Bloomberg: Путин иска Украйна да предаде целия Донбас, за да се стигне до мирна сделка

Като част от евентуално мирно споразумение руският президент Владимир Путин изисква Украйна напълно да предаде територията на Донецка и Луганска област, обединена под общото название Донбас, съобщава агенция Bloomberg, позовавайки се на източници, запознати със ситуацията.

В рамките на сделката, която се подготвя за срещата на върха на Путин с Доналд Тръмп, Киев трябва да изтегли войските от онези части от територията на Донбас, които все още контролира. При Луганска област това е съвсем незначителна част, докато при Донецка област става дума за около 30% от нейната територия.

Що се отнася до Запорожка и Херсонска област (другите две области, обявени за част от Руската федерация след т.нар. референдуми), Путин е готов да замрази войната по фронтовата линия и да спре настъплението, твърдят източниците на Bloomberg.

По-рано Кремъл настояваше тези региони да бъдат прехвърлени под негов контрол в рамките на административните им граници, въпреки че руската армия контролира малко над половината от тях.

Все още не е ясно дали самият Путин е готов да се откаже поне от някои завзети територии - например от Запорожката атомна електроцентрала, най-голямата в Европа и Украйна, която генерираше около 20% от цялата украинска електроенергия преди войната.

Като част от сделката Украйна трябва да се откаже и от претенциите си към Крим, анексиран от Кремъл през 2014 г., съобщават източници на Bloomberg. Според тях администрацията на САЩ работи, за да гарантира, че подобно споразумение ще бъде подкрепено от Украйна и нейните европейски съюзници, което обаче все още не е гарантирано.

Споразумението за териториите трябва да проправи пътя за прекратяване на огъня, а след това – към технически преговори за окончателно мирно споразумение, казали събеседниците на агенцията. Те подчертават, че все още не е ясно дали Путин ще участва в тристранна среща с украинския президент Володимир Зеленски, каквато Тръмп предложи.

Много служители в американската администрация се съмняват, че Путин е искрен в желанието си да сложи край на войната и е заинтересован от мирно споразумение, което не отговаря на първоначалните му цели в Украйна, съобщават източниците на Bloomberg.

The Wall Street Journal: Путин ще поиска от Тръмп да признае завзетите украински територии в замяна на изтегляне на войски от други райони

Владимир Путин може да поиска официално признаване на завзетите територии на Украйна на предстоящата среща на върха с Доналд Тръмп, това пък съобщава The Wall Street Journal, позовавайки се на свои източници - европейски и украински дипломати.

В замяна, както съобщават източниците на изданието, Путин може да предложи изтегляне на войските от други украински региони. Това може да са Сумска, Харковска и Днепропетровска област, в които руската армия влезе по време на лятната офанзива.

Тръмп, който иска да сключи сделка с Кремъл, вероятно ще се съгласи с исканията на руския президент. Киев и европейските правителства обаче най-вероятно ще ги отхвърлят, съобщиха източниците на WSJ.

Така може да се стигне до това Тръмп да обвини Украйна за продължаването на войната, да прекрати военната и разузнавателната помощ за нея и след това, може би, напълно да се оттегли от дипломатическия процес, отбелязва WSJ. Това ще остави Москва и Киев един на един във войната, която Тръмп нарича „войната на Байдън“.

Източници на британския вестник „Телеграф“, запознати със ситуацията, потвърждават, че Киев не е готов да приеме международно признание на анексираните от Русия територии, но може да приеме прекратяване на огъня по фронтовата линия. „Телеграф“ обаче припомня, че украинският президент Володимир Зеленски признава, че освобождаването на завзетите от Путин земи с военни средства е невъзможно и трябва да се търсят дипломатически решения на конфликта.

Путин и Тръмп никога не са стигали до открит конфликт по време на няколкото телефонни разговора тази година, въпреки изявленията на американския президент за „разочарование“ от Путин, съобщиха източници от американската администрация пред WSJ.

Диалозите им са приятелски, казват те, въпреки че Путин често се увлича в дълги монолози. Обикновено нетърпеливият Тръмп според източниците слушал внимателно, а също така обсъждал с Путин възстановяването на руско-американските отношения и икономическото сътрудничество.

Путин изброявал своите претенции и ключови искания, основното от които е международното признаване на руския контрол върху завзетите в Украйна територии.