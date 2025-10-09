Благомир Коцев: Вместо прокуратурата да търси истината, очаква да доказвам невинността си

Вместо прокуратурата да разследва "системните играчи" и "Пламенки", които години наред ограбват варненци, трети месец очаква от мен да доказвам, че съм невинен. Това казва варненският кмет Благомир Коцев в писмо, публикувано в профила му във "Фейсбук".

В него той прави ретроспекция на времето, което е прекарал в общината. Той посочва, че "ако прокуратурата се възползва от максималния срок за задържане под стража, ще е горе-долу колкото половината ми досегашен мандат".

Кметът на Варна беше задържан на 8 юли след акция на Комисията за противодействие на корупцията по сигнал на Пламенка Димитрова. Тя обвинява Благомир Коцев в корупция, след като фирмата ѝ губи обществена поръчка за доставка на храна.

Пълният текст на писмото на Благомир Коцев от ареста:

"Отбелязвам третия месец в ареста с ретроспекция за времето, прекарано в Общината, което, ако прокуратурата се възползва от максималния срок за задържане под стража, ще е горе-долу колкото половината ми досегашен мандат.

Мандат, прекаран в перманентна битка с Пламенки - монополисти на публичен ресурс, абонирани за нищетата на хората, пардон, за обществени поръчки; Траяновци - строителни предприемачи, които местят цели булеварди, за да уплътнят терените си с повечко бетон, и Ивелиновци - други строителни предприемачи, за които деретата по каменарския склон са най-обикновени незастроени площи.

Мандат, прекаран в перманентна битка с ГЕРБ-Портних и неговата клика от новоначалисти, за които да редиш обществени поръчки с един участник е висша политическа школа, а да издаваш ПУП и РС-та на строители е апогей на управленската потентност. Че иначе Варна била византийски град, сиреч отмъстителен и заговорнически, както го описва депутатът Балачев.

Мандат, досущ като историята с боклука в София. Има #КОЙ да чисти, след като цялата конкуренция е била отстранена, ама за 400 лв. на тон. Какво като е 4 пъти над пазарната цена, нали ще се върши работа, работа, работа? А кметът, дето не се поддава на шантажа и лакомията на срасналите се с борисо-пеевската власт, всъщност хич не става. "Неможач".

Или както навремето го беше рекла съдия Дани Каназирева от ГЕРБ: "Не пипайте организираната престъпност! Ще настане хаос!"

За което се оказа права. Хаосът настъпи. Незаконен главен прокурор, открита война в съдебната система, потопи, жертви, боклук и все така бетон. А, ако случайно бетонът не е достатъчен, то тогава КПК услужливо ще изслуша оплакванията на незадоволените, за да повдигне обвинение.

Преди две години по това време вървеше предизборната кампания. Нито тогава, нито сега храня илюзии, че да си кмет на Варна е лесно. Но е важно да се каже, че първите добронамерени предупреждения и откровени заплахи постъпиха още с встъпването ми в длъжност. Завесите започнаха бързо да се вдигат, за да разкрият дълбокия декор на зависимости, корупция и нечисти интереси. И това е така, защото в продължение на десетилетия се е изграждала система, която не търпи хора, отказващи да се подчиняват на установения порочен ред. Ако не си част от нея, системата те изхвърля.

Защо например никой не разследва как Пламенка е печелила всяка обществена поръчка 16 години подред? Нека всеки сам си направи изводите.

"Системни играчи" и "Пламенки", близки до бившия кмет във Варна има в изобилие. КПК не просто ги изслушва охотно, а им помага да сглобят удобен пъзел за обвинението. Всеки един от тези свидетели е тясно свързан с предишното ръководство, чрез което се е облагодетелствал. Непознати за мен предприемачи, уволнени чиновници, лица, уличени в корупция и мошеничество. Мотивите им са изписани на челото, както обичат да казват самите КПК-инспектори. Но вместо прокуратурата да разследва истината, тя очаква от мен да доказвам своята невинност, обръщайки основите на правото с главата надолу.

Днес "византийците", превзели Варна, се чудят как да премахнат един кмет, за да сложат друг - удобен и зависим от тях. Искат нови избори, купен вот и преврат срещу гражданите чрез овладените институции. И ако може, да не се вдига шум и хората много-много да не се бунтуват.

Тъжно е да ги гледа човек как с безграничната си наглост отново подценяват варненци, но пък арогантността е изпила ума не на един или двама български политици.

Което не може да се каже за хилядите българи по площадите във Варна, София и цяла България, които искат да живеят в нормална и свободна държава. Вие ми давате сила да устоя! В килията си държа плакат с хилядите вдигнати сърца пред парламента с надписа "Съединението прави силата".

Знам, че сме заедно в тази битка. Затова ще ви бъда вечно признателен. Благодаря ви!

Бъдете обединени. Борете се за свободата си, а аз ще се боря за своята!"