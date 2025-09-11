Близък до Тръмп активист беше застрелян в САЩ

Популярният американски консервативен активист Чарли Кърк е починал, след като беше прострелян от неизвестен стрелец по време на събитие в университет в щата Юта, предадоха световните агенции. Новината беше разпространена и от президента на САЩ Доналд Тръмп.
31-годишният Чарли Кърк беше застрелян, докато говори от импровизираната сцена в двора на университета по време на събитие, част от неговото турне. Извършителят все още не е задържан, въпреки че първоначално властите арестуваха двама заподозрени за убийството, но впоследствие бяха освободени.
Кърк е съосновател на младежката консервативна организация Turning Point USA и е известен политически активист и привърженик на американския президент Тръмп, предаде БТА.
"Великият, дори легендарният, Чарли Кърк е мъртъв. Никой не разбираше и не притежаваше сърцето на младежта в САЩ повече от Чарли. Той беше обичан и уважаван от всички, особено от мен, а сега вече не е сред нас“, написа Тръмп в платформата си "Truth Social".
Кърк не заемаше изборна длъжност, но беше мощна сила в консервативните среди. Освен че ръководеше младежката организация, Кърк беше водещ на подкаст и привличаше множество последователи в социалните мрежи. Toй има 5,3 милиона последователи в Х, като беше и сред водещите по Fox News.
Кърк беше част от предизборната кампания на Тръмп и присъства на стъпването му в длъжност. Чарли Кърк често атакуваше мейнстрийм медиите и се ангажираше с културни войни по въпроси, свързани с расата, пола и имиграцията, често в провокативен стил
"В знак на почит към Чарли Кърк - истински и велик американски патриот, нареждам всички американски знамена в САЩ да бъдат спуснати наполовина до неделя вечер в 18:00 часа (местно време)“, написа американският президент "Truth Social".
Вицепрезидентът Джей Ди Ванс и политици от Републиканската и Демократическата партия реагираха на новината чрез публикации в социалните мрежи.
В социалните мрежи пък циркулира видео, на което Кърк говори с микрофон под бяла тента с изписани на нея лозунги "Американското завръщане" и "Докажете, че греша". В следващия чуват изстрели, а той се хваща с ръка за шията, откъдето започва обилно кръвотечение. Междувременно настава суматоха и хората от публиката започват да бягат и да крещят.
Президентът Доналд Тръмп публикува четириминутно обръщение от Овалния кабинет, в което каза, че "изпълнен с мъка и гняв от убийството" на Чарли Кърк.
Той го нарече "мъченик за истината и свободата" и отправи нападки към "радикалната левица", като заяви че нейната разгорещена реторика е, "пряко отговорна за тероризма, който виждаме в страната ни днес".
Не ми беше ясно защо трябва толкова да ме вълнува съдбата на господина с малко лице от снимката... Добре, че форумът е пълен с политически ангажирани тесни специалисти, та ми се изясниха нещата.
За съжаление, ако Доня умре, избори няма да има , ще дойде Джей Ди. Който мам... ни ще разкатае. Направо ще ни спука дъртите г..зове
А, така!!! Трябва да ги трепем противниците. Нищо, в този форум всички се пишем либерали и демократи. Ние си знаем какви феноменални б..клуци и п..мияри сме в действителност.
Съпротивата в Щатите вече набира скорост разбирайки, че с протести нищо не се постига !
Този форум позволява и на мазмантии като теб безпрепятствено да се изявяват и да подкрепят масовите убийства на цивилни в Украйна. Не е гот такова равноправие, не е, при блатните вече щеше да има хора в Сибир, ей това е истинската власт и плурализъм.
Този форум. Финансиран с пари на САЩ. В него поне веднъж на ден чета призиви самия президент на сащ, да бъде застрелян. Антон Николов или който седи зад това име многократно е призовавал за което
Тръмп бе допуснат по погрешка от кукловодите да се състезава и хората се надяваха, че ще разбие наложеното на Западния свят самоубийствено статукво - чрез грижливо отгледани и подбрани като по калъп политкоректни политици-марионетки. Тръмп е ограничен, не блести с ум, има си зависимости - от ционистите, които го принуждават да води техни войни - с палестинците, с Иран, да помага на Путин за убийства на Християни в Украйна. Обаче светът с Тръмп за президент вече не е същият. Статуквото на кукловодите вече не е желязно.
Началото на краят. Оранжутана ще повлече крак,, той има опит от миналото лято.
Евтин популизъм, като за евтини мозъци. Човечеството губи и от благоденствието, ей я Европата, имам предвид без блатните територии чиито обитатели са азиатски варвари формално развиващи се на запад от Урал.