Близо 500 000 българи вече са на воден режим. Министър иска оставката на шефа на ВиК в Ловеч, но не и на този в Плевен

В първия учебен ден - 15 септември, и Ловеч вече е на режим на водата. Причината е продължителното засушаване, силното намаляване на дебита на водоснабдителна група "Черни Осъм" и водоизточниците за града. Това съобщиха от местното ВиК дружество.
Засега жителите на Ловеч няма да имат вода едниствено през нощта, за разлика от съседния Плевен, където имат вода по няколко часа сутрин и вечер. Двата града се снабдяват от една и съща водоснабдителна група "Черни Осъм".
За разлика от Плевен обаче министърът на регионалното развитие Иван Иванов поиска оставката на управителя на ВиК в Ловеч, докато този в Плевен е непоклатим, въпреки че още в края на миналата година кметът Валентин Христов призова инж. Климент Тодоров да подаде оставка.
С днешна дата близо 500 000 българи са на воден режим, сочат данните на "Зелено движение", които актуализират данните, за разлика от правителството, което не предоставя всеки ден информация, така както има за нивото на язовирите.
Град Брезник е на жесток воден режим, а от областните градове, освен Плевен и Ловеч, крайните квартали на Кюстендил също имат вода за по няколко часа стрин и вечер.
Воден режим и в Ловеч
Ловеч ще бъде на режим на водата от денс от 6 до 23 часа, като за квартал "Гозница" вода ще има от 6:30 до 23:30 часа. Единствено в квартал "Продимчец" няма да има режим на водата, се казва в съобшението на ВиК-Ловеч.
Въвеждат се и ограничения във водоползването, като се забранява ползване на питейна вода за поливане на зелени площи, миене на балкони, улици и моторни превозни средства.
От началото на лятото няколко населени места в община Ловеч и в областта е въведен режи на водата.
По проблема с водоснабдяването общинските съветници в Ловеч заседаваха извънредно и излязоха с конкретни решения. Възложено бе на кмета на Ловеч Страцимир Петков да извърши проверка в Басейнова дирекция за издадени разрешителни за водоползване за питейно-битови нужди от водоизточници на територията на община Ловеч, а от местното Вик да изиска информация относно извършените проверки на участъци с най-големи загуби на вода, припомня БТА.
Кметът на Ловеч трябва още да изготви доклад с информация каква част от водопроводната мрежа е подновила общината от началото на мандата му - ноември 2023 г., както и програма с конкретни мерки и срокове за подмяна на вътрешната водопроводната мрежа.
Искане за оставка на шефа на ВиК в Ловеч, но не и в Плевен
Междувременно министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов поиска Данаил Събевски да освободи заемания от него пост на изпълнителен директор на ВиК-Ловеч.
Причина е липсата на съгласуване, планиране и координация по обявяване на режим на водоподаване в Ловеч, се казва в съобщението на пресцентъра на МРРБ.
ВиК Ловеч е част от "Български ВиК Холдинг", който е под управлението на министъра на регионалното развитие.
За сравнение - шефът на ВиК Плевен инж. Климент Тодоров е неплокатим, въпреки че трета поредна година съседния град е на значително по-тежък режим на водата, заради което има протести на хората.
Още по темата
Кметът на Плевен Валентин Христов поиска оставката на инж. Тодоров още през декември 2024 г., но регионалният министър очевидно смята, че той се справя добре с водния режим в Плевен.
По-късно изпълнителният директор на ВиК Ловеч инж. Данаил Събевски коментира пред БТА, че до него не е достигнала информация за искане на оставката му от регионалния министър.
По-рано във връзка с проблемите с водоснабдяването в общината се състоя работна среща при кмета на Ловеч Страцимир Петков (ИТН), на която присъства инж. Събевски и общински съветници.
"Срещата бе въз основа на решението, което взе Общинският съвет, в актуализацията на капиталната програма по възможност да бъдат отделени средства за ремонти на вътрешна водопреносна мрежа", каза кметът на Ловеч, цитиран от БТА.
По думите му има много проекти за подмяна на водопроводната мрежа в града, но няма обект, който да е с валидно строително разрешително, а аварийни ремонти не могат да се правят със средства от капиталовата програма.
Данаил Събевски посочи, че загубите по водопроводната мрежа в града са около 53-54 процента, а от магистралния водопровод са около 40 литра в секунда, което е около 15 процента. Според него, ако не завали, може количествата от водоснабдителна група "Черни Осъм" да паднат още с поне 30-40 литра в секунда и дебитът от 270 литра, както е в момента, да достигне около 230 литра в секунда до края на месеца.
От началото на годината ВиК Ловеч е отстранило 270 аварии, каза Събевски.
До 4 години, ако не се реконструира изцяло магистралният водопровод, най- вероятно няма да достига вода до населението на община Ловеч, каза шефът на ВиК дружеството след срещата при кмета.
Над половината общини са на воден режим
Към 15 септември в над половината общини у нас - 137 са на воден режим. Общо общините у нас са 265 или над 51.7%.
С нарушено водоподаване са 551 населени места или всяко десето у нас.
Така без постоянен достъп до вода, която е гарантирана по Конституция, са над 482 000 жители, показват данните на "Зелено движение", което следи ситуацията в страната.
Още по темата
Официалната власт - правителството, не предоставя актуална информация за липсата на вода, така както има такава информация за нивото на язовирите. Тази справка, която се подава всеткидневно, беше въведена по времето на управлението на министъра на екологията Емил Димитров, Ревизоро, по време на третото правителство на Бойко Борисов.
Вече над 9 месеца той дава различни предложения за решаване на водната криза в Плевен, но управляващите са решили да строят язовир "Черни Осъм", който не е ясно след колко години и срещу колко милиарда ще е готов.
Изграждането му е отхвърлено още по времето на социализма, заради риска от унищожаване на природната среда и ценни местообитания. Днес срещу строителството се обявиха жителите на Троян и околните села, които ще бъдат засегнати.
Гарантирано от ГЕРБ. Понеже за гербаджиите е много по-лесно да крадат от изграждане на вецове и рибарници, а още не са се научили как да крадат от подръжка на водопроводи...
Ми що не пият пливинчани от чучура на Румин Питков, приятеля на Акрам и кувчежник на Луканов и Първанов, отмъкнал парити на пливинчани, а брат му мунгулуид сумист , прикривал золумити на Радив във Вевесе, дет немат с кво да свалат един руслямски дрон днеска, ма любовницити им люпат семки в щаба.
Щом има кренвирши за на масата на никой не му пука :/
С безводието държавата ни стигна и влезе в кенефа на Европа
За безводието е виновна единствено властта, но делото по него достигна кривата си круша, защото властта е заета вече 35 години само да краде, без да забие един градивен пирон в снагата на България. Особено в последните 15 години държавата е управлявана от най криминалната партия ГЕРБ събрала в редиците си цялата организирана престъпност.
Нарицателно е последното правителство, където обединиха силите си двата най големи бандита ГЕРБ и …
БСП и крадат стахановски, с удвоени усилия.
ГЕРБ( заедно с брата си БСП)е прибрал под мишницата си съдебната система,МВР, всички държавни институти и коли и беси. Герберските кметове единствено се трудят да крадат стахановски еврофондовете и пълнят с тях касата на партия ГЕРБ , а гражданите си са хвърлили на прасетата.
Понеже няма закон който да изисква лична отговорност от длъжностни лица в държавната и местна администрация( кмета и придворната му местна администрация, или министър и придворната му държавна администрация),длъжностните лица са се превърнали в търтеи, изсмукващи държавата без да правят нищо.
Не може да осъдиш кмет,министър, длъжностно лице за поразиите и нанесени щети, няма такъв закон, има само член 282 от НК, по който може да осъдиш длъжностно лице с властови позиции за корупция и нанесени щети само на затвор, но не и да ги плаща от джоба си.
По закона ЗОДОВ единствено "държавата отговаря за вреди, причинени от незаконни актове или действия на нейни органи и длъжностни лица" и може да съдиш само държавата/общината да плащат. т .е плащат всички данъкоплатци, за поразиите от лошото управление на длъжностни лица,но не и самите длъжностни лица, те не носят лична отговорност, което е добре добре дошло за тях,понеже ги прави недосегаеми, обожествявани, извънземни, един вид шапка на тояга, те продължават да работят и да нанасят нови и нови щети на държавата и обществото.
Но там нашите търтеи и крадци ги пази прокуратурата, която изцяло работи за партията, от която е избрана( в момента за обединената мафия на ГЕРБ и БСП), не дава и косъм да падне от главата и.
Нашето законодателство е в пълно противоречие с правилата на правовата европейска държава, които изискват:
1) Независима от политическата власт съдебна система,
2) Длъжностното лице по всички етажи на властта, в това число и магистратите, от първия до последния, да носи персонална отговорност за нанесени щети на държавата и гражданите и плаща от личния си джоб.
За това и 35 години „демократичен“ преход, не сме осъдили нито един политик и длъжностно лице за корупция и крадене на държавна собственост.
Това е развихрило адвокатската мафия, която масово лъжи в интернета гражданите, че ще осъди длъжности лица по ЗОДОВ или чл.282 на НК, стига да и броиш 10 000 лева за дело, без да гарантира нищо.
Властта спира приемането на правилата на европейската правова държава в българското законодателство, за това държавата ни се движи на автопилот от 35 години и бих казала, че сега ние нямаме държава, на нейно място има един голям кенеф, управляван от мафия и пълен с зомбирани умрели овце.
За това с безводието, държавата ни стигна и влезе в кенефа на Европа
Дора Апостолова
Да протестират пред къщата на ББ. Той управлява дълги години, нищо не направи, раздаде 500 милиона уж за ремонт на язовири, тия пари изчезнаха и дори не се търси отговорност.
Българите могат всички да останат без вода, трябваше за тези 35 години на преход , да се построи поне един нормален язовир/