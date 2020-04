Борис Джонсън продължава да се подобрява, но остава в болница

Британският премиер Борис Джонсън продължава да се подобрява, но остава в интензивното отделение. В негово отсъствие министрите обсъждат състоянието на карантината, за да преценят дали ограниченията на свободата на движение на хората да продължат. Очакванията са, че мерките ще останат в сила поне до края на април.

Броят на жертвите във Великобритания продължава да се покачва и след рекордните 938 случая вчера достигна 7 097 души. В четвъртък дойдоха нови лоши новини от Шотландия и Уелс.

UPDATED STATEMENT:

Due to a change in our reporting process, today we are reporting a lower than usual number of new cases of Novel Coronavirus (COVID-19) in Wales. 16 new cases have tested positive for Novel Coronavirus (COVID-19) in Wales.

