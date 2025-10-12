Близо 8000 души от 66 страни участват в Софийския маратон

Близо 8000 души от 66 страни от цял свят участват в 42-рото издание на Софийския маратон, който се провежда на 12 октомври в София. Надпреварата е със старт и финал пред Националната художествена галерия и се провежда в три състезателни дисциплини. В най-масовата, която е на 10 километра, бегачите стартираха в 9:10 часа, а новост тази година е, че участниците в маратона на 42 километра и в полумаратона на 21 километра стартираха заедно в 9:30 часа, предаде БТА.

Трасето преминава покрай емблематични места за столицата като ларгото пред сградите на Министерския съвет, Президентството и бившия Партиен дом, Лъвов мост, Съдебната палата, Военния клуб, Народното събрание, Софийския университет и моста Чавдар. Основна част от него са булевардите "Тодор Александров" и "Царица Йоана" в западната част на града, както и по булевардите "Цар Освободител" и "Дондуков" в центъра.

Победителите в класическото разстояние при жени и мъже ще получат парична премия по 6000 лв., за второ и трето място наградата е съответно 4000 и 2400 лв.

Промени в движението

До 16 часа частично се променят маршрутите на част от линиите на наземния градски транспорт.

До 19 часа е забранено влизането на автомобили по булевард "Цар Освободител" между площад "Независимост" и улица "Г. С. Раковски", както и по улица "Пиротска" между булевард "Христо Ботев" и улица "Одрин".