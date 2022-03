Боеве в покрайнините на Киев; Зеленски: "На ръба на оцеляването сме" (ОБНОВЯВА СЕ)

Руските сили засилват атаките срещу обкръжените градове в Украйна. Тежки боеве се водят в покрайнините на столицата Киев. Украинските въоръжени сили съобщиха, че рано тази сутрин след ожесточени боеве са си върнали контрола върху стратегически важното предградие на Киев Макаров. Така украинските сили са си върнали контрола върху ключова магистрала и това не позволява на руската армия да обгради Киев от северозапад.

Руските сили обаче са успели да завладеят части от други райони в северозападните покрайнини на украинската столица – Буча, Гостомел и Ирпен, призна министерството на отбраната на Украйна. Кметът на град Бориспол, близо до който се намира едноименното международно летище на украинската столица, посъветва днес мирното население, ако е възможно, да се евакуира заради сраженията в непосредствена близост

Президентът на САЩ Джо Байдън поднови предупрежденията си, че Москва може да прибегне до химическо или биологическо оръжие във войнатаЩом Владимир Путин твърди голословно, че САЩ и Украйна имат на украинска територия оръжия за масово унищожение, това е "ясен знак, че той обмисля да ги използва", каза Байдън.

"Гърбът на Путин опря до стената и сега той говори за нови "фалшиви флагове"", заяви Байдън.

Отчаяна заради неуспешните си опити да превземе Киев и другите големи градове във войната, в която според анализатори се е стигнало до патова ситуация, Русия прибягва до ракети с по-голям обсег и други оръжия, за да обстрелва градовете отдалеч. Голяма група от руските сили все още е на около 25 км от центъра на Киев, чието превземане е първостепенна задача на Кремъл, казват британски военни експерти.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че всички компромиси, договорени с Русия за прекратяване на войната, ще трябва да бъдат гласувани от украинците на референдум. Кремъл пък заяви днес, че водените с Киев преговори до момента не са били достатъчно "съдържателни".

Преминат още един символичен праг в най-тежката бежанска криза в Европа от Втората световна война. Службата на върховния комисар на ООН за бежанците съобщи, че повече от 3,5 милиона души са избягали от Украйна след началото на руската инвазия.

15.45

Украинският президент покани папата да посредничи между Киев и Москва

Украинският президент Володимир Зеленски покани папа Франциск да бъде посредник в преговорите между Киев и Москва за слагане на край на войната в Украйна, започнала след руската инвазия на 24 февруари, предаде Франс прес.

Бихме оценили посредническата роля на Светия престол, за да се сложи край на човешките страдания" в Украйна, написа Зеленски в Туитър след телефонен разговор с папата.

Малко преди това Кремъл каза, че текущите преговори с Киев не са достатъчно "съдържателни".

Украинският президент каза, че е информирал "Негово светейшество за трудната хуманитарна ситуация и за блокадата на хуманитарни коридори от руските войски", като същевременно му е благодарил за "молитвите за Украйна и за мир".

От началото на руската офанзива, в която загинаха хиляди хора, включително много цивилни, папа Франциск многократно призова за мир.

Украйна е преобладаващо православна държава, но в западната ѝ част има значително униатско малцинство. Трето по големина в Украйна, това вероизповедание с православен обред, но в лоното на Римокатолическата църква, има около 5,5 милиона последователи в тази бивша съветска република с 40 милиона население преди войната, отбелязва АФП.

По данни от миналата година близо 9 процента от украинците са униати. 58 на сто от гражданите на страната са последователи на независимата Православна църква, а една четвърт са свързани с Московската патриаршия.

Папа Франциск безрезервно разкритикува Русия и нарече конфликта в Украйна неоправдано, "безсмислено клане", предаде Ройтерс.

15.30

Досега руската армия е разрушила 10 болници

Украинският министър на здравеопазването Виктор Ляшко каза днес пред националната телевизия, че 10 болници са били напълно унищожени от началото на руската инвазия в страната, а заради боевете до редица лечебни заведения не може да бъдат доставени лекарства и медицински консумативи, предаде Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че не може да потвърди тези данни чрез независим източник.

Тестове за коронавирус се правят в Украйна само в райони, в които няма боеве, и това затруднява проследяването на разпространението на заразата, заяви още здравният министър.

15.15

Пожари са пламнали близо до АЕЦ "Чернобил"

Няколко пожара са пламнали в забранената зона около затворената атомна електроцентрала в Чернобил, съобщи ДПА, позовавайки се на украинския парламент, който цитира данни от Европейската космическа агенция.

Общо седем огнища са обхванали площ от над 2 квадратни километра.

Пожарите вече са изгасени. Радиационните равнища в района са в нормите, съобщи украинският министър, отговарящ за опазването на околната среда и природните ресурси, Руслан Стрилец, цитиран от Асошиейтед прес.

Районът около АЕЦ "Чернобил" - място на най-тежката цивилна ядрена авария в историята - попадна под руски контрол малко след началото на войната в Украйна, припомня ДПА.

Пожарите "вероятно са причинени от въоръжената агресия на Руската федерация, а именно - чрез обстрел или умишлен палеж", твърди украинският парламент

Тази информация не е потвърдена от независими източници, отбелязва ДПА. В района и преди многократно са избухвали пожари, като например през пролетта на 2020 г., когато украинските власти многократно увериха, че няма опасност за населението.

14.45

Според Кремъл преговорите с Украйна не са достатъчно "съдържателни"

Кремъл заяви днес, че водените с Киев преговори до момента не са били достатъчно "съдържателни", а украинският президент Володимир Зеленски обяви, от своя страна, че е готов на "компромиси", които иска да подложи на референдум, предаде Франс прес.

"В момента е в ход определен процес (на преговори), но бихме искали той да е по-енергичен, по-съдържателен", каза пред журналисти говорителят на руското президентство Дмитрий Песков.

Песков отказа да каже върху какво работят руската и украинската делегация, "тъй като огласяването на тези въпроси в настоящия момент може само да попречи на преговорния процес, който вече се развива по-бавно и не така съдържателно, както бихме искали".

Той беше запитан за думите на украинския президент Зеленски, който вчера каза, че е готов да обсъди в руския си колега Владимир Путин "компромис" за Донбас и за Крим, за да се сложи край на военните действия, започнати от Русия на 24 февруари.

"Украйна е суверенна държава и такива могат и трябва да бъдат вътрешнодържавните процедури", отговори Песков на въпрос как се отнася Кремъл към идеята за възможен референдум в Украйна по въпроса за компромисите с Руската федерация, предаде ТАСС.

Зеленски вече предупреди, че споразумение с Москва ще трябва да бъде ратифицирано от украинците на референдум.

По време на преговорите Украйна настоява за прекратяване на огъня, изтегляне на руските сили от страната, както и за определяне на държави гаранти за сигурността ѝ, които да се намесват в случай на руска атака.

Москва пък заявява, че иска да демилитаризира и "денацифицира" Украйна, а също прозападната ѝ съседка да получи неутрален статут.

13.45

Бягство от Мариупол: "Руснаците започнаха да стрелят по колите"

Никола Трофименко, ръководителят на Мариуполския държавен университет, който е и депутат в градския съвет, разказа пред Би Би Си за драматичното си бягство от Мариупол миналата седмица със съпругата си и петгодишния си син. Сега те живеят в западния град Лвов, където той се опитва да възстанови Мариуполския университет.

Преди да заминат, те прекарали няколко седмици, криейки се с около 80 съседи в мазето, докато градът беше атакуван.

После се присъединили към огромна колона от автомобили, водена от Международния червен кръст, която била нападната от руснаците:

"Гражданите на Мариупол образуваха огромна колона от автомобили... на километри, бяха хиляди коли. Успяхме да избягаме от града. Стигнахме до Василивка, недалеч от Запорожие, [след като преминахме] 15 контролно-пропускателни пункта на руснаци", каза той пред британската медия.

"Там националната полиция на Украйна помогна на голямата колона от автомобили да премине през минните полета. Видяхме няколко коли, които бяха ударени от бомби, защото не можеха да преминат през минните полета. Така че беше много опасно. На входа на един от украинските контролно-пропускателни пунктове руснаците започнаха да стрелят по колите с бели ленти по вратите и надпис "деца" на прозорците и удариха една кола на седем или осем коли от мен с две деца. Не знам какви хора биха могли да направят това. Разбира се, ние обвиняваме Путин, че прави това с Украйна, но редовни войници стрелят по тези цивилни", разказва Трофименко.

"I don't know what people could do this"



Mykola Trofymenko, head of Mariupol State University, describes seeing Russian troops at a Ukrainian checkpoint shooting cars which had signs indicating children were onboard as people attempted to escape the cityhttps://t.co/oI2ptzvCNs pic.twitter.com/Q6JsERKg7u — BBC Radio 4 Today (@BBCr4today) March 22, 2022

13.30

Зеленски пред италианския парламент: "На ръба на оцеляването сме"

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес пред италианския парламент, че неговата страна, изправена пред руска инвазия, е на ръба на оцеляването, и предупреди, че целта на Москва е войната да се разпространи в останалата част от Европа, предаде Ройтерс.

"За руските войски Украйна е вратата към Европа, където те искат да проникнат, но не трябва да се допуска варварството да надделее", каза Зеленски. Той се обърна към италианските депутати чрез видеовръзка.

Украйна демонстрира "героична съпротива" срещу руското нашествие, каза италианският премиер Марио Драги, който говори пред парламента след Зеленски. Той обяви, че Италия ще подкрепи желанието на Украйна да се присъедини към Европейския съюз.

"Арогантността на руското правителство се сблъсква с достойнството на украинския народ, който успя да обуздае експанзионистичните цели на Москва и да направи така, че нахлулата армия да плати огромна цена", каза италианският премиер.

13.00

Русия твърди, че е взела под контрол още украински територии

Руските въоръжени сили са постигнали напредък, завземайки още украински територии, съобщи министерството на отбраната на Русия, цитирано от ДПА.

Бойците на провъзгласената от сепаратистите в Източна Украйна Донецка народна република са се придвижили с още 4 километра, каза говорителят на руското министерство на отбраната Игор Конашенков.

Тази информация засега не може да бъде потвърдена по независим път, отбелязва ДПА.

Конашенков заяви, че е превзето Урожайне и се водят сражения за още три села.

Русия и нейните съюзници от т. нар. Луганска народна република, провъзгласена от сепаратистите, са завзели три населени места. Убити са 40 украински войници и са унищожени бойни машини, каза Конашенков.

Повече от 360 000 души са пристигнали в Русия от територията на Украйна и Донбас от 18 февруари насам, като 22 000 от тях се намират в пунктове за временно настаняване, съобщи руският заместник-министър на извънредните ситуации Алексей Серко, цитиран от ТАСС.

Серко отбеляза, че "само една трета (от тези хора) са получили финансова помощ". Причината е, че парите се дават не на ръка, а се превеждат по банков път, а много от бежанците нямат сметка, обясни той.

"За изминалото денонощие границата пресякоха 16 000 души, повечето от които - майки с деца или възрастни хора. Някои от тези хора нямат документи за самоличност и трябва да бъде установено кои са те", каза още руският заместник-министър на извънредните ситуации.

12.30

Бежанците от Украйна надхвърлиха 3,5 милиона

Службата на върховния комисар на ООН за бежанците съобщи днес, че повече от 3,5 милиона души са избягали от Украйна след началото на руската инвазия, предаде Асошиейтед прес.

Агенцията отбелязва, че е преминат още един символичен праг в най-тежката бежанска криза в Европа от Втората световна война.

3,53 милиона души са напуснали Украйна след руската инвазия на 24 февруари. Полша е приютила най-голям брой от тези бежанци - повече от 2,1 милиона, следвана от Румъния - повече от 540 хиляди, и Молдова - над 367 хиляди, съобщи службата на върховния комисар на ООН за бежанците.

Малко след началото на руската инвазия базираната в Женева агенция прогнозира, че близо 4 милиона бежанци може да напуснат Украйна, като оттогава актуализира оценките си. Бежанските потоци намаляват през последните дни след пика от повече от 200 хиляди души в два последователни дни в началото на март, отбелязва АП.

Международната организация по миграция изчисли, че близо 6,5 милиона човека в момента са вътрешно разселени в Украйна, и прогнозира, че някои или дори повечето от тях може да избягат в чужбина, ако войната продължи.

11.30

Усилията за евакуиране на цивилни са фокусирани върху Мариупол

Украинското правителство обяви днес, че усилията му да евакуира цивилни от обсадени градове са фокусирани върху Мариупол, но не съобщи за никакви нови споразумения с Русия, които да позволят безопасно евакуиране на блокирани цивилни през т. нар. "хуманитарни коридори", предаде Ройтерс.

"Съсредоточаваме се върху евакуацията от Мариупол", каза вицепремиерът Ирина Верешчук.

Тя изброи населените места, откъдето автобуси ще се опитат да евакуират цивилни. Верешчук обаче не спомена Мариупол, отбелязва Ройтерс.

11.00

Боеве в покрайнините на Киев

Украинските въоръжени сили съобщиха, че рано тази сутрин са си върнали контрола върху стратегически важно предградие на столицата Киев, предаде Асошиейтед прес.

Руските войски са били изтласкани от Макаров след ожесточено сражение, каза министерството на отбраната на Украйна.

Така украинските сили са си върнали контрола върху ключова магистрала и това не позволява на руската армия да обгради Киев от северозапад, отбелязва АП.

Руските сили обаче са успели да завладеят части от други райони в северозападните покрайнини на украинската столица – Буча, Гостомел и Ирпен, призна министерството на отбраната на Украйна.

Някои от тези предградия на Киев са атакувани от самото начало на руското военно нашествие миналия месец, отбелязва АП.

Кметът на град Бориспол, близо до който се намира едноименното международно летище на украинската столица, посъветва днес мирното население, ако е възможно, да се евакуира заради сраженията в непосредствена близост, предаде Ройтерс. Володимир Борисенко се обърна към местните жители чрез видеовръзка.

10.00

Оцелял от Холокоста 96-годишен мъж е загинал при руски обстрел в Харков

Миналата седмица 96-годишният Борис Романченко, пребивавал в няколко нацистки концлагера, е загинал в апартамента си след попадение на руски снаряд в жилищна сграда в Харков. Това съобщи украинска асоциация на оцелелите от лагера "Бухенвалд", предаде Ройтерс.

"С ужас съобщаваме за насилствената смърт на Борис Романченко във войната в Украйна", се казва съобщението. В него се добавя, че в скромната многоетажна сграда, където той живеел, след обстрела е избухнал пожар.

През 1942 г. Романченко е бил депортиран в Дортмунд за принудителен труд в мина. След неуспешен опит за бягство е пратен на остров Узедом да работи по програмата за "Фау-2", а след това в концлагерите "Бухенвалд", "Дора-Мителбау" и "Берген-Белзен".

"Путин успя да довърши това, което даже Хитлер не можа", гласи лаконичният коментар в "Туитър" на украинското министерство на отбраната.

08.00

Байдън: Гърбът на Путин опря до стената, обмисля използването на химически оръжия

Обвиненията на Русия, че Киев има биологични и химически оръжия, не отговарят на истината и са индикация, че самият руски президент Владимир Путин обмисля използването на такива оръжия в Украйна, заяви американският президент Джо Байдън, предаде Ройтерс.

Байдън не представи никакви доказателства в подкрепа на твърденията си, отбелязва Ройтерс.

"Гърбът на Путин опря до стената и сега той говори за нови "фалшиви флагове", като твърди, че САЩ разполагат с биологични и химически оръжия в Европа, което просто не отговаря на истината", заяви Байдън.

"Русия твърди също, че Украйна разполага с биологични и химически оръжия. Това е ясен знак, че Путин обмисля използването и на двата вида оръжие", изтъкна американският президент.

07.45

Пентагонът ще събира доказателства за военни престъпления на Русия в Украйна

Пентагонът обвини Русия в извършването на военни престъпления в Украйна и заяви, че ще събира доказателства за тях, предаде Ройтерс.

Според американското министерство на отбраната стратегията на Кремъл в украинския конфликт включва нанасянето на безразборни удари.

"Със сигурно виждаме доказателства, че руските сили извършват военни престъпления и ще положим усилия за събирането на тези доказателства", каза на брифинг говорителят на Пентагона Джон Кърби.

07.00

Зеленски заяви, че е необходимо да се срещне с Путин

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е необходимо да се срещне с президента на Русия Владимир Путин, независимо от това в какъв формат ще бъде проведена срещата, предаде Франс прес.

"Вярвам, че без тази среща е невъзможно да разберем напълно какво би накарало Русия да сложи край на войната", каза Зеленски в интервю за украинската медия "Суспилне".

Зеленски, който се придържа към разбирането, че "без преговори няма да спрем войната", на няколко пъти призова за среща с Путин, отбелязва Франс прес.

От началото на руското нахлуване в Украйна вече се състояха няколко кръга от преговори между Москва и Киев.

06.00

Компромисите с Русия за прекратяване на войната ще изискват референдум

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че всички компромиси, договорени с Русия за прекратяване на войната, ще трябва да бъдат гласувани от украинците на референдум, съобщи Ройтерс.

"Отговорът е много прост. Всички вече разбираме. Не сме приети (в НАТО – бел. ред.), защото се страхуват от Русия. Това е всичко. И трябва да се успокоим, да кажем "Добре, други гаранции за сигурност". Има държави от НАТО, които искат да бъдат гаранти за сигурност, които за съжаление не могат да ни дадат 100 процента членство в Алианса, но са готови да направят всичко, което Алиансът би трябвало да направи, ако бяхме членове на Алианса. Това е нормален компромис", посочи Зеленски.

По този начин, според украинския президент, въпросите за гарантиране на сигурността ще бъдат свързани с конституционни промени и промени в украинското законодателство.

"Народът ще трябва да се произнесе и да отговори на тази или онази форма на компромис. И какви ще бъдат те (компромисите) е предмет на нашите разговори и разбирателство между Украйна и Русия", каза той в интервю, публикувано от украинската обществена радио- и телевизионна компания "Суспилне".

Въпросите, които биха могли да бъдат повдигнати на евентуален референдум, биха могли да засягат територии, окупирани от руските сили, включително Крим, или гаранциите за сигурност, предлагани на Украйна от държави в замяна на членство в НАТО, каза той.

"Обясних на всички преговарящи групи: когато говорите за всички тези промени, а те могат да бъдат исторически, ние нямаме къде да ходим, ще стигнем до референдум. Хората ще трябва да кажат и да отговорят на определени формати на компромис. И какви ще бъдат те. Това е въпрос на нашия разговор и разбирателство между Украйна и Русия", каза Зеленски.