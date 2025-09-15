Близо 500 000 българи вече са на воден режим. Министър иска оставката на шефа на ВиК в Ловеч, но не и на този в Плевен

В първия учебен ден - 15 септември, и Ловеч вече е на режим на водата. Причината е продължителното засушаване, силното намаляване на дебита на водоснабдителна група "Черни Осъм" и водоизточниците за града. Това съобщиха от местното ВиК дружество.

Засега жителите на Ловеч няма да имат вода едниствено през нощта, за разлика от съседния Плевен, където имат вода по няколко часа сутрин и вечер. Двата града се снабдяват от една и съща водоснабдителна група "Черни Осъм".

За разлика от Плевен обаче министърът на регионалното развитие Иван Иванов поиска оставката на управителя на ВиК в Ловеч, докато този в Плевен е непоклатим, въпреки че още в края на миналата година кметът Валентин Христов призова инж. Климент Тодоров да подаде оставка.

С днешна дата близо 500 000 българи са на воден режим, сочат данните на "Зелено движение", които актуализират данните, за разлика от правителството, което не предоставя всеки ден информация, така както има за нивото на язовирите.

Град Брезник е на жесток воден режим, а от областните градове, освен Плевен и Ловеч, крайните квартали на Кюстендил също имат вода за по няколко часа стрин и вечер.

Воден режим и в Ловеч

Ловеч ще бъде на режим на водата от денс от 6 до 23 часа, като за квартал "Гозница" вода ще има от 6:30 до 23:30 часа. Единствено в квартал "Продимчец" няма да има режим на водата, се казва в съобшението на ВиК-Ловеч.

Въвеждат се и ограничения във водоползването, като се забранява ползване на питейна вода за поливане на зелени площи, миене на балкони, улици и моторни превозни средства.

От началото на лятото няколко населени места в община Ловеч и в областта е въведен режи на водата.

По проблема с водоснабдяването общинските съветници в Ловеч заседаваха извънредно и излязоха с конкретни решения. Възложено бе на кмета на Ловеч Страцимир Петков да извърши проверка в Басейнова дирекция за издадени разрешителни за водоползване за питейно-битови нужди от водоизточници на територията на община Ловеч, а от местното Вик да изиска информация относно извършените проверки на участъци с най-големи загуби на вода, припомня БТА.

Кметът на Ловеч трябва още да изготви доклад с информация каква част от водопроводната мрежа е подновила общината от началото на мандата му - ноември 2023 г., както и програма с конкретни мерки и срокове за подмяна на вътрешната водопроводната мрежа.

Искане за оставка на шефа на ВиК в Ловеч, но не и в Плевен

Междувременно министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов поиска Данаил Събевски да освободи заемания от него пост на изпълнителен директор на ВиК-Ловеч.

Причина е липсата на съгласуване, планиране и координация по обявяване на режим на водоподаване в Ловеч, се казва в съобщението на пресцентъра на МРРБ.

ВиК Ловеч е част от "Български ВиК Холдинг", който е под управлението на министъра на регионалното развитие.

За сравнение - шефът на ВиК Плевен инж. Климент Тодоров е неплокатим, въпреки че трета поредна година съседния град е на значително по-тежък режим на водата, заради което има протести на хората.

Кметът на Плевен Валентин Христов поиска оставката на инж. Тодоров още през декември 2024 г., но регионалният министър очевидно смята, че той се справя добре с водния режим в Плевен.

По-късно изпълнителният директор на ВиК Ловеч инж. Данаил Събевски коментира пред БТА, че до него не е достигнала информация за искане на оставката му от регионалния министър.

По-рано във връзка с проблемите с водоснабдяването в общината се състоя работна среща при кмета на Ловеч Страцимир Петков (ИТН), на която присъства инж. Събевски и общински съветници.

"Срещата бе въз основа на решението, което взе Общинският съвет, в актуализацията на капиталната програма по възможност да бъдат отделени средства за ремонти на вътрешна водопреносна мрежа", каза кметът на Ловеч, цитиран от БТА.

По думите му има много проекти за подмяна на водопроводната мрежа в града, но няма обект, който да е с валидно строително разрешително, а аварийни ремонти не могат да се правят със средства от капиталовата програма.

Данаил Събевски посочи, че загубите по водопроводната мрежа в града са около 53-54 процента, а от магистралния водопровод са около 40 литра в секунда, което е около 15 процента. Според него, ако не завали, може количествата от водоснабдителна група "Черни Осъм" да паднат още с поне 30-40 литра в секунда и дебитът от 270 литра, както е в момента, да достигне около 230 литра в секунда до края на месеца.

От началото на годината ВиК Ловеч е отстранило 270 аварии, каза Събевски.

До 4 години, ако не се реконструира изцяло магистралният водопровод, най- вероятно няма да достига вода до населението на община Ловеч, каза шефът на ВиК дружеството след срещата при кмета.

Над половината общини са на воден режим

Към 15 септември в над половината общини у нас - 137 са на воден режим. Общо общините у нас са 265 или над 51.7%.

С нарушено водоподаване са 551 населени места или всяко десето у нас.

Така без постоянен достъп до вода, която е гарантирана по Конституция, са над 482 000 жители, показват данните на "Зелено движение", което следи ситуацията в страната.

Официалната власт - правителството, не предоставя актуална информация за липсата на вода, така както има такава информация за нивото на язовирите. Тази справка, която се подава всеткидневно, беше въведена по времето на управлението на министъра на екологията Емил Димитров, Ревизоро, по време на третото правителство на Бойко Борисов.

Вече над 9 месеца той дава различни предложения за решаване на водната криза в Плевен, но управляващите са решили да строят язовир "Черни Осъм", който не е ясно след колко години и срещу колко милиарда ще е готов.

Изграждането му е отхвърлено още по времето на социализма, заради риска от унищожаване на природната среда и ценни местообитания. Днес срещу строителството се обявиха жителите на Троян и околните села, които ще бъдат засегнати.