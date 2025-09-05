Болногледачи и здравни асистенти разтоварват сестрите и попълват глада за кадри в болниците

Лечебните заведения ще бъдат принудени в дългосрочен план да поддържат определен минимален брой специалисти по здравни грижи за функционирането си и да изготвят планове за набавяне на дефицитните кадри, когато има недостиг. До 20% от необходимия брой медицински сестри ще може да бъде попълван от здравни асистенти и болногледачи, които да поемат общите грижи за пациентите. Това предвижда дългоочакваният проект за медицински стандарт по здравни грижи, който Министерството на здравеопазването публикува в петък за обществено обсъждане. Стандартът е дълго чакан от съсловието на професионалистите по здравни грижии, което включва медицински сестри, акушерки, лаборанти, рехабилитатори и масажисти.

Стандартът регламентира дейността на тези специалисти, като въвежда критерии за качеството на оказваните от тях здравни грижи и изисквания за минимален брой специалисти в отделните лечебни звена. Целта е от една страна да се гарантират по-добри грижи за пациентите и от друга да се осигури по-спокойна и добра среда за работа за здравните кадри, които са изключително дефицитни в последните години.

“Основна цел на медицинския стандарт “Здравни грижи” е и да регламентира такива промени в организацията на болничните структури, които да осигурят възможност за задоволяване на очакванията на пациентите за качествени здравни грижи, както и за планиране на броя специалисти по здравни грижи. Чрез оптимизиране на броя специалисти по здравни грижи ще се минимизира влиянието на синдрома на “изпепеляването“, ще се създадат предпоставки за спазване на правилата за добра медицинска практика по здравни грижи и за удовлетвореността и сигурността за пациента“, посочват в мотивите към проекта от Министерството на здравеопазването.

Броят на сестрите обвързан с обслужваните пациенти

В стандарта е приложен нов подход при определяне потребностите от специалисти по здравни грижи, а именно съотношение специалист по здравни грижи към обслужвани пациенти или фактически използвани легла, а не лекар към медицинска сестра.

Например за структури с интензивни легла необходимият брой медицински сестри се определя на база съотношение 1 медицинска сестра на 2 легла при 24-часов непрекъснат режим на грижа. За структури с педиатрични легла необходимият брой медицински сестри се определя на база съотношение 1 медицинска сестра на 6 легла при 24-часов непрекъснат режим на грижа. За структури с хирургични легла се залага съотношение 1 медицинска сестра на 7 обслужвани пациенти при 24-часов непрекъснат режим на грижа. В отделенията по физиотерапия и рехабилитация необходимият минимален брой медицински сестри се определя на база съотношение 1 медицинска сестра на 15 легла при 24-часов непрекъснат режим на грижа, а необходимият минимален брой рехабилитатори - в съотношение 1 рехабилитатор на 5 легла на смяна и т.н.

Изчислено е, че за осигуряване присъствието на 1 медицинска сестра или друг специалист по здравни грижи на смяна при непрекъснат 24-часов режим на работа са необходими най малко 4 медицински сестри, осъществяващи дейността си по график. А за да се спазват регламентираното работното време, отпуски и почивки, са необходими най-малко 5 медицински сестри. Подобни изисквания са въведени също и за другите видове специалисти като лаборанти и рехабилитатори според вида на болницата и сложността на манипулациите, които се извършват в нея. Препоръки има и по отношение на осигуреността с професионалисти по здравни грижи в извънболничната помощ.

До 20% от нужния брой сестри може да бъде заменен от болногледачи

Заради трайния недостиг на медицински сестри със стандарта се предлага те да бъдат разтоварени с наемането на здравни асистенти и болногледачи. По този начин сестрите ще могат да се фокусират върху изпълнението на специфичните си професионални дейности, а някои по-общи функции ще се поемат от квалифицирани здравни асистенти с документ за завършено професионално обучение. Превдижда се до 20% от необходимия брой медицински сестри да се попълва от здравни асистенти и болногледачи. Предвид ниското ниво на заплащане за подобни длъжности, близко до минималната заплата, се очертава като предизвикателство подсигуряването и на този вид помощни кадри.

Според нормативната уредба здравният асистент може да помага на пациентите за тоалета им; при обличането; храненето; ходенето до тоалетна; помощ при приема на лекарства; подпомагане на дишането; подпомагане на движението; да оказва първа помощ; да извършва дейности по стерилизация на инструменти, консумативи и материали; да наблюдава пациента за отклонения от нормата на показателите му и да уведомява при промяна медицинските специалисти; да събира данни относно състоянието на пациента по предварително зададени от медицинския специалист параметри.

Директори на болници ще правят планове за набавяне на кадри

Лечебните заведения ще трябва да приведат дейността си в съответствие с тази наредба в срок до 1 година от влизането ѝ в сила. В случаите, когато броят на специалистите по здравни грижи в болничните структури е по-нисък от заложеното в наредбата, ръководителят на лечебното заведение в срок до шест месеца трябва да изготви план за това как ще набави нужните кадри за период до пет години.

В срок до пет години от приемане на тази наредба стандартите за броя персонал ще са индикативни с допустимо отклонение 30 %. От петата до десетата година ще е допустимо отклонение от 10 %.

Според анализ на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ) от май месец тази година общият брой на медицинските сестри в България през 2024 г. е 21 984, като те са с 30% по-малко в сравнение с отпреди 10 години. Броят на медицинските сестри в болниците е 17 243, което е два пъти по-малко от необходимите 35 366 сестри за обезпечаване нормалното функциониране на съществуващите в страната болници. Проблемът с кадрите се задълбочава от големия брой болници в страната – 341, които постоянно разширяват своята дейност.

Ето защо от БАПЗГ многократно са алармирали, че при прилагането на стандарт за здравните грижи, то половината болници следва да затворят. Настоящият стандарт обаче предлага гъвкав подход, който залага на това най-после да започне да се търси решение на проблема с осигуряването на кадри за системата и се дават големи отсрочки на болниците за набавянето им.

Министерството на здравеопазването все пак очаква повече медицински сестри да започнат да упражняват професията след като местата за студенти по специалност “медицинска сестра” за учебната 2024/2025 г. за първи път от 20 години достигнаха 1 000 , а за предстоящата учебна 2025/2026 година бяха увеличени на 1 200. Също така с промени в Закона за висшето образование специалностите “медицинска сестра” и “акушерка” бяха определени за “защитени специалности”, което според МЗ е предпоставка за насърчаване на потенциалните кандидати за обучение по тези специалности.