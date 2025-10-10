Бойко Рашков ще е сред стоте наблюдатели на ПП за местния вот в Пазарджик

От "Продължаваме промяната" (ПП) обявиха, че над 100 техни наблюдатели ще следят изборния процес по време на вота за общински съветници в Пазарджик в неделя.

На място ще са лидерът на партията Асен Василев, бившият министър на вътрешните работи Бойко Рашков, съпредседателят на парламентарната група на ПП-ДБ Николай Денков, както и други депутати от ПП.

Очаква се наблюдателите от ПП да бъдат разположени във всички избирателни секции на територията на общината.

"Целта е да се предотвратят опити за натиск, купуване на гласове и други нарушения по време на изборния ден. Всички нередности ще бъдат незабавно докладвани на РИК и ЦИК. Освен наблюдателите на място, 220 души от 27 държави ще наблюдават в реално време видео излъчването от броенето на бюлетините", посочват от партията.

Кметът на града Петър Куленски беше издигнат от ПП. След изборите през 2023 година общинският съвет в Пазарджик беше един от най-фрагментираните в страната, в него влязоха 15 формации. Коалицията ПП-ДБ имаше само 4-ма съветници. По-рано тази година ВАС окончателно касира изборите за общински съветници. Така при преполовен мандат се стигна до новите избори за общински съветници, а междувременно заседава общинският съвет с мандат 2019-2023 г., когато кмет беше Тодор Попов, който имаше мнозинство в общинския съвет и беше подкрепян от ГЕРБ.

"Неделя е решаващ ден за Пазарджик – ден, в който гражданите могат да

гарантират, че политиките в полза на жителите на общината ще продължат", казва сега Асен Василев, цитиран от пресцентъра на партията.

От ПП казват, че впоследните месеци общината е започнала програма за прозрачност на обществените поръчки и електронно управление на общинската администрация, въвела е механизми за граждански контрол върху бюджета, започнала е проекти за модернизация на училища и детски градини, били обновени пътни артерии и паркове, както и са били привлечени инвестиции в града, които осигуряват нови работни места.

"След разпускането на предишния Общински съвет, който многократно блокираше реформите и проектите в полза на гражданите, предстоящите избори са шанс да бъде излъчено ново мнозинство, което да подкрепя политиките на промяна, прозрачност и нулева толерантност към корупцията", казват от ПП.