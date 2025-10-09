БНБ купи 2053 кг злато заради въвеждането на еврото

Българската народна банка обяви, че е придобила 66 хиляди тройунции злато във връзка с предстоящото въвеждане на еврото. Това се равнява на 2053,2 килограма.

България ще въведе еднинната валута в обращение от 1 януари 2026 г.

Сделките за покупката на злато от БНБ са извършени на международните пазари по пазарни цени и възлизат на под 1 на сто от международните валутни резерви на Централната ни банка.

Съгласно правилата на Европейската централна банка (ЕЦБ), при приемане на еврото Българската народна банка (БНБ) следва да предостави чуждестранни резервни активи на ЕЦБ. Целта на операцията е да се осигури необходимото количество злато, без да се намалява съществуващият златен резерв на БНБ. Тези чужди резервни активи включват основно валута, но и злато, като съотношение е 85 на сто към 15 на сто, посочват от БНБ.

Счетоводно вноската към ЕЦБ се отчита като вземане на БНБ от ЕЦБ. Тя се записва като актив в баланса на БНБ, с което се осигурява достъп на Централната ни банка до дохода на Евросистемата.

БНБ втора по покупки на злато в света през август

Пред дни Световният съвет по златото съобщи, че БНБ е придобила над 2 тона злато през август. Това нарежда страната ни на второ място в света за този период, като България не е купувала такова голямо количество злато от юни 1997 г., когато беше въведен Валутния борд у нас.

Повече злато от България е придобила единствено централната банка на Казахстан (7.7 тона).

Над 1 тон през август са купули още четири държави - Турция и Узбекистан (по 1.9 тона), Чехия (1.7 тона) и Гана (1.6 тона). Продажби са осъществени от Русия (3.1 тона), Индонезия (1.8 тона) и Монголия (0.1 тона).

Общо пет централни банки по света са придобили повече от 10 тона злато от началото на 2025 г. Начело по този показател е Полша с 67.1 тона, следвана от Казахстан (32.4 тона) и Китай (22.7 тона). В топ 5 са още Турция (21.4 т) и Чехия (14.1 т).

Нов исторически рекорд – над 4000 долара за тройунция

Междувременно цената на златото постави нов исторически рекорд, достигайки 4037 щатски долара за тройунция. Това представлява ръст от над 50% за последната година - най-силното представяне на благородния метал от 1979 г. насам.

Според Financial Times, бурният подем на златото предизвиква истинска нова „златна треска“, като инвеститори и институции по целия свят се втурват да заемат позиции, преди цената да продължи възхода си.

Известният инвеститор и милиардер Рей Далио заяви по-рано през седмицата, че "златото вече е по-сигурно от долара" и остава ключов инструмент за диверсификация на портфейлите в несигурна икономическа среда.

Междувременно централните банки продължават да бъдат водещи купувачи, натрупвайки близо 1000 тона злато през последните три години. В Азия, Индия отчете удвояване на вноса на злато и сребро само за един месец - ясен знак за продължаващо търсене.

Предишният рекорд от 3000 долара бе поставен през март 2025 г., малко преди САЩ да обявят нови мита за Китай, ЕС и други ключови търговски партньори.

Преди дни инвестиционната банка "Голдман Сакс" повиши прогнозата си за цената на златото до 4900 долара до края на 2026 г.

Според Макс Баклаян от "Тавекс", перспективите остават изключително позитивни за жълтия метал. "Глобалната икономика е изправена пред безпрецедентен натиск от дълг, инфлация и геополитическа нестабилност. В такава среда златото е не просто защита – то е стратегически актив. Очаквам цената му да надхвърли 5000 долара до 2030 г.", коментира той.