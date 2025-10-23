БНБ не вижда пряк риск от санкциите срещу "Лукойл", банките сами ще си решават

Българската народна банка обяви, че извършва преглед и анализ на потенциалните последици спрямо банковата система в страната от прилагането на наложените санкции от САЩ срещу руските петролни компании "Роснефт" и "Лукойл", която у нас притежава бургаската рафинерия "Нефтохим".

Но според централната банка "на системно равнище не се установява наличие на пряк кредитен риск, който да засяга стабилността на банковата система в страната", заради обявените в четвъртък ограничителни мерки от страна на Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на Съединените американски щати върху двете руски компании и техни дъщерни дружества и такови, в които държи 50 на сто от капитала.

В съобщението на БНБ се посочва, че "кредитните институции самостоятелно ще вземат решения относно своите договорни взаимоотношения с потенциално засегнати клиенти". "Това ще се извършва при оценка на риска от установяване или поддържане на делови взаимоотношения, съгласно изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), и при отчитане на възможността за прилагане на вторични санкции спрямо лица или институции, които нарушават режима на OFAC", допълват от централната банка.

БНБ обаче отбелязва, че от гледна точка на икономическите последици потенциално засегнатите от наложените санкции юридически лица в България са сред значимите стопански субекти, чиито финансови потоци се обслужват от банковия сектор.

Банката припомня, че има предвиден преходен период за задействане на санкциите, който позволява уреждането на текущи задължения в рамките на определен срок. По-рано премиерът Росен Желязков обаве,че до 21 ноември България има срок да реши какви действия да предприеме спрямо бургаската рафения и останалия бизнес на "Лукойл" в България, макар дружествата на руската компания у нас да не са поименно посочени в списъка със санкционираните дружества.

"Българската народна банка е в тясна координация с Министерството на финансите и други компетентни национални органи във връзка с оценката на въздействието от санкциите и предприемането на съответни мерки, когато това е необходимо. Българската народна банка продължава да следи развитието на ситуацията, като поддържа активна комуникация с националните и международните институции, и ще информира обществеността при наличие на обстоятелства, изискващи допълнителни действия или разяснения", допълвя се още в съобщението на централния трезор.