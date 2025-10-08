Бойко и Вълка: Последния път, когато в София беше режисирана криза с боклука, кметът стана премиер

Последният път, когато в София беше режисирана криза с боклука, кметът стана премиер. Нека припомним как точно се случи това.

Денят беше 1 март, а годината – 2009. Медиите гръмнаха с новината, че концесионерът "Новера" спира да чисти София, а общинската хазна е празна.

Тогавашният кмет Бойко Борисов, избран на поста след летящия старт като главен секретар на МВР, имаше готова рецепта за справяне с казуса. Той обвини за бедата правителството, БСП, ДПС и Румен Гайтански – Вълка. Преливащите от боклуци столични улици бяха показани по всички новинарски емисии в специално подбран момент.

След четири месеца предстояха парламентарни избори, а прохождащата партия ГЕРБ се бореше с управляващата Тройна коалиция (БСП, НДСВ и ДПС) за пълно мнозинство, яхнала бумтящия рейтинг на "Бате Бойко".

През трите години, които изкара в кметството, Борисов имаше проста стратегия – да реагира бързо и популистки. Като кмет той имаше три основни послания към публиката – "Станишев е виновен", "Вълка ще бъде изгонен от чистотата на София" и "Ще разваля концесията със "Софийска вода".

От тези три неща първото беше спорно, а последните две не се случиха. Това, което се случи, беше брутална криза с боклука, от която изминаха 15 години.

Как реагира Борисов?

Много е вероятно през следващите седмици Борисов и партиите от управляващата тройна коалиция (четворна с Делян Пеевски) да се упражняват едновременно в натиск и даване на акъл на настоящия кмет на София Васил Терзиев заради сегашната криза с боклука.

Заради това е важно да си припомним как самият Борисов реагира, когато на него му спретнаха подобна. Аналогии има твърде много, за да бъдат пренебрегвани.

Още когато беше избран за кмет, Борисов нарочи да гони фирмите ДИТЦ, "Волф" и "Чистота София" на Румен Гайтански – Вълка, които държаха концесията за почистването на града.

Лидерът на ГЕРБ не криеше, че има и политическа мотивация, защото Гайтански беше известен като човек на Ахмед Доган, а Борисов не искаше с милионите от боклука да се финансират други партии.

Докато беше кмет, Борисов непрестанно говореше за фирмите на Вълка и как се източва бюджетът на София.

През 2006 година, когато Борисов бе избран за кмет, чистотата на София струваше около 40 милиона лева на година. Година по-късно стана 48 милиона, след това 64 милиона. После 80 милиона. И постепенно стигна до половинмилиардния боклучен бизнес, който беше наследен от Васил Терзиев.

Вълка си тръгва, Вълка се връща

Годината беше 2007-а. С политически инженеринг и посредничеството на премиера Сергей Станишев, Румен Гайтански – Вълка се съгласи да продаде боклучния бизнес на инвестиционния фонд "Икуест" и неговата дъщерна компания "Новера".

Още тогава имаше съмнения доколко Вълка наистина е излязъл от чистенето на София. Накрая самият Бойко Борисов обяви публично, че прехвърлянето на бизнеса на "Новера" е фиктивно, а Вълка пак си стои в многомилионния бизнес с чистенето на София.

Среща на Вълка с депутат

На 25 февруари 2009 г. концесионерът на столичната чистота изпрати официално писмо, в което настоя общината да плати дълг от 10 млн. лева за вече извършена работа. Заплахата беше, че от 1 март София няма да бъде почистена. Това беше само след четири дни.

Столичната община плати близо половината сума и обеща да се издължи изцяло до средата на март.

Борисов каза, че зад изострянето на кризата стои дългата ръка на ДПС. Пред общинските съветници той обясни, че партията на Доган (сега на Пеевски) оказва подкрепа на Румен Гайтански – Вълка с цел нанасяне на политически удари върху управлението на ГЕРБ в София.

Борисов подкрепи версията си за "политическия удар", като разказа как бил видял "депутат от мандатоносителя" (ДПС) да вечеря седмица по-рано с Вълка. Въпросният народен представител беше покойният Камен Костадинов, който каза, че е бил на приятелска вечеря с Гайтански, но това няма нищо общо с чистотата.

"Не се подвеждайте по тактиката – винаги, когато има тежък доклад от ЕК или вот на недоверие, има криза с боклука", коментира Борисов.

Столичният кмет навърза и целенасочена атака от страна на медийната групировка на близката до ДПС бивша шефка на тотото Ирена Кръстева, майка на Делян Пеевски.

Борисов изпрати няколко разнопосочни сигнала за политиката, която смяташе да поддържа спрямо "Новера". Първо съобщи, че общината вече е платила достатъчно на концесионера и няма да дава повече за зимно почистване.

Инспекторатът на Борисов беше подписал протоколи за зимно почистване за колосалните 13 милиона лева за януари и февруари.

Нашият боклук на наши хора

Междувременно БСП разкри, че с влизането на общинското дружество "Чистота-Искър" в боклучения бизнес, се осигурява и встъпването в него на "архитекта" на тогавашните концесии Красимир Арсов (до "изгонването на Вълка" чистенето на София беше отдадено на частни фирми на концесия, после това започна да се прави през обществени поръчки).

Борисов вече беше дал на общинската "Чистота-Искър" правото да чисти три столични района – "Люлин", "Овча купел" и "Триадица", но дружеството преотдаде два от тях на частната "АЕС-Х".

От справка в правните регистри стана ясно, че 60% от собствеността на "АЕС-Х" се води на 25-годишната тогава Ина Арсова, дъщеря на бившия общинар от СДС Красимир Арсов. По негов доклад в края на 1990-те години Столичният общински съвет създаде и даде концесията на чистотата на фирмите, управлявани от Румен Гайтански – Вълка.

Тогавашният шеф на "Чистота-Искър" Павел Граматиков беше и съдружник с Арсов в няколко фирми. Бившият общински съветник беше сътрудник и във фирма "Екоел-6", която взе "вълчия пай" от парите, платени за балиране на боклука.

Още тогава се разбра, че Борисов не смята да променя модела в Столичната община, а само някои хора в него.

Ключова намеса на прокуратурата

Така дойде 1 март 2009 г., когато "Новера" спря да чисти града и улиците се заринаха с боклуци.

Събитията от последвалите дни показаха нагледно, че движещата сила зад боклучните кризи никога не е била само чист икономически интерес. Нейната цел беше преди всичко политическа, а заложник се оказа близо 1/3 от населението на страната.

Пет дни след като спря да чисти града, "Новера" започна да прибира контейнерите за отпадъци, за да блокира опитите на Борисов да овладее кризата.

Правителството, оглавявано тогава от Станишев, също се намеси и обяви, че ще започне да чисти София, където Борисов се проваля.

И в този момент столичният кмет получи помощ от голям приятел – прокуратурата.

В България, ако имаш контрол върху главния прокурор и градския прокурор на София, то имаш 99% шанс да се измъкнеш от всяка ситуация. Във всяка политико-мафиотска игра в България контролът върху прокуратурата е като да имаш три аса и един жокер в ръкава.

Точно когато Борисов беше поставен в много тежка ситуация, а "Новера" беше започнала да прибира дори кофите от софийските улици, градският прокурор на София Николай Кокинов заплаши боклукчиите с арест, ако пипнат кофите. Те решиха да не ги пипат.

Кокинов беше голям приятел на Борисов от годините му в МВР и направи успешен залог, че ГЕРБ ще спечели изборите.

Как приключи всичко

В края на март 2009 Столичната община обяви подписването на договорите с новите почистващи фирми. Както БСП ги нарече – "новите добри фирми". Години по-късно започна да се говори и за общинския кръг на "Котараците", но това е друга история.

Консорциумът "Титан – Чистота" получи през 2009 година лъвския пай от почистването на София – общо осем района и близо 40% от общинския бюджет за чистотата.

"АЕС-Х" на 25-годишната Ина Арсова получи "Люлин" и част от "Триадица" като подизпълнител на общинската фирма "Чистота-Искър". Дружеството пое още "Нови Искър" и "Възраждане".

Администрацията на Бойко Борисов, където главен секретар беше сегашният премиер Росен Желязков, заяви, че конфликт на интереси няма. Общинското дружество "Чистота-Искър" остана да чисти само "Овча купел" и другата част от "Триадица".

Иронично, но сметката за извънредното почистване на София през март и април бе платена от правителството през фонда за природни бедствия.

Познати лица - същата криза

Така заглъхна политическата криза с боклука на София, за да се възобнови 16 години по същия сценарий. Някои от главните действащи лица от предишната боклучена криза са намесени и в настоящата. АЕС-Х все още чисти в София.

И участва в един от консорциумите по новата поръчка на общината за тази дейност. Същото се отнася и за фирмите, свързани с "Титан", както и с тези на Румен Гайтански - Вълка.

И тогава, и сега проблемът с липсата на чистачи ще се решава със спешни поръчки в извънредно положение. Преди 16 години по този начин в София влезе нов чистач - "Титан", за да остане и досега. Кой ще е новият играч, който може да размести бизнеса с боклука сега, предстои да видим. Както и дали ще успее да се задържи в конкуренцията на "хората с прякори".

ГЕРБ продължава да се разпорежда в Столичния общински съвет, макар и не еднолично, а чрез т.нар. икономическо мнозинство.

Общинската фирма "Чистота Искър" е прекръстена на "Софекострой" и пак ще поеме кризисно чистенето на част от София. И пак няма техника.

Разликите - този път Борисов е от страната на тройната коалиция и ДПС, а кмет е Васил Терзиев, който открито обяви, че няма да се поддаде на "рекета" и "такса корупция". И поне по график предстоят президентски, а не парламентарни избори.

Заложници отново са софиянци.