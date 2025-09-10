Боен снаряд изплува на плаж "Велека"

Част от ракета е открита на плаж "Велека" край Синеморец, съобщиха от Министерството на отбраната.

Боеприпасът е забелязан вчера следобед от спасител на около 50 метра от брега.

Тази сутрин на място са пристигнали служители на Полицията и Военноморските сили.

Уточнено е, че става дума за празен стартови двигател от ракета (кух) с размери - дължина 1,7 м и диаметър 17 см, който не е опасен за транспортиране.

Все още не е уточнен произходът му, нито от колко време се намира в морето.

Транспортиран е до военноморската база в Бургас, където ще бъде изследван и унищожен от специализиран екип.