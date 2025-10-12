"Благодарим ти,Тръмп!" Стават чудеса, заложниците се връщат, каза Уиткоф пред огромен митинг в Тел Авив

Вълнение, силни емоции и усещане за надежда изпълни огромния митинг на "Площада на заложниците" в Тел Авив, където израелци скандираха "Благодарим ти, Тръмп", но освиркаха премиера Бенямин Нетаняху, когато специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф спомена името му. В събота вечер, на втория ден след сключеното с американско посредничество примирие в Газа, тече 72-часовото отброяване за "Хамас" да освободи всички живи израелски заложници.
Според първата фаза от мирния план на президента Доналд Тръмп, Израел трябва да освободи 1 700 задържани в Газа и около 250 палестински затворници – властите заявиха, че вече са започнали прехвърлянето на някои от тях преди официалното им освобождаване.
Тълпата развяваше американски знамена и държеше плакати в подкрепа на Доналд Тръмп. На митинга говориха специалният пратеник на САЩ за Близкия изток Стив Уиткоф, дъщерята на президента Иванка и зетят му Джаред Къшнър, който взе участие в решаващия етап на преговорите заедно с Уиткоф.
Уиткоф каза пред събралите се в Тел Авив, че "чудеса могат да се случват" и че Тръмп "би се зарадвал" да види празненствата след подписването на първата фаза от споразумението за Газа.
"Чудеса могат да се случат, заложниците се прибират у дома", каза Уиткоф пред митинга в Тел Авив, посрещнат с бурни аплодисменти.
Президентът Тръмп "отказа да приеме, че мирът в Близкия изток е непостижим", добави той.
Къшнър призова: "Нека направим Израел, региона и света мирни."
Стив Уиткоф написа в социалната мрежа X, че по-рано в събота е пътувал до Газа заедно с командващия CENTCOM и Джаред Къшнър, "за да проверят спазването от Израел на фазата за освобождаване на заложниците", предвидена в американския мирен план.
"Получихме подробни доклади за сигурността, хуманитарната помощ и усилията за координация. С постоянен ангажимент мирът остава постижим", добави той.
Междувременно, след частичното изтегляне на израелските войски, в някои райони на Газа се е образувал вакуум на властта.
"Хамас" обяви в събота, че е извикала обратно 7 000 бойци, за да възстанови контрола си над териториите, напуснати от израелските сили.
Същевременно ръководената от "Хамас" гражданска защита съобщи, че продължава да разчиства развалините в търсене на телата на изчезнали палестинци.
Тръмп организира среща на върха в Египет
В понеделник Тръмп ще бъде придружен от 20 световни лидери в Египет за участие в среща на върха, посветена на прекратяването на войната в Газа, потвърди египетското президентство.
Египет ще бъде домакин на международна среща на върха в курорта Шарм ел-Шейх в понеделник, с цел финализиране на споразумение за прекратяване на войната в Газа, съобщи говорител на египетското президентство.
На форума ще присъстват над 20 лидери, включително президентът на САЩ Доналд Тръмп.
Първоначално срещата бе съобщена от Axios, според който Тръмп е организирал събитието и е изпратил покани до лидери или външни министри от Германия, Франция, Обединеното кралство, Италия, Катар, ОАЕ, Йордания, Турция, Саудитска Арабия, Пакистан и Индонезия.
По-късно изданието съобщи, че Държавният департамент на САЩ официално е разширил списъка на поканените, включвайки Испания, Япония, Азербайджан, Армения, Унгария, Индия, Ел Салвадор, Кипър, Гърция, Бахрейн, Кувейт и Канада. Според източник, цитиран от Axios, покана е била изпратена и до Иран, но Израел няма да участва.
Високопоставен представител на"Хамас" заяви пред АФП, че освобождаването на 48-те заложници, държани в Газа, ще започне в понеделник сутринта.
Планът на Тръмп и освобождаването на затворници
Според подписаното споразумение размяната на пленници ще започне в понеделник сутринта, както е договорено, и няма нови развития по въпроса", каза Осама Хамдан.
След завръщането на заложниците от Газа, Израел ще пристъпи към освобождаването на около 2 000 палестински затворници по силата на първия етап от споразумението за прекратяване на огъня, договорено с посредничеството на САЩ.
„Хамас" по-рано заяви, че вероятно ще има затруднения при намирането на телата на някои от загиналите заложници в рамките на 72-часовия срок, за което Израел е уведомен.
Смята се, че 20 от заложниците са живи, а 28 – мъртви.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
0 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.