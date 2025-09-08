Богомил Манчев: Новите реактори ще струват поне 18-19 млрд. долара, а токът им – 120 евро/МВтч

Ако обявената от един от предишните енергйни министри – Румен Радев, цена на двата нови реактора е 14-15 млрд. долара, всъщност стойността ще е поне 18-19 млрд. долара, но колко ще струват ядрените мощности ще стане ясно едва в края на настоящата или в началото на следващата година. Това коментира председателят на Българския атомен форум Богомил Манчев пред БНР в понеделник.

Бившата му фирма „Риск инженеринг“, която бе преобразувана, беше сред консултантите на предишния правителствен ядрен проект – за строежа на АЕЦ „Белене“. Той обаче бе прекратен с решение на парламента, който също така възложи на правителството а продаде наличното руско оборудване, но все още няма сделка, а пред ивреме вицепремиерът от БСП Атанас Зафиров обяви намерението за подновяване на проекта, но такова решение все още няма.

Манчев отбеляза, че трябва да се прави разлика между цена за проектиране, изработка, монтаж и въвеждане в експлоатация, какъвто договор все още не е сключен с консорциумя между американската „Уестингхаус“ и корейската „Хюндай“, и крайната цена на строежа.

Две части на цената

Ако е вярна цената, обявена от министъра Румен Радев - 14-15 млрд. долара за такъв договор, то крайната цената ще е между 18 и 19 млрд. долара, каза Манчев, като посочи, че всъщност стойността на този контракт е 70 процента от общата. Останалата част е за инфраструктурата „извън оградата“ на проекта, както и за консултантски услуги, обясни той.

В момента проектната компания, която ще финансира и управлява бъдещите мощности - „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“, има сключен договор за правни услуги с американска компания относно подписването на бъдещите договори, през пролетта стана ясно, че се търси и финансов консултант, който да състави бизнес модела и финансовата структура на проекта на база изходната информация за капиталовите и оперативните разходи на новите ядрени мощности. През юли стана ясно, че американската „Сити банк“ ще помага за намирането на синдикиран заем за строежа на двата реактора по технологията AP-1000 на „Уестингхаус“. Цените на тези услуги не са ясни, но договорът, който трябва да даде техническите и икономическите параметри за строежа им, цената им и колко ще струва произвежданата от тях електроенергия, коства на „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ 350-370 млн. долара. Данните от този анализ трябваше да са предадени през юли, но все още това не е станало факт и от думите на Манчев сега се разбира, че това ще отнеме още време. Тази информация е важна за вземането на крайно инвестиционно решение за изграждането на новите ядрени мощности, което изостава поне с година от приетия от парламента график за реализация на проекта.

Изплащане на инвестицията за 25-30 години

Според ядрения експерт „като се отчете времето за строеж, изплащането на инвестицията ще отнеме 25-30 години, а себестойността на енергията от бъдещите реактори ще е 25-30 евро за мегаватчас, но за са си изплаща оперативните разходи и заемите, крайната цена на тока от новите мощности ще е около 120 евро/МВтч.

„Парламентът избра технологията и точно тази компания като доставчик. Ядрената общност е за два нови реактора, но защо не сме питали французите и корейците? Ясно е, че руснаци и китайци не могат да участват“, каза Манчев.

Според него сегашните средства в проектната компания са достатъчни за обслужването на текущите дейности по реализацията на строежа, но в бъдеще ще трябват нови държавни гаранции за експоротните заеми, което се очаква да бъдат взети от американската и ккорейската експортни банки. Той очаква останалите заемни средства да са от синдикиран кредит „от 30-40 банки и БЕХ вероятно ще излъчи облигационна емисия“. Засега не е ясно дали договорът ще е по ФИДИК или по друг договор, измислен от проектната компания, „Уестингхаус“ и „Хюндай“, отбиляза още Богомил Манчев.

Довършване на "Белене" с европейски партньор

Според него България трябва да извърши анализ дали спреният проекта за строеж на АЕЦ „Белене“ може да бъде доизграден с друга европейска държава. Такива намерения имаше служебният енерген министър Росен Христов, който проведе дори разговори с френската „Фраматом“

„Раешението на НС е, че опълномощава правителствата за продаде (оборудването за АЕЦ „Белене“ на Украйна) за 60 дни (които изтекоха отдавна). Купувачът предложи доста по-ниска цена (от търсената от България 1.2 млрд. евро) и изплащане после като заработят реакорите, а те може да не заработят“, каза Манчев. По думите му не е възможно реактори трето поколение ,като беленските, да се вместят в основи за второ поколение ВВЕР, а и трудно ще се справят украинците с изработката на необходимото допълнително оборудване. „Те си въобразяваха ,че ще могат да направят два блока за два милиарда“, допълни той и израви становище, че проектът „Белене“ може да бъде направен с друга европейска държава.

"До 2051 г. в България трябва да имаме работещи четири големи ядрени блока. VII и VIII блок на АЕЦ "Козлодуй – Нови мощности" ще компенсират енергията от въглищни централи. Приемам, че ще задържат работещите блокове до 2038 г., но 2047 и 2051 г. трябва да приключат IV и VI блок на АЕЦ "Козлодуй", защото по договор приключва експлоатацията им", обясни още той в предаването "Преди всички".