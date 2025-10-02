Бизнесът влиза в професионалното образование от учебното съдържание до практиката

Дуалното обучение дава на младите хора умения за заетост като да се явяваш на работа на време и да работиш в екип. Работодателите смятат, че всички преминали през тази форма на обучение отиват при тях готови за пазара на труда. Това каза председателят на Фондация на бизнеса за образованието Гергана Раковска в четвъртък по време на откриването на програма "Домино 2" за развитие и надграждане на дуалното обучение.

Българско-швейцарската програма този път е с бюджет от 5.8 млн. швейцарски франка (малко над 12.1 млн. лв) и ще се изпълнява от 2025 до 2029 г. Тя следва да надгради постигнатите резултати по първия проект "Домино", като този път постави основен акцент в активното участие на бизнеса в процеса.

"В първият етап на проекта на "Домино" ние на практика подготвихме и после въведохме дуалната форма на обучениe у нас. Експертизата и помощта на швейцарското правителство беше много ценна за нас", обясни министърът на образованието и науката Красимир Вълчев по време на откриването.

Надграждането ще дойде най-вече през засилването на участието на бизнеса. По думите на ръководителя на новата програма Полина Златарска от Дирекция "Професионално образование и обучение" към МОН законодателят е натоварил предимно училищата с координацията на дуалната система и стартирането на партньорства с бизнесите.

"Системата обаче работи тогава, когато бизнеса припознае дуалното обучение и формиране на кадрите като свой актив от икономическата си дейност", коментира тя.

Именно това е причината фокусът на "Домино 2" да бъде делегиране на повече отговорности на бизнеса, който ще бъде включен в целия цикъл - от съдържанието, през партньорствата до практическото обучение в реална работна среда.

Според Гергана Раковска дуалното обучение е голяма инвестиция на секторно ниво, защото в различните фирми младите хора минават през практиката, а след това дори да не продължат в същата компания отиват в сектора. Според нея към този момент те вече са подготовени, защото някой е инвестирал в техните умения и това е "печеливш модел".

"Голямата цел, която е двигателят на системата, всъщност е възвращаемост на инвестициите и това е идеята на подпомагането на всички аспекти на системата, за да достигнем полезност на инвестицията от страна на фирмата", каза Златарска, според която ползата за учениците е неуспорима.

Координационната дейност по взаимодействието в дуалното обучение ще бъде изнесена в междинно звено. Ролята ще изпълнява Българо-швейцарската търговска камара.

"Идеята е да направим така, че да има обща платформа за взаимодействие между бизнеса и образованието. От една страната, трябва професионалното образование да отговаря максимално на потребностите на пазара на труда, а от друга, да дадем възможност на младежите да сменят успешно средата - да излязат от училище и да влязат в работна среда", обясни ръководителят на секретариата на Българо-швейцарската търговска камара Васил Радойновски.

Според него обучението в работна среда е и възможност за учениците да усвоят меки умения, необходими в съвременния бизнес свят като: комуникация, дисциплина, умения за работа в екип и поемане на отговорност.

По думите на Радойновски системата на дуалното образование в Швейцария се гради на базата на три основни субекта: бизнес, образование и държава. Това е и причината координационното звено да работи за адаптирането на добри швейцарски практики към българската система на образованието.

"Практиката показа, че на места обаче често има затруднения и всяка от страните търси причини за слабото взаимодействие в другата страна. Често слушаме от фирмите: "Идват децата, но не са подготвени за работа в реална работна среда. От училищната система пък се оплакват, че фирмите не са готови да взаимодействат. Ще се опитаме да направим така, че всяка от тези страни да разпознае ползите от съвместната работа и да ги използва максимално", отбеляза той.

За тази цел междинното звено ще осигури капацитет по места - за начало по един човек на област, който да отговаря за координацията на място и да бъде позициониран в някоя от местните бизнес организации. Освен това по няколко бизнеса ще бъдат обединявани в сдружения, които да подпомагат прилагането на дуалното образование по швейцарски модел.

"Швейцария има дългогодишна традиция да цени професионалното и образователното обучение. То е дълбоко вкоренено в нашето общество и ръководи и нашето международно сътрудничество. Професионалното образование не трябва да се разглежда като втори избор. Напротив, то е крайъгълен камък, който води до успешни кариери и до много силен пазар на труда", каза новият швейцарски посланик Пиер Хагман, за когото събитието в сряда беше първото, което провежда с българските власти. Той допълни, че близо две трети от швейцарските младежи избират професионално образование пред гимназиално.