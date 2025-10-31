БОЕЦ: Спецпрокурорът Талева е образувала дело срещу Сарафов

Специалният прокурор Даниела Талева е започнала разследване срещу заемащия поста главен прокурор Борислав Сарафов заради изтеклите документи от архива на издирвания Петьо Петров – Еврото, съобщава лидерът на гражданското сдружение БОЕЦ Георги Георгиев.

"След едногодишна битка, натиск, разследвания, разкрития, сигнали, акции и съдебни дела, БОЕЦ принудихме ad hoc прокурор Даниела Талева да приложи закона и пробихме кръговата защита на мафията. Под номер 6/25 г. по описа на ВКП и номер 576/25 г. по описа на ГДБОП е образувано досъдебно производство срещу лицето Борислав Боби Сарафов по сигнала на сдружение БОЕЦ, съдържащ архива на Петьо Еврото", твърди Георгиев.

Информацията не може да бъде проверена, защото Талева няма собствен пресцентър, а комуникацията с нея минава през ръководената от Сарафов прокуратура.

БОЕЦ настоява Талева да инициира незабавно производство по отстраняването на Сарафов от длъжността, за да не се допусне натиск върху свидетели, укриване на доказателства по делото и извършване на други престъпления.

"Това е първото в новата история на България досъдебно производство срещу действащ главен прокурор. Огромен пробив! И доказателство, че моделът, който БОЕЦ налагаме за гражданска активност и съпротива срещу мафията, е ефективен и дава резултати", посочва още Георги Георгиев.

Той допълва, че е призован в ГДБОП, за да даде показания по сигнала.

Сигналът на БОЕЦ срещу Сарафов е по изтеклия архив на сенчестия съдебен лобист и бивш шеф на столичното следствие Петьо Петров – Еврото.

В сигнала на БОЕЦ се твърди, че Сарафов е разтварял чадър над корупционни схеми на Делян Пеевски в Националната компания "Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ). Подателите на сигнала прилагат и документи, свързани с фалита на КТБ, в които също фигурира името на Сарафов.

До досъдебното производство се стигна, след като първоначално Талева е постановила отказ да образува такова. Този отказ бе обект на съдебен контрол, а на 20 октомври съдия Мирослава Тодорова го отменя с аргумента, че Талева не е положила всички усилия при проверката на Сарафов.

В началото на годината Георги Георгиев представи на пресконференция документите, с които разполага и за които твърди, че са от личния архив на Петьо Петров – Еврото.

През декември 2024 г. БОЕЦ обяви, че разполага с личен архив на Петьо Велков Петров, известен като Петьо Еврото.

"Архивът съдържа хиляди документи, неустановен брой прокурорски преписки, сигнали, справки от МВР, стотици страници СРС-та, доноси, ръкописни бележки, личен тефтер, магнитен носител на данни, фактури, лични документи и др. Особен интерес в момента представляват документите, съдържащи името на лицето Борислав Боби Сарафов и лицето Делян Славчев Пеевски. Има предостатъчно“, съобщава БОЕЦ.

Гражданското сдружение твърди, че информацията е дигитализирана и се съхранява на сигурно място. След това е изпратен сигнал до Талева, свързан с архива.

"ДАНС дължи много отговори. Сарафов – също. И други – също. Своевременно информираме и нашите международни партньори, както и съответните чужди институции и служби за установените данни и информация. Г-н Сарафов, подайте си оставката. Очертават се интересни празнични дни!“, се казва в съобщението на сдружението.