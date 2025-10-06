Близък до Пеевски зам.-кмет на Плевен поема управлението на ВиК Плевен

Заместник-кметът по инвестициите на Плевен Калоян Къдрийски, свързан политически с ДПС-Ново начало, е назначен временно за управител на "Воднабдяване и канализация" (ВиК) Плевен до провеждането на конкурс. Досегашният управител инж. Климент Тодоров е освободен от Управителния съвет на "Български ВиК холдинг" ЕАД. Държавното дружество мотивира отстраняването му с това, че "настоящото управление на ВиК Плевен не отговаря на очакваните резултати за ефективност, като е налице неспособност за справяне с динамичната среда през изминалите месеци".
Както е известно, вече трета поредна година област Плевен са на тежък воден режим. И докато хората нямат вода, управлението на община Плевен не намира за нужно да се заеме с ремонта на старите спукани тръби, осигурявайки нужните инвестиции. Вместо това кандидатства за изграждане на най-скъпата спортна зала в историята на България (35 млн.лева). Сред фирмите, спечелили обществената поръчка, има и свързана с Делян Пеевски.
Междуременно водната криза в Плевен се изостри, хората започнаха да протестират всяка седмица и справянето с проблема стигна до правителството. Тогава се разбра, че управлението на община Плевен e планирало едва 1 милион лева за ВиК ремонти. Миналата седмица правителството предложи, а парламентът прие прекрояване на държавния бюджет, с което се ревизира инвестиционната програма на Плевен, така че за водни проекти да отидат над 10 млн. лв.
И това е само началото, тъй като положението е сериозно и според прогнозите ще са нужни поне 80 млн. лв.
Дни по-късно отговарящ за инвестициите зам.-кмет на Плевен става шеф на ВиК Плевен. Засега временен.
Кой е Калоян Къдрийски?
Калоян Къдрийски е местен бизнесмен, преди да стане заместник-кмет на Плевен преди година.
Според официалната справка, 45-годишният Къдрийски е възпитаник на Математическа гимназия "Гео Милев" в Плевен. Завършил е Стопанската академия "Димитър А. Ценов" в Свищов - бакалавър "Аграрна икономика" и магистър "Управление на проекти".
Преди да бъде назначен за заместник-кмет, Къдрийски е бил собственик или управител на няколко фирми с широк спектър на дейност - от строителство и недвижими имоти, през животновъдство, търговия със зърно и фуражи до транспорт и туризъм, които вече е напуснал. Семеен е, с две деца.
При встъпването си в длъжност като заместник-кмет с ресор "Териториално развитие", Калоян Къдрийски казва, че "проектите на община Плевен, включени в Инвестиционната програма на общините при актуализацията на държавния бюджет за 2024 година, са 51 за близо 50 млн. лв. и реализацията им е сред основните ни задачив момента".
Отделен е въпросът, че от тях за ВиК проекти - основният проблем на града, са предвидени само 1 млн. лв. Признането за това направи премиерът Росен Желязков при посещението си в Плевен преди седмица. "Не е нормално община Плевен да е подала проекти за 50 млн. лв. за финансиране по общинската ивестиционна програма и от тях само 1 млн. лв. да е предвиден за най-големия проблем на града - безводието. Това трябва да бъде променено и ще бъде променено", обеща Желязков.
Няколко дни по-късно само в едно заседание на две четения депутатите гласуваха поправки в Закона за държавния бюджет за 2025 г. Така отпаднаха два от одобрените инвестиционни проекта на Плевен за общо 10.3 млн. лв. и на тяхно място бяха добавени 7 нови ВиК проекта на същата стойност.
"Алтернатива на гражданите"
На местните избори през 2023 г. Калоян Къдрийски е в листата на местната коалиция "Алтенатива на гражданите", която вкарва трима общински съветници в Плевен. Къдрийски не успява да влезе в местния парламент, но близо година след изборите става заместник-кмет.
Общинският съвет на Плевен се състои от 41 съветници, представители на 12 политически формации. Най-голяма е групата на ГЕРБ - 8 общински съветници. На практика Плевен се управлява от икономически мнозинства по интереси.
Идеолог на създаването на коалиция "Алтернатива на гражданите" е бившият депутат от ДПС Камен Костадинов. Тя се е ползвала от Костадинов като още една писта за политическо влияние в местната власт, сред които са общините Плевен, Велико Търново и Горна Оряховица. След внезапната кончина на политика преди три години, коалицията е преминала под крилото на санкционирания за корупция по глобалния закон "Магнитски" Делян Пеевски, разказват местни политици.
ДПС има своя група от 3-ма съветници в Общинския съвет на Плевен.
