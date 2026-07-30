Болницата в Силистра с нов директор, кризата за кадри остава

Министерството на здравеопазването назначи нов директор на Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) – Силистра насред продължаващата кадрова криза, довела до временното затваряне на четири отделения. На мястото на досегашния директор д-р Васил Славов за временно изпълняващ длъжността е назначен д-р Данчо Данаилов до провеждането на конкурс.

За промяната съобщи кметът на Силистра Александър Сабанов по време на заседание на Общинския съвет, след като прочете писмо от министъра на здравеопазването, получено в хода на сесията.

В него се посочва, че държавата, която е мажоритарен собственик на лечебното заведение, е предприела промени в състава на Съвета на директорите. Д-р Васил Славов е освободен по негово желание като член на борда, а на негово място като представител на държавата е назначен д-р Данчо Данаилов до провеждането на конкурс по реда на Закона за публичните предприятия.

Според министъра на здравеопазването Катя Ивкова промяната има за цел да гарантира ефективното и непрекъснато медицинско обслужване на пациентите.

Преди ден бившият директор на болницата д-р Васил Славов публикува видео от проведен Медицински съвет в лечебното заведение, в което заявява, че не може да работи повече с настоящия борд на директорите и иска да бъде освободен. Според него конфликтът не е личен, а засяга оперативното управление и възможността да се взимат решения в болницата.

През последните седмици МБАЛ – Силистра преустанови работата на Детското отделение, Отделението по нервни болести, сектор "Ревматология" и Отделението по инфекциозни болести заради недостиг на медицински кадри. Причината е напускането на лекари и невъзможността да бъдат осигурени графици за дежурства.

В края на миналата седмица министър Ивкова посети Силистра и съобщи, че са проведени разговори с лекари, които са дали принципно съгласие да се върнат на работа в Детското отделение. Преди това ръководството на болницата се срещна със здравния министър в МЗ и пое ангажимент да отвори възможно най-бързо закритите звена. Това обаче не се случва. Преди ден стана ясно, че Славов е удължил срока, в който Педиатричното отделение няма да работи от 2 до 16 август заради липсата на кадри.

Кризата в лечебното заведение се развива на фона на продължаващо с месеци напрежение в ръководството на болницата. Между досегашния директор д-р Васил Славов и председателя на Съвета на директорите Росен Димитров има конфликт, който според Славов е допринесъл за отлива на медицински персонал. От своя страна здравният министър нееднократно заяви, че осигуряването на достатъчно лекари и нормалното функциониране на отделенията е отговорност на изпълнителния директор.

Преди това през юни депутатът от "Прогресивна България" Слави Василев, избран от Силистра, обяви, че предстоят промени в управленската структура на болницата. След тази закана директорът на болницата Васил Славов пусна виедо в своя защита, с което показа модернизирането на болницата през последните години под негово управление.