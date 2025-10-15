Близките на загиналия багерист от потопа в "Елените" ще съдят държавата за 1.4 млн. лв.

Близките на загиналия багерист при потопа в "Елените" ще съдят държавата за 1.4 млн. лв. Искът на почерненото семейство е към община Несебър и няколко министерства. Те, според тях, носят отговорност за смъртта на 62-годишния мъж, разказва бТВ.
Последният разговор между Живко и баща му е в деня на потопа, 3 октомври, минути преди багеристът да изгуби живота си, спасявайки хора от потопените къщи.
"Обадих му се в 2.17, разговорът протече около 11 секунди. Каза, че е на "Елените" с още един човек и не може да говори в момента и по- късно ще се чуем. Този разговор за по- късно така и не се случи . Това му бяха последните думи - ще се чуем по- късно", разказва синът му Живко.
Малко след това четириметрова вълна залива "Елените". Цанко Иванов, който работи като багерист към ВиК - Несебър излиза от машината в опит да се спаси, но водата го повлича пред очите на пожарникари и полицаи. За близките остават мъката и тежките въпроси.
Потопът в "Елените" взе четири жертви. Близките искат виновните за трагедията да бъдат наказани, и обезщетение от държавата в размер на милион и четиристотин хиляди лева.
"Не може честни, добри хора да си отиват по този начин, хора, които обичат живота, обичат семейството си", каза пред bTV Живко Иванов, син на загиналия багерист.
Дни преди трагедията Цанко разбира, че дъщеря му очаква дете, което ще носи неговото име.
