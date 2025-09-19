БОЕЦ: Барети от МВР охраняват Пеевски

Служители на Специализирания отряд за борба с тероризма на МВР охраняват лидера на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски. Това твърдят от гражданското движение БОЕЦ.
Организацията публикува снимка с охранителите на Пеевски, направена в четвъртък. Тогава политикът не успя да влезе с лимузината си в двора на парламента, както обикновено прави, защото входът бе блокиран от протест на ПП-ДБ.
Затова на Пеевски му се наложи да стигне пеш до сградата. На тротоара до парламента той се скара с Асен Василев и обяви, че лично ще създаде "държава с главно „Д“.
В този момента в обектива на журналисти влизат и охранителите на Пеевски, сред които БОЕЦ разпознава офицер на специалния отряд на МВР, известни още като "баретите".
Сдружението отхвърля възможността високопоставеният полицай да охранява "на частно" Пеевски.
"Няма как това (охраняване) да е "на частно", защото основна част от длъжностната и функционална характеристика на всеки служител от СОБТ е да пази своята самоличност, а в случая не е възможно да охраняваш на обществени места публична фигура, без да се осветлиш", пишат от организацията.
Според неофициална информация на Mediapool служители на МВР пазят Пеевски от повече от година и половина. Досега нямаше данни това да се прави от служители на отряда. Охраната обаче не е осигурена със заповед на вътрешния министър, защото той няма такива правомощия.
Назначаването на охрана от МВР не е незаконно. Още през 2020 г. бяха приети законови поправки, с които в силовото ведомоство се създаде нова структура – главна дирекция "Жандармерия, специални операции и борба с тероризма". Бяха ѝ дадени правомощия да осъществява охрана. Тогава президентът Румен Радев наложи вето с аргумента, че така на практика се създава "втора НСО". Ветото бе преодоляно в парламента.
МВР не са коментирали информацията на БОЕЦ. По правило всичко, свързано с баретите, е секретна информация. Назначаването на охрана се прави по решение на специална комисия, в която влизат шефовете на ДАНС, НСО, както и главният секретар. Решенията на тази комисия, както и цялата информация, на база на която се назначава охраната, са секретни.
Някой взема ли на сериозно Гошо Тъпото?
Ами тези пазят Свинята денем, колегите им снайперисти пазят Зайчарника нощем, кое му е лошото?.. "Делтагард" си облече биячите в униформи и ги прати да бият по протестите, кое му е лошото?... Когато Мата Хари снимА Буци, НСО каза, че му е назначило двама от Миткокаратистовите за лична охрана... Временно, разбира се, казаха от НСО... И кое му е лошото?...
Нищо чудно ,но аз видях два единственно два-три м_ангала околу него :/ Ако им дадеш един акордеон и два кларинета са готови за някой чалгарник :/
Абе кой им вЕрва на тия от ПЕХЛИВАН? ;)