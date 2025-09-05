Борисов: Ако имах ей толкова власт, бих освободил кмета на Варна

Ако имах толкова власт, бих освободил кмета на Варна от ареста.

Това заяви в петък лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Но тъй като, по собствените му думи, партията му няма влияние в съдебната система, той можел само да помоли за такова нещо.

Кметът на Варна Благомир Коцев е задържан вече месеци по обвинение за участие в престъпна група и корупционно престъпление. Основните доказателства срещу него се съдържат в показанията на бизнесдамата Пламенка Димитрова. Тя е сред основните изпълнители на поръчки по време на управлението на ГЕРБ. След това не успява да спечели търговете. Тя се оплаква и подава сигнал, по койго започва работа от Комисията за противодействие на корупцията.

Борисов разкритикува и действията на КПК.

"Действията на КОНПИ, това, което се случи там. Не само съм категорично против, не само го осъждам, ако имам ей толкова малко власт, незабавно бих го освободил Кожев от ареста. По-ясно как да го кажа", заяви бившият премиер.

Но понеже кметът е оставен под стража от два съдебни състава, Борисов обясни, че можел само "да помоля, да се обърна и да каже, че бих бил много щастлив, ако той бъде освободен".

Призивът му идва след поредния протест на ПП в защита на кмета, организиран във Варна.

Очаквайте подробности.