Боен снаряд изплува на плаж "Велека"

Подхвърлена опаковка. Но данс бди и ги залови веднага.
Големи групи от русофили са тръгнали да посрещат братушките им край Велека. Оказало се, че това е само една нещастeн руски снаряд, която поради своята "голяма точност" не е гръмнал. Припомням на МИГ 21 да си спомним, че през 1916 г. руския флот бомбардира Варна и Балчик с десетки жертви и ранени. Понеже русофилите не знаят тези факти, затова им ги припомням.