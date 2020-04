Борис Джонсън е изведен от интензивното отделение, но остава в болницата (обновена)

Британският премиер Борис Джонсън е изведен от интензивното отделение, но остава в болницата, където ще бъде под наблюдение по време на ранната фаза от възстановяването му, съобщиха от "Даунинг стрийт " в четвъртък късно вечерта.

Джонсън бе приет в болница "Сейнт Томас " в неделя вечерта заради неотшумяващи симптоми на коронавирус десет дни след диагностицирането му. На следващата вечер бе прехвърлен в интензивното отделение, тъй като състоянието му се е влошило. В следващите дни той се подобрява, докато външният министър Доминик Рааб го замества временно начело на правителството и по-специално ръководи действията в отговор на епидемията.

По-рано в четвъртък Рааб заяви, че не е имал контакт с премиера от събота.

В отсъствието на Джонсън министрите обсъдиха въведените ограничения и решиха засега да не се разхлабват предпазните мерки.

Броят на жертвите във Великобритания продължава да се покачва и след почти 900 жертви и в четвъртък достигна 7 978 души.

"Първоначалните знаци показват, че мерките оказват влияние", каза външният министър Доминик Рааб, който води брифинга вместо Борис Джонсън.

Рааб уточни, че мерките ще трябва да останат в сила, "докато не получим доказателства, които показват, че преминали пика".

"Не трябва да даваме втори шанс на коронавируса да убива. Знам, че е тежко, но това е отборна работа ", каза той.

В четвъртък бяха регистрирани нови близо 900 смъртни случаи в болниците и така общият им брой достигна 7978.

Рааб каза, че в мислите и молитвите си е заедно със семействата и приятелите на починалите и оцени високо действията на здравните работници, доброволците и хората, които са си останали по домовете.

UPDATED STATEMENT:

Due to a change in our reporting process, today we are reporting a lower than usual number of new cases of Novel Coronavirus (COVID-19) in Wales. 16 new cases have tested positive for Novel Coronavirus (COVID-19) in Wales.

More here: https://t.co/Z1N6KvyokQ pic.twitter.com/vqzl6u0tKv