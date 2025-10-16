Блокчейн компания по погрешка емитира криптовалута за 300 трилиона долара

Техническа грешка в системите на базираната в Ню Йорк блокчейн компания "Паксос" (Paxos) за кратко доведе до емитирането на криптовалута на стойност 300 трилиона долара. Грешката е била открита бързо и коригирана, съобщиха от компанията, предаде ДПА.
Инцидентът се е отнасял за стейбълкойна ПейПал ЮЕсДи (PayPal USD),който е обвързан с щатския долар. Той бива емитиран от "Паксос" в партньорство с компания за онлайн разплащания и финансови услуги "ПейПал" (PayPal).
""Паксос" погрешно е емитирала излишък от ПейПал ЮЕсДи като част от вътрешен трансфер", съобщи компанията в "Екс", добавяйки, че "грешката е незабавно идентифицирана, а излишъкът от криптовалутата е бил премахнат".
Сумата от 300 трилиона долара беше видима в "Етърскан" (Etherscan) - платформа, която проследява трансакциите с дигитални валути.
От "Паксос" успокоиха клиентите си, че не е имало кибератака и че потребителите не са изложени на риск.
Инцидентът повдига въпроси относно сигурността на пазара на дигитални валути. Сумата, която за кратко беше в обращение, надхвърли размера на световната икономическа продукция, която Международният валутен фонд (МВФ) тази година оценява на 117 трилиона долара, отбелязва БТА.
Ключови думи
