Блъснатото от АТВ дете остава в кома

4-годишният Мартин, който беше блъснат от АТВ в "Слънчев бряг", продължава да е в кома.
"Направени са всички изследвания и скенер, на който се потвърждава, че водещата причина за състоянието на пострадалото при инцидента с АТВ дете е тежка черепно-мозъчна травма. Състоянието му отговаря на тази диагноза - то е в кома", каза пред журналисти д-р Христо Пседерски, който е реаниматор в "Пирогов".
Той добави, че детето не е контактно, но е със спонтанно дишане.
"Правим всичко възможно, но никой не може да даде прогноза за по-нататъшното развитие, както и колко дълго ще продължи лечението", посочи д-р Пседерски.
Ще бъдат направени още изследвания, ще бъдат направени и консултации с лекари от други болници.
Преди ден медицински хеликоптер транспортира детето от Бургас и то бе настанено в Детската реанимация на "Пирогов".
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
0 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.