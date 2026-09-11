БНТ: Има граница между правото на критика и политическия натиск за промяна на програмно решение

"Управителният съвет на Българската национална телевизия уважава правото на всеки гражданин да изразява мнение за програмите на обществената телевизия. Това право е неотменима част от демократичния обществен дебат. Съществува обаче ясна граница между правото на мнение и критика, и политическия натиск за промяна на конкретно програмно или кадрово решение на независима обществена медия", гласи позиция на обществената телевизия, разпространена в петък, по казуса с отстраняването на журналиста Георги Ангелов като водещ на предаването "История.БГ" в ефира на БНТ.

В сряда Ангелов съобщи с публикация в социалните мрежи, че през предстоящия сезон вече няма да води едно от най-успешните предавания в българския телевизионен ефир, а освен това от ефир е свалено и другото му предаване "До Европа и напред".

Тогава от БНТ обявиха, че че няма да отстраняват дългогодишните си журналисти, а отстраняването на Ангелов като водещ е част от промени в програмната концепция и решението предаването да има един постоянен водещ.

Новината обаче доведе до бурни реакции в социалните мрежи, като редица писатели, преводачи и учени изпратиха отворено писмо в защита на Ангелов и искане за преосмисляне на решението, а в понеделник дори ще бъде организиран протест в негова защита.

Междувременно обаче темата придоби и политически характер след като "Продължаваме промяната" поиска изслушване на генералния дирекор на БНТ Милена Милотинова в парламента, а ДСБ обявиха, че ще сезират Европейската комисия и Европейския съвет за медийните услуги, а освен това ще поискат СЕМ да провери решението на ръководството на БНТ.

Заради тези събития в петък Управителния съвет на БНТ излезе с нова позиция по темата, в която посочват, че решенията за програмното развитие на БНТ, структурата и облика на отделните предавания и техните водещи и екипи "са професионални решения, които се вземат в рамките на установените правомощия и вътрешните правила на обществената телевизия".

Медията отново изтъква, че решението "История.БГ" да има само един водещ е част от нова програмна концепция за новия телевизионен сезон.

"Решението не променя тематичния и образователния характер на „История.БГ“, нито ограничава редакционната свобода на неговия творчески екип", заявяват от БНТ.

Според ръководството на телевизията "опитите чрез политически декларации, парламентарни позиции или друг институционален натиск да бъде наложено връщането на конкретен водещ в конкретно предаване са несъвместими с принципа на редакционната и програмната независимост на обществената медия".

Управителният съвет на обществената медия се тревожи от "агресивната реторика, личните нападки и език на омразата в социалните мрежи", които според тях са използвани като инструмент за подобен натиск.

"Подобно поведение не трябва да бъде толерирано или насърчавано от никого – включително от политическите партии и техните централи", заявяват от БНТ.

Според ръководството на телевизията политическите организации трябва да се разграничават ясно от атаки и кампаниите на агресия срещу журналисти, медии и техните служители, независимо дали са съгласни с конкретно тяхно решение.

"Независимостта на обществената медия има смисъл именно когато медията може да взема професионални решения, включително такива, които предизвикват несъгласие, без политическата власт да определя кой да бъде водещ, редактор или журналист в дадено предаване", посочват от БНТ.

Ръководството на телевизия отвхвърля всеки опит "професионално програмно решение да бъде превръщано в политически казус".

"Самата БНТ има задължението да защитава свободата на журналистите си от външен натиск, но също така има правото и отговорността да определя собствената си програмна политика, да оценява своите формати и да ги развива в интерес на аудиторията", гласи позицията.