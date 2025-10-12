"Благодарим ти,Тръмп!" Стават чудеса, заложниците се връщат, каза Уиткоф пред огромен митинг в Тел Авив

Вълнение, силни емоции и усещане за надежда изпълни огромния митинг на "Площада на заложниците" в Тел Авив, където израелци скандираха "Благодарим ти, Тръмп", но освиркаха премиера Бенямин Нетаняху, когато специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф спомена името му. В събота вечер, на втория ден след сключеното с американско посредничество примирие в Газа, тече 72-часовото отброяване за "Хамас" да освободи всички живи израелски заложници.

Според първата фаза от мирния план на президента Доналд Тръмп, Израел трябва да освободи 1 700 задържани в Газа и около 250 палестински затворници – властите заявиха, че вече са започнали прехвърлянето на някои от тях преди официалното им освобождаване.

Тълпата развяваше американски знамена и държеше плакати в подкрепа на Доналд Тръмп. На митинга говориха специалният пратеник на САЩ за Близкия изток Стив Уиткоф, дъщерята на президента Иванка и зетят му Джаред Къшнър, който взе участие в решаващия етап на преговорите заедно с Уиткоф.



Уиткоф каза пред събралите се в Тел Авив, че "чудеса могат да се случват" и че Тръмп "би се зарадвал" да види празненствата след подписването на първата фаза от споразумението за Газа.

"Чудеса могат да се случат, заложниците се прибират у дома", каза Уиткоф пред митинга в Тел Авив, посрещнат с бурни аплодисменти.

Президентът Тръмп "отказа да приеме, че мирът в Близкия изток е непостижим", добави той.

Къшнър призова: "Нека направим Израел, региона и света мирни."

Стив Уиткоф написа в социалната мрежа X, че по-рано в събота е пътувал до Газа заедно с командващия CENTCOM и Джаред Къшнър, "за да проверят спазването от Израел на фазата за освобождаване на заложниците", предвидена в американския мирен план.

"Получихме подробни доклади за сигурността, хуманитарната помощ и усилията за координация. С постоянен ангажимент мирът остава постижим", добави той.

Междувременно, след частичното изтегляне на израелските войски, в някои райони на Газа се е образувал вакуум на властта.

"Хамас" обяви в събота, че е извикала обратно 7 000 бойци, за да възстанови контрола си над териториите, напуснати от израелските сили.

Същевременно ръководената от "Хамас" гражданска защита съобщи, че продължава да разчиства развалините в търсене на телата на изчезнали палестинци.

Тръмп организира среща на върха в Египет

В понеделник Тръмп ще бъде придружен от 20 световни лидери в Египет за участие в среща на върха, посветена на прекратяването на войната в Газа, потвърди египетското президентство.

Египет ще бъде домакин на международна среща на върха в курорта Шарм ел-Шейх в понеделник, с цел финализиране на споразумение за прекратяване на войната в Газа, съобщи говорител на египетското президентство.

На форума ще присъстват над 20 лидери, включително президентът на САЩ Доналд Тръмп.

Първоначално срещата бе съобщена от Axios, според който Тръмп е организирал събитието и е изпратил покани до лидери или външни министри от Германия, Франция, Обединеното кралство, Италия, Катар, ОАЕ, Йордания, Турция, Саудитска Арабия, Пакистан и Индонезия.

По-късно изданието съобщи, че Държавният департамент на САЩ официално е разширил списъка на поканените, включвайки Испания, Япония, Азербайджан, Армения, Унгария, Индия, Ел Салвадор, Кипър, Гърция, Бахрейн, Кувейт и Канада. Според източник, цитиран от Axios, покана е била изпратена и до Иран, но Израел няма да участва.

Високопоставен представител на"Хамас" заяви пред АФП, че освобождаването на 48-те заложници, държани в Газа, ще започне в понеделник сутринта.

Планът на Тръмп и освобождаването на затворници

Според подписаното споразумение размяната на пленници ще започне в понеделник сутринта, както е договорено, и няма нови развития по въпроса", каза Осама Хамдан.

След завръщането на заложниците от Газа, Израел ще пристъпи към освобождаването на около 2 000 палестински затворници по силата на първия етап от споразумението за прекратяване на огъня, договорено с посредничеството на САЩ.

„Хамас" по-рано заяви, че вероятно ще има затруднения при намирането на телата на някои от загиналите заложници в рамките на 72-часовия срок, за което Израел е уведомен.

Смята се, че 20 от заложниците са живи, а 28 – мъртви.