Благой Козарев е новият шеф на Строителната камара в София

Една от най-мощните бизнес организации в страната - Камарата на строителите в България (КСБ) ще има нов шеф. Неговото име ще стане ясно в края на годината.

Сегашният председател на Управителния съвет на браншовата организация инж. Илиян Терзиев, оглави организацията в началото на 2018 г. Той е смятан за близък до лидера на ДПС Делян Пеевски. Илиян Терзиев изкара два последователни пълни 3-годишни мандата начело на КСБ и съгласно правилата няма право на повече, освен ако не бъдат променени.

В момента се провеждат отчетно-изборните събрания на регионалните камери. На тях се избират делегати за предстоящото на 25 ноември общо събрание на КСБ, когато ще бъде избран новият шеф.

Единствената издигната засега кандидатура е на доскорошният председател на Строителната камара в София инж. Любомир Качамаков, съобщиха от КСБ.

За нов председател на най-голямата регионалната структура на строителната камара е избран инж. Благой Козарев. Той е сред собствениците на една от големите компании във водното строителство.

В момента инж. Козарев е председател на етичната комсия в КСБ, а преди това беше шеф на контролния съвет на КСБ.

53-годишиният Благой Козарев е определян като един от пионерите във водното строителство у нас след промените през 1989 г. Той е сред собствениците на една от най-големите фирми в този сектор - "Райкомерс Инженеринг" АД - фамилна компания с капитал от над 1 милион лева.

Строителната им компания "Райкомерс Конструкшън" през последните две десетилетия реализира редица водни проекти, част от които финансирани с европейски средства. Сред тях са на Русе, Враца, Кюстендил, Перник, Ямбол, Кнежа, Летница, Бяла Слатина, Кубрат, Оряхово, Свиленград и други.

Оборотът на "Райкомерс Конструкшън" през последните три финансови години се движи от 55 млн. лв. до близо 80 млн. лв. Компанията има около 350 работници.

През 2022 г. Благой Козарев неколкократно коментира, че е необходимо правителството да приеме методика за актуализиране на цените в строителството заради скока материалите и инфлацията, за да могат да бъдат довършени започнатите инфраструктурни проекти.