БНТ свали и изряза Васил Терзиев, после го върна

БНТ показа странно отношение към гостуването на столичния кмет Васил Терсиев в предаването "Денят започва с Георги Любенов".
Сайтът на националната телевизия пусна новина от гостуването на Терзиев, след което тя изчезна, а по-късно отново се появи.
В същото време Терзиев изненадващо изчезна от пълния запис на предаването. Казусът провокира съмнения за цензура и бе коментиран от много потребители в социалните мрежи.
В крайна сметка БНТ върна новината и участието на столичния кмет в предаването.
Пред БНТ Терзиев призова столичани за подкрепа в кризата с чистенето.
От утре общината сама ще чисти двата района, след като обяви, че няма да подпише договор с новия потенциален чистач на "Люлин" и Красно село".
"Това е опит за обир. Вижда се картелиране, а ние опитахме да създадем условия за една много честна процедура. Докарахме международни фирми. На едната фирма ѝ запалиха камионите, на другата бързо разбраха, че са направили грешка да ѝ дадат лиценза и ѝ го взеха. А една от българските, не знам по каква причина, избра да не участва и да не си отварят ценовата оферта на единствената позиция, на която беше кандидат", каза Терзиев.
"София още не е превзета и това е битката на всеки един свободен софиянец", посочи той.
Той коментира, че лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски не е човекът, който да обяснява проблемите на София.
"Точно господинът, който е фалирал всичко, до което се е докоснал - "Д като фалит", не мисля, че е удачно да говори кой какво граби, защото той е най-големият грабител в държавата и е изключително некоректно да морализира кой защитавал интересите на народа. Като защитава интересите на народа, да се откаже от охраната, която струва колкото една детска градина. Аз си ходя по улиците за разлика от него", каза столичният кмет.
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Георги Любенов е симпатизант на ПП/ДБ :/
Дон Кихот се бори с вятърни мелници, за разлика от него Терзиев се бори с Таки, Пеевски и Вълка.
БНТ е позор, за Кошлуков нищо няма да казвам всички знаят, че е боклук продажен ама от най-долните.
Главната новина е, че Терзиев отсвири ПеПетата, потвърждавайки, че не струват и пет цента - категорично отказа да бъде кандидат -президент, както предложи Никиискадапътува.Тия от ПП пак са изкудкудякали, че уж цензурирали кмета, точно повтарят реакцията на мунчо.Терзиев с тая "борба с Шиши и Таки" е всъщност дон Кихот с вятърните мелници и ще го сполети същата участ.Скоро ще се заемат по-сериозно с него някои бигбосове в държавата.
Путлерофилът Любенов - вън от БНТ !
кошлуков и любенов са за въжето!
За разлика от злобните шарлатани , Терзиев се държи достойно и е последователен. Браво за столичния кмет. София има кмет. Свободните софиянци са с Терзиев.
Наистина СЕГА е моментът софиянци да застанем зад кмета си!