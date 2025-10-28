БНБ подобрява ЦКР с мерки срещу кредитните измамници и надписаните дългове

Българската народна банка (БНБ) най-накрая взе отдавна чакани решения за подобряване на Централния кредитен регистър (ЦКР). Прави се сериозна стъпка за противодействие на кредитните измами, свързани с паралелното теглене на солидни суми от няколко банки или фирми за бързи пари – проблем, който чакаше решение от над 10 години. Освен това управата на банката си спази обещанието към обмудсмана Велислава Делчева да въведе работещ механизъм за заличаване на надписаните дългове по нищожни договори за кредит. Въпреки че България е правова държава по конституция, в момента фирмите за бързи кредити ежедневно сключват стотици незаконни договори с клиентите си, които масово падат в съда, ако бъдат оспорени, но досега отпадането на част от дълга не се отразяваше коректно в ЦКР.

Срокът за подаване на текущи данни в ЦКР, който сега е до 5 работни дни, се намалява на до 2 работни дни, като промяната ще влезе в сила от 1 февруари 2026 г., реши управителният съвет на БНБ, който промени наредбата за ЦКР.

Промяната се прави след поредица от журналистически разследвания и сигнали за действащи банди от кредитни и финансови измамници, които практикуват теглене на 4 заема от 4 банки от един и същи клиент в рамките на 1-2 дни. Така един човек може да изтегли стотици хиляди левове потребителски кредити, преди всички замесени финансови институции да разберат какво се случва. Причината бе в дългия срок за регистрация на кредита – до 5 работни дни. Заробването с множество дългове е още по-лесно през фирмите за бързи пари, където за един ден един човек може да изтегли десетки малки кредити, защото това обикновено става онлайн (за 10-ина минути) и само срещу лична карта.

От БНБ така и не обясняват какви са техническите проблеми, които пречат дългът да се отразява в реално време (както е при незабавните blink плащания), но се очаква скъсяването на срока до 2 работни дни все пак значително да подобри ситуацията.

Поредица от разследвания на Татяна Йорданова от "Нова телевизия" в последните години осветлиха действаща от най-малко пет години банда за кредитни измами "Неуловимите", която подлъгва лековерни хора да изтеглят по няколко кредита от няколко банки в един и същи ден и да ѝ предадат парите. Една от жените е предала на измамниците изтеглени на кредит 45 000 лв., като с лихвите е трябвало да върне 105 000 лв. Друг мъж е изтеглил 8 кредита на обща стойност 82 000 лв., а трети, който е баща на три деца – 90 000 лв. Друга жена пък е ощетена с 224 000 лв., а млад мъж – със 107 000 лв. В края на септември беше представен и случай на млада майка, завлечена с близо 250 000 лв. с лихвите, изтеглени от две банки.

Според разследване на Йоан Запрянов от "Капитал" същият пропуск в процедурите е ползван и в схемите около "Исторически парк", при които множество кредити са теглени от едно лице в рамките на няколко дни, до обновяването на данните в ЦКР.

След три запитвания на Mediapool до БНБ в рамките на една година за това кога ще бъде решен проблемът с бавната актуализация на данните, най-сетне управата е приела срокът да бъде намален на до 2 работни дни, става ясно от съобщението на БНБ.

Другата съществена промяна е, че ще се регламентира подаването на информация в ЦКР за влязло в сила съдебно решение или административен акт, които изискват корекции на данните за дълга на гражданина. Това ще е ключово например при съдебните решения, с които се прогласява нищожността на кредитите или се променя размерът на дълга. Промяната ще влезе в сила от 1 януари 2026 г.

Разследване на Mediapool от август разкри как фирмите за бързи кредити масово сключват незаконни договори с клиентите си, които впоследствие се обявяват за нищожни от съда. В тези случаи потребителят дължи само главницата на изтеглената сума, без каквито и да било допълнителни такси, удръжки, възнаграждения за "ВИП услуги" и т. н. Сега анулирането на огромната част от дълга не се отразява лесно в ЦКР.

През годините до омбудсмана на България са стигнали много жалби, в които гражданите се оплакват, че въпреки съдебните решения, с които се обявява нищожност на договорите по кредит, имената им продължават "да висят" в регистъра на БНБ като длъжници с лошо кредитно досие. Това на свой ред става пречка за отпускането на кредити занапред от банки или фирми за бързи кредити.

Заради проблема през август омбудсманът Велислава Делчева проведе среща с подуправителя на БНБ Петър Чобанов, който ѝ обеща промени в наредбата за ЦКР. Делчева предложи гражданите сами да имат право да представят пред регистъра съдебното решение за нищожния кредит, а не само кредиторът да има такива права.

В съобщението на БНБ от понеделник вечерта не става ясно какъв точно ще е редът за коригиране на данните, но това ще се изясни при обнародването на промените в наредбата в Държавен вестник.

Достъп и задължения да подават данни в ЦКР занапред ще имат и колекторските агенции, чиято дейност бе регламентирана с новия Закона за лицата, обслужващи кредити, и купувачите на кредити, съобщиха още от централната банка.