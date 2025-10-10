Бойко Рашков ще е сред стоте наблюдатели на ПП за местния вот в Пазарджик

От "Продължаваме промяната" (ПП) обявиха, че над 100 техни наблюдатели ще следят изборния процес по време на вота за общински съветници в Пазарджик в неделя.
На място ще са лидерът на партията Асен Василев, бившият министър на вътрешните работи Бойко Рашков, съпредседателят на парламентарната група на ПП-ДБ Николай Денков, както и други депутати от ПП.
Очаква се наблюдателите от ПП да бъдат разположени във всички избирателни секции на територията на общината.
"Целта е да се предотвратят опити за натиск, купуване на гласове и други нарушения по време на изборния ден. Всички нередности ще бъдат незабавно докладвани на РИК и ЦИК. Освен наблюдателите на място, 220 души от 27 държави ще наблюдават в реално време видео излъчването от броенето на бюлетините", посочват от партията.
Кметът на града Петър Куленски беше издигнат от ПП. След изборите през 2023 година общинският съвет в Пазарджик беше един от най-фрагментираните в страната, в него влязоха 15 формации. Коалицията ПП-ДБ имаше само 4-ма съветници. По-рано тази година ВАС окончателно касира изборите за общински съветници. Така при преполовен мандат се стигна до новите избори за общински съветници, а междувременно заседава общинският съвет с мандат 2019-2023 г., когато кмет беше Тодор Попов, който имаше мнозинство в общинския съвет и беше подкрепян от ГЕРБ.
"Неделя е решаващ ден за Пазарджик – ден, в който гражданите могат да
гарантират, че политиките в полза на жителите на общината ще продължат", казва сега Асен Василев, цитиран от пресцентъра на партията.
От ПП казват, че впоследните месеци общината е започнала програма за прозрачност на обществените поръчки и електронно управление на общинската администрация, въвела е механизми за граждански контрол върху бюджета, започнала е проекти за модернизация на училища и детски градини, били обновени пътни артерии и паркове, както и са били привлечени инвестиции в града, които осигуряват нови работни места.
"След разпускането на предишния Общински съвет, който многократно блокираше реформите и проектите в полза на гражданите, предстоящите избори са шанс да бъде излъчено ново мнозинство, което да подкрепя политиките на промяна, прозрачност и нулева толерантност към корупцията", казват от ПП.
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
3 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Как ги знаете тези работи,драги Мунчо ,дето си криете името. Да не сте пили мазно кафенце ?...
Мхъм, точният човек да им разбива мангалските схеми, знае си работата, ДПС как ревяха в Парламента, няма такъв сеир.
Ужас!Точно милиционерът Дамаджаната, символ на беззаконие, ще следи за честните избори!ПеПетата ще бъдат разбити в Пазарджик, а скоро идва ред и на техния кмет да е обект на прокуратурата.