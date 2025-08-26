Блъснатото от АТВ дете остава в кома

4-годишният Мартин, който беше блъснат от АТВ в "Слънчев бряг", продължава да е в кома.

"Направени са всички изследвания и скенер, на който се потвърждава, че водещата причина за състоянието на пострадалото при инцидента с АТВ дете е тежка черепно-мозъчна травма. Състоянието му отговаря на тази диагноза - то е в кома", каза пред журналисти д-р Христо Пседерски, който е реаниматор в "Пирогов".

Той добави, че детето не е контактно, но е със спонтанно дишане.

"Правим всичко възможно, но никой не може да даде прогноза за по-нататъшното развитие, както и колко дълго ще продължи лечението", посочи д-р Пседерски.

Ще бъдат направени още изследвания, ще бъдат направени и консултации с лекари от други болници.

Преди ден медицински хеликоптер транспортира детето от Бургас и то бе настанено в Детската реанимация на "Пирогов".