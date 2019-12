Борис Джонсън с победа като oт времето на Тачър

Консервативната партия на премиера Борис Джонсън спечели категорична историческа победа на предсрочните избори във Великобритания, която му дава възможност да реализира бързо плановете си за Брекзит.

В първия си коментар след вота той каза, че Лондон ще напусне Европейския съюз на 31 януари.

"Ще осъществим Брекзит навреме, до 31 януари, без никакви "ако", "но" или "може би", обяви Джонсън пред ликуващи привърженици в Лондон.

Той каза, че резултатите от изборите означават, че вече няма опасност от втори референдум за Брекзит.

Това са най-добрите резултати за Консервативната партия от третата поредна изборна победа на Маргарет Тачър през 1987 г, а британската лира достигна най-високия си обменен курс от едно десетилетие.

Въпреки че Борис Джонсън вероятно ще изпълни обещанието си за бърз Брекзит, остават неясни много неща около развода между Лондон и ЕС. Тепърва трябва да се договорят бъдещите отношения, които остават в ръцето на торите и лидера им Борис Джонсън.

Лидерът на шотландските националисти Никола Стърджън заяви от своя страна, че Борис Джонсън е получил мандат да изведе Англия от ЕС, но "трябва да приеме, че тя разполага с мандат да даде на Шотландия избор за алтернативно бъдеще".

Стърджън, която е и първи министър на Шотландия, каза, че следващата седмица ще оповести планове за произвеждането на втори референдум за независимост.

"Не става дума да молим (премиера) Борис Джонсън или друг политик в Уестминстър за разрешение. Ние ще предявим демократичното право на шотландците да определят съдбата си", посочи Единбург Стърджън, цитирана от ДПА.

Нейната партия спечели 48 от общо 59-те депутатски мандат в Шотландия на вчерашните парламентарни избори в Обединеното кралство. Консервативната партия на премиера Борис Джонсън спечели абсолютно мнозинство. Стърджън обаче бързо припомни на Джонсън, че той е лидер на партия, загубила изборите в Шотландия, където консерваторите имат два пъти по-малко депутати.

На изборите през 2017 г. те спечелиха 13 мандата в Шотландия, а вчера - само шест. Шотландската национална партия има 13 депутати повече от последните избори.

"Повече от ясно е, че повечето хора в Шотландия искат да останат в Европейския съюз", посочи Стърджън.

Разгромна победа за торите

Британските консерватори печелят абсолютно мнозинство с 365 от общо 650 места в Камарата на общините, показват окончателните резултати от вчерашните предсрочни парламентарни избори.

Това е мнозинство от 80 места и е най-голямото от 2001 година насам.

Партията на Джонсън подобрява резултата си спрямо последните парламентарни избори през 2017 г., когато имаха с 64 места по-малко.

Основната опозиционна Лейбъристка партия получава 203 места - с 29 по-малко, отколкото имаше досега.

Лейбъристите губят от консерваторите в традиционните си крепости в северна и централна Англия.

Шотландската национална партия печели 48 места или с 13 повече спрямо преди две години, а партията "Либерални демократи" - 11 места.

Избирателната активност е 67.23 процента, а общият брой на гласувалите е 31 897 000 души.

В избирателния район Източен Дънбартъншър, където лидерката на либералдемократите Джо Суинсън загуби срещу кандидатката на Шотландската национална партия Ейми Калахан, избирателната активност е била 80.38 процента.

"Оздравителният процес да започне"

По време на обръщението си пред "Даунинг стрийт" в петък Борис Джонсън призова "оздравителният процес да започне" и обеща да обедини британската нация.

По думите му "страната заслужава да прекрати караниците и дълга почивка от разговори за Брекзит".

Той каза, че приоритет ще бъде Националната здравна служба, което той нарече "проста и красива идея".

"Thank you for the trust you have placed in us and in me"

UK PM Boris Johnson thanks those who voted Conservative for the first time, speaking outside Downing street after his #ge2019 winhttps://t.co/4ys4LzdNrL #GeneralElectionResults #BBCElection pic.twitter.com/fZ3dmuCutI