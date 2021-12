Борис Джонсън засечен на сбирка в градината на Даунинг стрийт по врреме на локдаун

Британският вестник "Гардиън" публикува снимка, показваща как министър-председателят Борис Джонсън и още над 10 човека пият вино в градината на неговата резиденция на "Даунинг стрийт" 10. Според изданието снимката е била направена по време на наложен заради коронавируса локдаун през май 2020 г., предаде Ройтерс.

През последните седмици Джонсън беше засегнат от поредица медийни публикации, съобщаващи, че миналата година в правителствени офиси са се провеждали коледни празненства в нарушение на карантинните мерки заради коронавируса. Премиерът разпореди разследване по въпроса.

Тези информации изумиха гражданите, които миналата година бяха призовани от правителството да се откажат от своите празненства за Рождество Христово, а сега са изправени пред вероятността да бъдат призовани да изоставят коледните си планове за втора поредна година, този път заради разпространението на варианта Омикрон.

EXCLUSIVE: Boris Johnson and staff pictured with wine in Downing Street garden in May 2020 https://t.co/HDyvi70Nqd — The Guardian (@guardian) December 19, 2021

Според "Гардиън" публикуваната снимка е от май 2020 г., не много дълго след като Джонсън беше изписан от болница, където прекара няколко дни в интензивно отделение за лечение от КОВИД-19.

На снимката се виждат министър-председателят и съпругата му Кари, която, както изглежда, държи новородения им син. Те и още двама души са седнали около маса на тераса в градината на премиерската резиденция. На масата има вино и сирене.

Наблизо се вижда друга маса, около която са седнали четирима човека, а на известно разстояние оттам има по-голяма група хора, които стоят на тревата около маса с бутилки вино.

Канцеларията на Джонсън отговори, като каза, че в онзи ден е имало работни срещи в градината.

"През летните месеци в градината на Даунинг стрийт често има работни срещи. В този случай имаше срещи на персонала след пресконференция", заяви говорител.

"На Даунинг стрийт е домът на министър-председателя, както и работното му място. Съпругата на министър-председателя живее там и следователно също така законно използва градината", каза премиерският говорител.

"Гардиън" заяви, че снимката му е била предоставена, след като по-рано канцеларията на Джонсън е отрекла да е имало социална сбирка, като е казала, че служители от Даунинг стрийт са работили в градината следобеда и вечерта.

Вестникът съобщи, че във въпросния ден тогавашният здравен министър Мат Ханкок е дал пресконференция, в която е призовал хората да спазват правилата и да не се възползват от хубавото време през уикенда, за да се събират на групи.