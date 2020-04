Борис Джонсън остава в болница заради продължаващи симптоми на Covid-19 (обновена)

Британският премиер Борис Джонсън ще остане под наблюдение в болницата, където бе приет в неделя вечерта заради неотшумяващи симптоми на коронавирус, заяви говорителят му в понеделник, докато Великобритания се готви за пик на епидемията.

Премиерът има постоянна кашлица и температура, направени са му изследвания, но е изкарал "комфортна" нощ. Той демонстрира "добър дух" и продължава да изпълнява задълженията си от болничното легло, каза говорителят му Джеймс Слак пред репортери в понеделник.

Той окачестви като дезинформация съобщението на руската държавна агенция РИА Новости, че на Джонсън е приложена изкуствена белодробна вентилация.

От Даунинг стрийт съобщиха, че постъпването на премиера в болница не било по спешност, а е "превантивна" мярка, но хоспитализирането му потвърди слуховете от няколко дни, че положението му постоянно се влошава. Говорителят му каза, че той продължава да получава правителствените документи. В понеделник сутринта обаче редовната среща на кабинета за коронавируса е била ръководена от външния министър Доминик Рааб, най-високопоставената фигура в правителството след Джонсън, тъй като главният съветник на премиера Доминик Къмингс все още не се е върнал от самоизолация, наложена заради симптоми на Covid-19.

Говорител на Джонсън каза, че премиерът ще остане в лондонската болница "Сейнт Томас" "толкова, колкото е необходимо", по решение на лекарите, които правят изследванията му.

Самият Джонсън написа в Туитър, че е в контакт с екипа си.

"Снощи, по съвет на лекаря ми, постъпих в болница за някои рутинни тестове, тъй като все още проявявам симптоми на коронавируса...Намирам се в добро разположение на духа и поддържам връзка с екипа си, с който работим заедно в борбата с този коронавирус и грижата всички да са здрави", написа той и благодари на "всички блестящи служители на здравната система", които се грижат за него и за други хора "в тези тежки времена".

Last night, on the advice of my doctor, I went into hospital for some routine tests as I’m still experiencing coronavirus symptoms. I’m in good spirits and keeping in touch with my team, as we work together to fight this virus and keep everyone safe.

— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) April 6, 2020