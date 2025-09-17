Борисов: Антикорупционната комисия не трябва да остава в този вид

Антикорупционната комисия (КПК) не бива да остава в сегашния си вид. Това заяви в сряда лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Той отново даде заявка, че е по-скоро склонен да подкрепи промяна, която би "разхвърляла" събраните в КПК звена обратно към ДАНС и Сметната палата.

Законопроект в тази посока бе внесен от Делян Пеевски. Борисов обаче твърди, че не бил запознат с текстовете.

"Моята позиция е, че тази комисия в този вид не трябва да остава. Тя беше правена по време на сглобката, беше правена за Бойко Рашков и това беше целта – да се овладеят всички служби, комисии, репресивни органи на държавата“, заяви лидерът на ГЕРБ, удобно пропускайки факта, че неговата партия бе част именно от "сглобката".

Проблемът

Големият проблем пред закриването на КПК е, че съществуването ѝ е заложено като изискване в Плана за възстановяване и устойчивост. Т.е. България може да бъде лишена от пари по плана, ако комисията бъде ликвидирана. Според Борисов в момента в Брюксел се водят преговори за това как КПК би могла да бъде закрита.

По време на "сглобката" на комисията бяха дадени изключителни правомощия. Нейните инспектори имат разследващи функции и могат да арестува. На практика те са с полицейски правомощия без да са служители на МВР. Необявената цел на ПП-ДБ бе да се заобиколи неработещата прокуратура.

През последните четири години КПК е без редовно избрано ръководство. Председател имаше за последно през 2021 г. След идването на власт на кабинета на Кирил Петков бившият главен прокурор Сотир Цацаров подаде оставка като шеф на комисията. Оттогава тя се ръководи от Антон Славчев, и.д. шеф.

Новите началници

Макар че бъдещето на комисията е под въпрос, в парламента продължава процедурата по избор на новите членове на ръководството ѝ. Докато депутатите бяха във ваканция мина предварителната фаза на избора – изслушванията пред т.нар. номинационна комисия. Четиримата кандидати трябва да бъдат окончателно одобрени от парламента. Към момента такова гласуване не е насрочено.