефект върху финансите и стабилността на енергийната система на страната, посочват от организацията.
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Предприятието обслужва значителен брой търговски, индустриални и обществени обекти, за които сигурността на доставките, предвидимостта на разходите и качеството на услугата са ключови фактори при планиране на дейността, инвестициите и заетостта. Продължаващата финансова нестабилност на дружеството, натрупването на задължения и ограничените възможности за инвестиции създават несигурност, която се отразява негативно върху бизнес климата и застрашава стабилността на държавния бюджет в условията на отворена процедура по свръхдефицит, пише в становището на бизнеса.
В него се цитират данни от протокол от закрито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране от 1 юли 2026 г., според които загубата на "Топлофикация София" само през 2025 г. е 426 млн. лв. или три пъти повече спрямо предходната година. Продажбите на електроенергия са намалели с 24 на сто, докато разходите се повишават под натиск на инфлацията и липсата на оптимизация и дигитализация на процесите, видимо от броя наети по трудов договор 2200 души.
Според работодателската организация амортизираната инфраструктура и високите технологични загуби увеличават риска от аварии и прекъсвания, което води до преки икономически загуби и допълнителни непредвидени разходи. "В случай че дружеството реализира дори двойно по-ниска загуба през следващата година, то столицата и българската енергийна система ще бъдат поставени пред директния риск от затруднения в платежоспособността и финансовата автономност на дружеството, смята конфедерацията.
Тя призовава Столичния общински съвет "без излишно отлагане, без нови неуспешни експерименти и без излишни анализи, да пристъпи към предприемане на действия за подготовка на концесиониране на "Топлофикация София" ЕАД, като стратегическа мярка с потенциален положителен ефект върху енергийната сигурност, икономическата устойчивост и конкурентоспособността на София и на страната като цяло".
През годините незевнъж се е коментирало даването на топлофикацията начастно управление, но така и не се е стигало докрай в тези намерения.
Междувременно дълговете на дружеството за миналата година надхвърлиха 1.2 млрд. евро, а последно миналия септември кметът на града Васил Терзиев създаде работна група в общината, която да подготви външен технически, финансов и бизнес одит на "Топлофикация София", за да се пристъпи към концесионирането ѝ. След това на няколко пъти Васил Терзиев предложи на Столичния общински съвет да гласува решение, с което да се възложи такъв одит, но то такa и не стигна до гласуване.
Всъщност в предишен мандат общинският съвет вече реши да се премине към привличане на външен инвеститор и мениджмънт за "Топлофикация София". Преди това беше направен и анализ от международен консултант, който показа колко средства и в какво трябва да бъдат инвестирани, за да се увеличи производството на електроенергия, което да компенсира загубите от производството и продажбата на топлоенергия. До обявяването на процедура за привличане на външен мениджмънт обаче така и не се стигна.
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2 коментара
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Който го приватизира ще гласувам в следващите 10 години за него.
Много сте нагли! На същия "бизнес" да му се провери произхода на капитала. До 1987. Не е луд който яде държавната баница, а тоя, който му я дава- мнозинствата в парламента!