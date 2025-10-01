Болничната храна: Мухъл, буламачи и политика

Мухлясал хляб, месо с изтекъл срок на годност, зле изглеждащи супи и яхнии с неясно съдържание. Това не е затворническо меню от миналото, а реално сервирана храна в европейски болници в XXI век. И макар качеството на болничната храна да е проблем основно за страните от Източна Европа, почти навсякъде тя се бори с ужасния си имидж на безвкусна, зле изглеждаща и крайно оскъдна.

Универсалното оправдание е липсата на средства, но болничното хранене също така е апетитен бизнес с парите на данъкоплатците, които не винаги се разпределят по най-справедливия и конкурентен начин. И не на последно място – политиката също е намесена в болничното хранене, било то под формата на политически протекции или политически PR.

В България темата за болничното хранене е съвсем прясна след скандала с варненския кмет Благомир Коцев, който беше обвинен за поискан подкуп от свързаната с ГЕРБ фирма за обществено хранене "Залива 47-СП", чиято собственичка Пламенка Димитрова е основен свидетел по делото. Както се оказа, фирмата е печелила редовно поръчки за изхранването на училища, университети и болници във Варна при управлението на ГЕРБ и след изгубена поръчка по време на новия кмет следват обвиненията в корупция, заради които Коцев все още е в ареста.

Покрай варненския случай стана ясно още, че предпочитан начин за осигуряването на храна в болниците е процедурата по пряко договаряне в Закона за обществените поръчки, при която се праща покана до определени фирми да дадат оферти и това силно стеснява кръга на доставчиците на храна. Това пречи на навлизането на конкурентни играчи на пазара, които биха довели до по-ниски цени и по-високо качество.

Три фирми изхранват повечето столични болници

Mediapool направи анализ на обществените поръчки на 40 държавни и общински болници за последната година, който показва, че почти една трета от тях са използвали процедура по пряко договаряне и са отправили покана за оферти до три конкретни фирми. Общо 9 от директните покани са отправени към трите фирми “Мастър-Пик”, “Болкан Мийл” и “Парти Фууд“АД, които се очертават като най-големите доставчици на болнична храна в София.

Фирмата “Болкан Мийл“ е поела изхранването на най-много болници в София през последната година: Специализираната болница за физикална терапия и рехабилитация, ИСУЛ, транспортна болница Цар Борис ІІІ”, СБАЛОЗ – София област, общинската Пета градска “Княгиня Клементина”. Собственик на “Болкан Мийл“ е бизнесменът Илиян Младенов, който от дълги години е в кетъринг индустрията и бизнеса с болничното хранене. Преди години Младенов се беше оплакал, че фирмата му е изгонена от столичнанта болница “Света Анна“ по политическа заръка на министър Петър Москов.

И днес “Света Анна“ е от малкото столични болници, която се обслужва от други кетъринг фирми, понастоящем - ЛФС ЕООД, която има белгийски собственик - Винсент Ромбаут - и която през 2022-2023 г. е имала договори за изхранването на бившата правителствена болница “Лозенец“, “Александровска“, ВМА, Инфекциозна болница в София, болници в Шумен и поръчка Министерски съвет за изхранването на украинските бежанци.

Другата голяма кетъринг фирма в момента в София - “Парти Фууд“ - е спечелила последните поръчки за доставка на храна в четири болници: Специализираната болница по детски болести “Проф. Иван Митев“, специализираната болница по ендокринология “Акад. Иван Пенчев”, “Александровска” и Специализирна болница за активно лечение на онкологични заболявания (СБАЛОЗ) – София област . Нейни собственици според Търговския регистър са Веселин Чолаков и Николай Райчев. Според публикация на разследващия сайт Bird фирмената им история показва, че Чолаков е свързан със санкционирания от САЩ бивш зам.-министър на икономиката Александър Манолев - считан за приближен на санкционирания по закона “Магнитски” политик Делян Пеевски заради участието му в управлението на “Булгартабак”.

На третата голяма фирма “Мастър Пик“ е възложено изхранването на една столична болница - “Пирогов“, но поръчката е на сериозна стойност – 1.4 млн. лева и освен това в последната година е спечелила открити процедури за храненето на болниците в Ловеч, Монтана и Троян. Едноличен собственик на “Мастър Пик“ е бизнесменът Колю Колев. В своя публикация във фейсбук през юли бившият депутат от ДБ Владислав Панев свърза името на Колев с бившия финансов министър Владислав Горанов. “Например собственикът на Мастър Пик ЕАД Колю Колев според хора от бранша е близък със санкционираният по Магнитски бивш финансов министър Владислав Горанов“, написа тогава Панев в публикация относно практиката на болниците да изпращат покани до конкретни фирми вместо да правят открити процедури.

Като цяло трите фирми доминират изхранването на столичните болници с най-големи по обем поръчки. Изхранването на голяма болница може да струва между 1 млн. и 1.5 млн. лева годишно, на по-малките по няколкостотин хиляди.

Сред по-големите фирми, които печелят поръчки за изхранване на болници е още и ВНП “Фасилити“ със собственик Васил Попов, която през последните години е имала договори за изхранването на столичните болници “Света Анна“, Втора градска, Специализираната болница за лечение на онкологични заболявания (СБАЛОЗ), Специализираната болница по хематология, Националната кардиологична болница, Центъра за спешна медицинска помощ и още болници в страната.

От анализа на Mediapool на проведените от болниците поръчки през последната година става ясно още, че Варна не е изолиран случай, в който една фирма изхранва всички болници. В Благоевград фирмата ПИП 71 ЕООД със собственик Павел Ангелов изхранва и областната многопрофилна болница, и белодробната болница, и центъра за психично здраве и специализираната болница по онкология “Свети Мина“. Подобна е ситуацията и в Пазарджик, където болниците в града се изхранват от фирмата “Лидер Стар“ ЕООД, собственост на "Хебърбус" АД – част от империята на бизнесмена Михаил Тиков и синовете му Никола и Иван.

Три хранения дневно в българска болница струват между 5 и 11 лева

Цената на един храноден в държавните болници през 2025 година варира между 5 и 11 лева без ДДС, като цената включва закуска, обяд и вечеря, установи проверка на Mediapool в отчетите на лечебните заведения за полугодието пред Агенцията за публичните предприятия и контрол. Наблюдава се поскъпване в стойността на един храноден, което достига до 125% в най-голямата държавната болница - “Свети Георги“-Пловдив, където цената на трикратно хранене за деня е скочила от 4 на 9 лева за година.

Най-скъп излиза храноден в МБАЛ-Пазарджик – 11 лева спрямо 7 лева през миналата година. За сравнение цената на храноден в други болници е: “Пирогов“ (7.20 лв), ИСУЛ (7.98 лв), МБАЛ Ловеч (6.89 лв), МБАЛ “Канев“-Русе (5.38 лв), МОБАЛ-Велико Търново (6.15 лв), МБАЛ-Враца - (6 лв), МБАЛ-Смолян (4.78 лв). Парадоксално ниски цени за храноден отчитат болниците в Силистра (1.17 лв) и Стара Загора (1.34 лв).

Въпреки, че цената за храноден на повечето места е ниска и масово служи като оправдание за лошото качество и оскъдните количества, оказва се че някои от продуктите са доста скъпи. Например в многопрофилната болница в Пазарджик, която е с една от най-високите цени на храноден, с фирмата доставчик “Лидер Стар“ е договорена цена от 3.90 без ДДС за кутия билков чай шипка с 20 пакетчета. За сравнение в аптеки и магазини цената на кутия билков чай шипка варира между 1.65 и 2.29 с включен ДДС. Килограм кристална захар в болницата е спазарен на цена от 4.40 лв. без ДДС, става ясно от тръжната документация, при положение, че в магазините може да бъде купен за 2.30-2.40 лева с ДДС и дори за по-малко, ако е на промоция. Килограм кисело мляко в ценовата оферта на “Лидер Стар“ е на цена от 5.20 без ДДС при положение, че може да се купи за под 4 лева с ДДС на свободния пазар. За пример даваме само болницата в Пазарджик, тъй като не всички лечебни заведения имат публикуват толкова подробни изисквания относно храните.

Какво ядат болните в България?

Обикновено най-евтина и оскъдна е закуската в болниците, докато обедите и вечерите включват готвени ястия като супи и яхнии и са по-скъпи.

Примерна закуска може да се състои от баница, кифла или бисквити с чай или мляко, както и попара.

Варианти за обедно меню са различни видове яхнии с пиле, грах, картофи, пиле фрикасе, кюфтета, кебапчета или дори парен кренвирш с картофено пюре, пасирани супи със зеленчуци, месо или варива.

На снимката: Класически изглеждаща супа от болничното меню в България.

Примерна вечеря може да включва различни разновидности на ориз, картофи, огретени, каша със сирене, макарони.

Често обаче пациентите могат да получат само филия хляб с парче колбас и пакетче масло, което се оказва че не е само български “специалитет“.

Подобно хранене получават пациенти в различни държави от Източна Европа. Конкретната снимка е от Унгария.

Пациентите често се оплакват, че супите и яхниите са безвкусни, с твърде малко продукти или прекалено разварени, което е традиция при приготвянето на болничната храна.

Няма единни изисквания към болничната храна в България

В България няма специален нормативен акт, който да определя в детайли състава, енергийната стойност и процентните съотношения на макронутриенти в болничната храна на всички пациенти в лечебните заведения на територията на страната, казаха от Министерството на здравеопазването в отговор на запитване на Mediapool. Режимите на хранене на конкретния пациент се определят по медицински показания от лекуващия екип или диетолог и се прилагат в рамките на вътрешния ред на болницата, при спазване на специфичните медицински стандарти и вътрешни правила на лечебните заведения, както и на конкретните договори с НЗОК, в които е предвидено задължението за осигуряване на болнично хранене на пациентите.

Редът и начинът за организиране и провеждане на храненето на пациентите, лекуващи се в стационарни условия, се определят със заповед на директора на болницата. Болничните кухни и кетъринг фирмите, които се ангажират с изхранването на пациентите, следва да отговарят на общите условия в Закона за храните. Няма и действащ задължителен рецептурник на МЗ за всички лечебни заведения. На практика в обществените поръчки болниците обикновено реферират към “Сборник рецепти за диетични ястия за заведения за обществено хранене и лечебно-профилактични заведения“, издание на ДИ “Техника” от 1984 год. като професионален ориентир за видове диети, грамажи и технологични изисквания при приготвяне на храната. Това е широко използвана референтна литература, но не представлява самостоятелно задължително нормативно изискване. Менютата и калкулациите се съобразяват с предписаните лечебни диети, например диабетна, бъбречна, щадяща и др. Вземат се предвид също възрастта и състоянието на пациента, както и с вътрешните правила на лечебното заведение. По отношение на енергийната стойност и съотношението белтъчини–мазнини–въглехидрати няма унифицирани нормативно фиксирани стойности, валидни за всички пациенти. Тези параметри следва да се определят индивидуално според диагнозата и терапевтичните цели от медицински специалист или диетолог при спазване на добрата клинична и диетологична практика. Задължителните изисквания по отношение на безопасност и хигиена на храните при приготвянето и предлагането им са регулирани в Закона за храните.

Отговорност носят директорите на болници и кухните

Контролът за качеството и безопасността на доставяните или приготвяните в лечебните заведения храни се осъществява от Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ). Контролните органи могат да извършват проверки както в болницата за приема и раздаването на храната, така и в кухнята, където се приготвя. Сигнали на граждани за нередности могат да се подават до лечебното заведение, където се осъществява контролът на предоставяната храна. Управителите на лечебните заведения са тези, които отговарят и планират дейността по храненето на пациентите и следва да предприемат действия при постъпване на оплаквания и сигнали. При постъпване на сигнал в Министерството на здравеопазването той се изпраща по компетентност за проверка от съответното лечебно заведение, Регионалната здравна инспекция, БАБХ или агенция “Медицински надзор“.

Румъния: Здравният министър обикаля и дегустира болнична храна

В Румъния дневната сума, която държавата осигурява за храна на хоспитализиран пациент за 3 хранения на ден – закуска, обяд и вечеря – е 22 леи, което се равнява на приблизително 4.5 евро.

В болниците пациентите получават храна като супи, готвени ястия, яйца, сирене, зеленчуци, плодове, но също така колбаси или маргарин. През юли Министерството на здравеопазването публикува онлайн формуляр, където пациентите могат да докладват за болници, които предоставят храна с лошо качество.

Министърът на здравеопазването Александру Рогобете коментира, че “уважение към пациента означава не само медицинско лечение, но и грижа за всеки аспект на хоспитализацията, включително предоставяната храна“. Той заплаши, че ще санкционира болниците, които предоставят храна с лошо качество.

“Много ми е трудно да обясня как в една болница е възможно, а в друга, със същите пари, не е възможно“, каза той докато беше на посещение през юли в Спешната болница на окръг Търгу Муреш.

На снимката: Така изглежда болничната храна в Румъния по време на инспекция на министъра на здравеопазването.

Инспекцията на болничната храна от министъра беше вследствие на негово обещание, че ще обядва с управителите на болници с абсолютно същата храна, която получават пациентите. Министерската визита се натъкна на добре приготвена храна, безупречно обслужване и уважение към пациента във всеки детайл.

“За съжаление знам, че в други болници не е същото. Затова публично моля управителите да предприемат спешни мерки, когато ситуацията го изисква. Определено ще посетя болници, където нещата не изглеждат така тук, и ви обещавам, че и аз, и управителят ще ядем от същата храна“, закани се Рогобете.

Унгария: След скандали с мухъл и изгнило месо повишават парите за болнично хранене

Заглавия за мухлясал хляб, миниатюрни порции, гнило месо и други шокиращи подробности доминират в отразяването на болничната храна в унгарските медии през последните години.

През 2023 г. член на затворена Facebook група “Хора, живеещи във II район на Будапеща“, публикува следното съобщение, придружено от снимка на мухлясали филии хляб: “Вчера майка ми получи тази закуска в гастроентерологичното отделение на болница “Свети Йоан“. Тя изяде колбасите, но вероятно бяха развалени, защото повърна след това и имаше силни стомашни болки цяла сутрин. Не мога да пренебрегна този скандален инцидент. Веднага го съобщих в болницата.“

На снимката: Мухлясалият хляб от публикацията на унгарския гражданин във Фейсбук.

В последствие от договора на болницата с фирмата доставчик се разбира, че цената на пациент за един храноден е била 1650 форинта (4.1 евро), но само една трета от тази сума - 550 форинта (1.39 евро), е била за суровини, т.е. самата храна. Шокиращо ниска е цената за закуска от 110 форинта (0.28 евро), 275 форинта (0.70 евро) за обяд и 165 форинта (0.42 евро) за вечеря и други закуски. Тези числа вероятно обясняват защо развалената храна и мухлясалия хляб са се озовали на масата на въпросния пациент.

Примерите не спират дотук. Опозиционният депутат в унгарския парламент Акош Хадхази публикува в края на 2024 г., снимка от вечерята в болницата в Дунауйварош, която представлява филия хляб, варено яйце и малко пакетче масло. Още по-скоро, през юли 2025 г., медиите съобщиха за друга болница в Будапеща, където над 200 килограма месо и месни продукти с изтекъл срок на годност са били открити от държавни здравни инспектори.

Тъй като болничната храна е ключова политическа тема за унгарска опозиционна партия “Тиса“, правителството на “Фидес” наскоро пое по обещаващ път. През юли 2025 г. на конгреса на Унгарската болнична асоциация беше обявено, че здравната система ще получи значителна финансова подкрепа от 150 милиарда форинта, като част от средствата ще са за подобряване на храненето на пациентите. Вместо предишната дневна надбавка от 1500 форинта (3.81 евро) на пациент, болниците вече ще могат да харчат 4000 форинта (10 евро) за храна на пациентите.

Увеличението е крайно необходимо, като се има предвид, че според публични данни от края на април 2025 г. здравните заведения са натрупали 24.5 милиарда форинта (приблизително 62.3 милиона евро) просрочени дългове, а заедно с университетските клиники сумата достига 40 милиарда форинта (приблизително 101.7 милиона евро).

Литва: “Затворниците се хранят по-добре от пациентите“

Литовците често се оплакват от болничната храна. Този проблем вероятно не е подминал нито един град или лечебно заведение, но е неприятно Регионалната болница Кеда̀йняй да попадне в архивите на наистина ужасната храна. Особено след като болницата наскоро сключи нов двугодишен договор за кетъринг с компания, която за съжаление, многократно е била замесена в скандали за некачествена храна. Все още обаче няма причини за прекратяване на договора с нея.

Голяма дискусия за качеството на храната се разрази след снимка в социалните мрежи, която показва обяда на 94-годишна жена. В чинията освен ориза има още две неясни купчинки храна, но наистина е трудно да се каже какво има в тях. Снимката беше придружена от нелицеприятни коментари, сравняващи храната с “повръщано“ и констатации как затворниците се хранят по-добре от пациентите в болницата. Естествено, всички разбират, че ходим в болницата за лечение, а не за пиршества, но вероятно не е твърде много да очакваме поне добра на вид храна, която има вкус.

На снимката: Болнична храна в Литва от платформата Reddit

Въпреки че имаше спекулации, че може би храната е изглеждала така, защото бабата е била неподвижна или не е могла да дъвче сама, се появиха и коментари от други, много по-млади хора, които са били в болницата, които казват, че и те са получавали същите ястия. През 2019 г. Министерството на здравеопазването на Литва обяви, че от 1 ноември пациентите, приети в болници, вече не трябва да намират пържени, печени или панирани месни и рибни продукти, както и готови бульони и сосове и други нездравословни продукти и ястия.

В Чехия качеството на болничната храна се подобрява

В Чехия болничната храна се възприема в обществото като традиционно не толкова вкусна, но има съгласие, че качеството ѝ се подобрява. През последните години е възможно да се избере и меню без месо. Храната обаче не е много разнообразна - доминират сладкиши и паста от бяло брашно, месо, мазнини, млечни продукти. Традиционно се дават и големи порции, така че голяма част от ястията се изхвърлят.

В Чехия качеството на храната в болниците се регулира от насоките на Министерството на здравеопазването под формата на наръчници. Последният е публикуван през 2020 г. Той е задължителен за държавните болници, каквито са повечето здравни заведения в Чехия, и не е задължителен за частните. Всяка болница официално има свои собствени диетолози, които отговарят за хранителната стойност на менютата. Обядът традиционно е прясно приготвен, докато закуската и вечерята обикновено са ултрапреработени храни и полуфабрикати.

В Гърция храната подлежи на оценка като част от болничния престой

В Гърция болничната храна се осигурява предимно от частни доставчици. Няма законодателна рамка, която да регулира това, или стандарти за менютата и хранителните изисквания за пациентите и персонала. Дирекцията по хранене към Министерството на здравеопазването има отговорност да създаде рамка от правила за клинично хранене, но е издала само препоръки за населението като цяло. От юли 2025 г. съществува дигитална платформа за оценка на болничния престой от пациентите, като храната също се оценява като част от цялостното преживяване. По първоначалните данни има оплаквания, свързани с качеството на храната.

В много болници кетъринг услугите са възложени на външни изпълнители, които наемат предимно работници на срочни договори, които рядко се подновяват и това също има отношение към качеството на храната. Някои болници имат отделения по хранене, в които работят диетолози, но и там се провеждат обществени поръчки и кетърингът се възлага на външни фирми. “Бях хоспитализиран миналия юли в голяма болница в Атина. Общото ми впечатление от храната беше положително. Порциите бяха щедри, качеството - не винаги... Пилешкото, сандвичите, картофите и пастата бяха вкусни. Вечер желетата и конфитюрите бяха хубави. Не ми харесаха оризът и бобът, а пакетираният хляб беше много твърд, вероятно защото винаги беше близо до изтичане срока на годност. Супата беше негодна за консумация, но това вероятно се дължеше на липсата на сол“, разказва 35-годишният Танос пред гръцкото издание Efsyn.

Австрия: “Болничната храна се бори с имиджа си“

Кухнята във виенската болница “Хийцинг“ готви за около 800 пациенти, както и приготвя храна за психиатричното отделение и още 400-500 души в лечебното заведението.

След супата пациентите могат да избират между спаначен щрудел, печено говеждо или готвени зеленчуци. След това се предлагат бананови кексове или шоколадов пудинг. Такова е било менюто на болницата по време на посещение на журналисти от Der Standard. Въпреки това, само около една четвърт от пациентите всъщност могат да избират, обяснява Кристина Шмит, ръководител на кухненския отдел в болницата. Останалите имат ограничения.

На снимката: Болнична храна в Австрия, Der Standard

“Болничната храна се бори с имиджа си. Има няколко причини за това“, казва Хайди Шепанек, диетолог в болница “Сестри на милосърдието“ във Виена. “В болниците има натрупване на обстоятелства. Хората там са в лошо здраве. Споделят стая с непознати, където може да не мирише приятно, изпитват болка, не спят добре. Възприятието за апетит често се променя.Това означава, че ястия като ризото с тиква, които може да са вкусни и напълно ок в друга обстановка, се възприемат като безвкусни в болничната среда. Освен това на много пациенти се предписват специални диети. При лека, лесно смилаема диета, например, много подправки като лук или чесън се пропускат. Но ако сте свикнали с по-силни вкусове, това автоматично е безвкусно“, коментира тя.

Франция: Две трети от пациентите са разочаровани от болничната храна

През ноември 2024 г. най-голямата френска организация за правата на потребителите проведе мащабно проучване, което показва, че две трети от анкетираните пациенти са разочаровани от качеството на болничната храна. Основните причини за недоволство са, че храната е безвкусна, недостатъчно разнообразна, порциите са твърде малки и външният ѝ вид не е особено апетитен. Между 20% и 40% от пациентите се считат за недохранени, което води до по-дълго време за възстановяване и по-дълъг престой в болница. Това не се дължи единствено на лошото качество на болничната храна, тъй като миризмата на почистващи препарати, както и страничните ефекти на някои лекарства също могат да намалят апетита им.

Иначе Франция няма проблем със сервирането на ултрапреработени храни в болниците. Проблемът е по-скоро, че понякога ястията не са достатъчно обработени, особено поради много рестриктивни диети, налагани на някои пациенти. Например на хора с високо кръвно налягане се забранява сол, което понякога води до това, че те трябва да ядат варени тиквички без никакви подправки, придружени с варен ориз.

Единствените наложени хранителни стандарти за болничната храна във Франция са същите, които се прилагат за всяка форма на кетъринг, било то в училища, болници, фирмени столове или затвори. Последната актуализация на тези стандарти беше през октомври 2018 г. По силата на тях фирмите за кетъринг трябва да сервират поне 50% “трайни и качествени продукти“, от които поне 20% трябва да са био. Тези стандарти се прилагат и за 60% от сервираното месо, птици или риба. За съжаление, изглежда, че болниците все още не отговарят на тези стандарти, според потребителската асоциация. Това се дължи на драстична липса на финансиране, което е много по-широк проблем, що се отнася до френската здравна и болнична система.

Испания: Въвеждат минимални критерии за качество на храната

В Испания често избухва общественото възмущение в социалните медии заради лошото качество на болничната храна. Едно повтарящо се оплакване става вайръл отново и отново: “Закуската на онкоболния ми баща“ – придружено от снимка на бисквитки и сладка шоколадова напитка.

Проблемът с болничната храна произтича от няколко фактора. Първо, не всички испански региони са законово задължени да имат назначен диетолог с университетско образование по хранене и диететика. В други случаи болничните менюта просто са остарели и не отразяват съвременните хранителни препоръки.

На снимката: Болнично меню от Барселона, Испания.

През май 2025 г. испанското Министерство на потребителите заедно с Министерството на здравеопазването обнародваха указ, с който да гарантират, че храната, сервирана в обществени заведения – включително болници, домове за възрастни хора и центрове за хора с увреждания – е в съответствие с националните насоки за здравословно и устойчиво хранене.

С указа се въвеждат минимални критерии за хранително качество и устойчивост, които да ръководят договарянето, покупката и доставката на храни, напитки в кетъринг услугите в този тип заведения. Целта е да се гарантира, че всички ястия, сервирани в центрове, обслужващи зависими лица или лица със специални нужди, се основават на хранителните препоръки за здравословно и устойчиво хранене, следвайки препоръките на Испанската агенция за безопасност на храните (AESAN) и Световната здравна организация (СЗО). “Публичният сектор е отговорен за набавянето на голямо количество храни и напитки и е от съществено значение тези публични разходи да се извършват с възможно най-високи стандарти, основани на хранителни критерии, насочени към насърчаване на здравословното и устойчиво хранене“, казват от испанското Министерство на здравеопазването.

Тази статия е създадена в рамките на проект PULSE, европейска инициатива, която подкрепя трансграничното журналистическо сътрудничество. По нея са работили: Мартина Бозукова, Mediapool (България);Ieva Kniukštienė (Delfi, Литва); Alina Neagu (HotNews, Румъния); (HVG, Унгария); Lena Kyriakidi (Efsyn, Гърция); Oona Kroisleitner, Pia Kruckenhauser (Der Standard, Австрия); Petr Jedlička (Denik Referendum, Чехия); Sarah Rost (Voxeurop, Франция); Andrea Muñoz (ЕL Confidencial, Испания.