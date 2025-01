Bloomberg: ЕС ще обсъди с администрацията на Тръмп "таваните" за износ на чиповете с AI

Европейският съюз ще изрази загрижеността си пред САЩ във връзка с решението за ограничаване на износа на чипове за изкуствен интелект от компании като Nvidia Corp. за някои от неговите държави членки, предаде Bloomberg, позовавайки се на собствена информация.

В един от последните си ходове на поста администрацията на бившия президент Джо Байдън въведе тристепенна система за ограничаване на продажбите на чипове с изкуствен интелект, използвани в центровете за данни. САЩ поставиха Полша и редица свои съюзници в източната част на ЕС в категорията на държавите от второ ниво, които са изправени пред ограничения за количеството изчислителна мощност, която могат да закупят.

Целта на мерките, за които компании като Nvidia и Oracle Corp. предупредиха, че могат да бъдат катастрофални за американската технологична индустрия, е да се гарантира, че глобалното развитие на AI съответства на американските стандарти и разчита на американски технологии.

BREAKING: The US is putting further export restrictions on AI chips, explicitly trying to prevent non-Western countries from developing AI technology.



This move is coming from the country that for years preached the virtues of free trade to the rest of the world. pic.twitter.com/s46Mh1bB9I