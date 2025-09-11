Близък до Тръмп консервативен активист, известен с проруските си възгледи, беше застрелян в САЩ

31-годишният Чарли Кърк, инфлуенсър и подкастър, консерватор и лице на онези младежи, които подкрепят Доналд Тръмп и консервативните среди в САЩ, известен с проруските си възгледи, беше застрелян по време на събитие в кампуса на университета в Юта. Ето какво се знае до този момент за убийството.

Местопрестъплението

Начело на основното младежко консервативно движение в САЩ - "Повратна точка САЩ" (Turning Point USA), Кърк водеше популярен подкаст и привличаше милиони последователи в социалните медии. Той е един от съоснователите на гореспоменатото движение през 2012 г. Кърк беше поканен да направи изказване в университета на щата Юта в Орем, на около 60 километра от Солт Лейк Сити. Там с бяла тениска с надписа „Свобода“ и тъмен панталон, седнал на стол под шатра, Кърк в рамките на обиколка, която трябваше да го отведе в 15 населени места в цялата страна до края на октомври, отговаряше на въпросите на аудиторията. Срещата беше организирана под наслова „Докажете ми, че греша“.

"Имаше много хора, той пристигна, започна да подгрява множеството“, разказва бившият парламентарист, републиканецът Джейсън Чафъц, присъствал също на проявата, събрала около 3000 души.

Изстрел и после викове

В даден момент отеква изстрел. Това се случва точно, когато Кърк отговаря на въпроси, свързани с масовите убийства, според очевидци.

31-годишният активист рухва на земята, ранен. Кръв бликва от врата му. Хората панически започват да викат. Тежко раненият Кърк е изнесен от мястото от охранителите му на носилка, който умира малко след това

"Веднага щом отекна изстрелът, някои хора се снижиха, други се хвърлиха на земята, трети започнаха да тичат и да викат в паника“, казва Чафъц, описвайки момента на стрелбата.

Издирването на убиеца продължава

Засега според официалните информации няма арестуван извършител на убийството. За кратко бяха задържани двама души, но после пуснати след разпит. Един от тях - мъж на име Джордж Зайн беше обвинен във възпрепятстване на разследването на атаката. Според властите нито един от задържаните не е имал пряка връзка със стрелбата.

Стреляно е от сграда на около 180 метра от мястото, на което се е намирал Чарли Кърк. „Стрелбата е дошла от кампуса, най-вероятно от покрив на сграда“ и стрелецът е бил с тъмни дрехи, разказаха местните власти, говорейки за стрелеца като за снайперист.

Първи новината обяви Тръмп

"Великият, дори легендарният, Чарли Кърк е мъртъв. Никой не разбираше и не притежаваше сърцето на младежта в САЩ повече от Чарли. Той беше обичан и уважаван от всички, особено от мен, а сега вече не е сред нас“, написа Тръмп в платформата си "Truth Social".

"В знак на почит към Чарли Кърк - истински и велик американски патриот, нареждам всички американски знамена в САЩ да бъдат спуснати наполовина до неделя вечер в 18:00 часа (местно време)“, написа американският президент "Truth Social".

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс и политици от Републиканската и Демократическата партия реагираха на новината чрез публикации в социалните мрежи.

Президентът Доналд Тръмп публикува четириминутно обръщение от Овалния кабинет, в което каза, че "изпълнен с мъка и гняв от убийството" на Чарли Кърк.

Той го нарече "мъченик за истината и свободата" и отправи нападки към "радикалната левица", като заяви че нейната разгорещена реторика е, "пряко отговорна за тероризма, който виждаме в страната ни днес".

От другата страна на политическата шахматна дъска, демократката Камала Харис, която беше вицепрезидентка на Джо Байдън и неуспяла кандидатка за президент срещу Тръмп, осъди атака и заяви, че политическото насилие няма място в Америка. Подобни бяха реакциите на други ключови фигури от левицата – Джо Байдън, Барак Обама, Бърни Сандърс и Гавин Нюсъм.

Кой е Чарли Кърк

Кърк не заемаше изборна длъжност, но беше мощна сила в консервативните среди.

През 2012 г., когато е на 18 г., той и бизнесменът и десен активист Бил Монтгомъри основават Turning Point USA (TPUSA), организация с нестопанска цел, която промотира консервативни възгледи, свободни пазари, ограничено управление и „традиционни ценности“ сред студентите. Това движение се превърна за едно десетилетие в най-голямата консервативна младежка група в САЩ. Тя има символична армия от ентусиазирани последователи, от които някои бяха пратени с автобуси на 6 януари 2021 г. за участие в демонстрация, изродила се в атаката срещу Конгреса.

Кърк е поддръжник на Тръмп, включително като се изказва в негова подкрепа на Националния конгрес на републиканците миналия юли, когато Тръмп и Джей Ди Ванс бяха номинирани съответно за президент и вицепрезидент. После присъства на стъпването им в длъжност.

Освен че ръководеше младежката организация, Кърк беше водещ на подкаст и привличаше множество последователи в социалните мрежи. Toй има 5,3 милиона последователи в Х, като беше и сред водещите по Fox News.

Влиянието на Чарли Кърс, измерващо се и в 6,9 милиона абонати в „Инстаграм“ и 3,8 милиона абонати в „ЮТюб“, послужи до голяма степен на Тръмп, за да привлече на своя страна младите американски мъже, популяризирайки една ултратрадиционалистка представа за семейството.

Кърк беше преднамерено провокативен, защитник на носенето на огнестрелно оръжие. Години наред той обикаляше из университетските кампуси, организирайки оживени дискусии. По време на тези прояви той канеше студентите да дебатират с него пред камерите и пред стотици негови последователи. Тези дискусии бяха повод за Кърк за демонстрира радикалната си риторика пред събеседници, които бяха недобре подготвени за дебатите с него. Всичко това пораждаше и оживени дискусии в социалните мрежи.

Чарли Кърк често атакуваше мейнстрийм медиите и се ангажираше с културни войни по въпроси, свързани с расата, пола и имиграцията, често в провокативен стил

Активистът бе широко известен с проруските си изявления. Той многократно се е обявявал против всякаква подкрепа за Украйна, твърдейки, че Вашингтон трябва да спре военните доставки за Киев и да възстанови отношенията с Москва. Според агенция УНИАН, Кърк също така открито е пропагандирал кремълски наративи в изявленията си, наричайки Володимир Зеленски „марионетка на ЦРУ“ и твърдейки, че източните региони на Украйна „исторически принадлежат на Русия“.

Журналисти от агенция Франс прес имали възможността да се срещнат с Чарли Кърк на подобна проява през октомври в щата Невада. Там той разказвал как ще изкорени всички аборти от страната, защото те са „Холокоста на нашата епоха“ и твърдял, че администрацията на Джо Байдън е създала еквивалент на „Експедия“ (американска компания за туристически услуги) за незаконните мигранти.

"Идеите на Кърк са различни", заявява тогава 22-годишният Ерик Хансън, дошъл да слуша Кърк в университета на Рино. "Това са идеи, в които някои от нас вярват, но които някои от нас понякога се страхуват да изразяват открито“, допълни той.

„Чарли Кърк е харизматичен християнски националист, който играе ролята на говорител на тръмпизма и на екстремистките идеи“, казва Кайли Спенсър, авторка на книга, посветена на него. За написването на тази книга тя е следвала и проучвала в продължение на няколко години младежкото му движение.

Роден в предградие на Чикаго, Чарли Кърк не завършва обучението си, за да се посвети на политическия активизъм.

За кратко той е под опеката на богати републикански лидери, но накрая успява да се озове в обкръжението на Тръмп. По време на неговата победоносна предизборна кампания през 2016 г. Кърк е личен асистент на сина на милиардера – Доналд Тръмп-младши.

Неговото красноречие му позволява да стане редовен коментатор в консервативната телевизия „Фокс нюз“, а после да има и популярен подкаст.

Онлайн той подхранва дезинформацията относно изборите през 2020 г. в САЩ, които уж били откраднати, както и относно Ковид-19. Неговите лъжи понякога се озоваваха директно в устата и на президента Тръмп. През 2018 г. например Кърк невярно твърдеше, че някои протестиращи скандират „Искаме Тръмп“ по време на протестите на френското движение „Жълтите жилетки“. Тръмп после повтори това твърдение.

Освен с консервативното си младежко движение, Кърк се наложи и като един от най-способните да набират средства за предизборни кампании. За целта той дори основа компания, която беше сред основните организации, на които Тръмп повери мисията за събирането на дарения за предизборната кампания през 2024 г.

Компанията на Кърк събра над 100 милиона долара, използвани за акции за убеждаване на консервативния електорат да гласува предсрочно в ключови американски щати. За целта обаче трябваше да се извършат и някои обрати в мисълта, за да може много от републиканците да забравят пък за конспиративните теории, касаещи гласуването по пощата.