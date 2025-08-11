Бонуси от над 2.2 млн. лв. взели шефове в АПИ през 2024 г.



Около стотина шефове в Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) са получили над 2.27 милиона лева бонус за "добре свършена работа" през 2024 г. Това съобщи неправителствената организация Институт по пътна безопасност.

От пътната агенция не отричат информацията. Обясняват, че допълнителни възнаграждения им се полагат съгласно редица нормативни документи и това е валидно за всички работещи в държавната администрация.

Точната сума, която са получили стотината началници от Управителния съвет на АПИ, шефовете на дирекции в централната администрация, началниците на 28-те областни пътни управления, Националното тол управление и на Института по пътища и мостове, е 2 274 654 лв.

Допълнителното материално стимулиране е гласувано от Управителния съвет на АПИ начело с председателя инж. Йордан Вълчев, посочват от Института по пътна безопасност. От пътната агенция са отказали да дадат подробна разбивка кой какви бонуси е получил през изминалата година.

По този повод от Института по пътна безопасност призовават АПИ да посочат публично каква точно работа е свършена добре, при положение че:

• Републиканската пътна мрежа през 2024 г. е в крайно лошо състояние - с липсващи маркировки, мантинели, знаци и осветление;

• След трагедията със Сияна инж. Вълчев заяви, че АПИ не извършва ремонти, защото “нямало договори за поддържка”;

• Липсата на задания за текуща поддръжка и отказът те да бъдат публикувани на сайта на АПИ създават пълна непрозрачност относно това кой, кога и как поддържа пътищата;

• България остава сред страните с най-много жертви по пътищата в ЕС, докато сигнали за опасни участъци не водят до действия от страна на агенцията. (преди нас в ЕС е единствено Румъния - бел. Ред.)

"В тази ситуация разпределянето на милиони левове бонуси звучи като подигравка с обществото и с жертвите на пътя. Настояваме да обясните на какво основание се възнаграждавате, докато не изпълнявате основните си задължения", завършва отвореното писмо на Института по пътна безопасност.

По-късно от АПИ изпратиха писмо до медиите "по повод разпространяването на манипулативни твърдения от Института за пътна безопасност".

Пътната агенция уточнява, че допълнителните възнаграждения на служители в Централната администрация на Агенция "Пътна инфраструктура", Областните пътни управления, Института по пътища и мостове и Националното ТОЛ управление са изплатени на основание чл. 21г, т. 1 от Закона за пътищата и във връзка с чл. 107а, ал. 14, т. 5 от Кодекса на труда, чл. 67, ал. 7, т. 5 от Закона за държавния служител, както и чл. 24, ал. 1 и ал. 2 и чл. 25, ал. 1 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

"Нормативната база ясно и точно регламентира предоставянето им и това е валидно за всички работещи в държавната администрация", завършва съобщението от АПИ.