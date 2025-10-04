БНТ свали и изряза Васил Терзиев, после го върна

БНТ показа странно отношение към гостуването на столичния кмет Васил Терсиев в предаването "Денят започва с Георги Любенов".

Сайтът на националната телевизия пусна новина от гостуването на Терзиев, след което тя изчезна, а по-късно отново се появи.

В същото време Терзиев изненадващо изчезна от пълния запис на предаването. Казусът провокира съмнения за цензура и бе коментиран от много потребители в социалните мрежи.

В крайна сметка БНТ върна новината и участието на столичния кмет в предаването.

Пред БНТ Терзиев призова столичани за подкрепа в кризата с чистенето.

От утре общината сама ще чисти двата района, след като обяви, че няма да подпише договор с новия потенциален чистач на "Люлин" и Красно село".

"Това е опит за обир. Вижда се картелиране, а ние опитахме да създадем условия за една много честна процедура. Докарахме международни фирми. На едната фирма ѝ запалиха камионите, на другата бързо разбраха, че са направили грешка да ѝ дадат лиценза и ѝ го взеха. А една от българските, не знам по каква причина, избра да не участва и да не си отварят ценовата оферта на единствената позиция, на която беше кандидат", каза Терзиев.

"София още не е превзета и това е битката на всеки един свободен софиянец", посочи той.

Той коментира, че лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски не е човекът, който да обяснява проблемите на София.

"Точно господинът, който е фалирал всичко, до което се е докоснал - "Д като фалит", не мисля, че е удачно да говори кой какво граби, защото той е най-големият грабител в държавата и е изключително некоректно да морализира кой защитавал интересите на народа. Като защитава интересите на народа, да се откаже от охраната, която струва колкото една детска градина. Аз си ходя по улиците за разлика от него", каза столичният кмет.