Борисов: Даваме за пенсии и заплати, за да сме готини като Асен Василев

Бюджетът за догодина ще се движи "по инерцията" на бюджетите, приемани по време на правителството на сглобката. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в петък. Причината е, че няма партия, която да намали пенсиите, след като Асен Василев като финансов министър ги е увеличил. Правителството ще се надява на повишено събиране на данъци, за да може да запуши дупките на следващата година.

Ние бяхме дисциплинирани

ГЕРБ е дясна партия и по време на управлението си винаги държала да има фискален резерв и нисък дефицит. При управлението на ПП обаче това се е променило, каза още Борисов. По време на сглобката от ГЕРБ са предупреждавали, че по някои бюджетни параметри се действа така че съкращенията в бъдеще ще са невъзможни.

"Дойде Промяната и всички системи нараснаха главоломно. Виждате, че по всички параметри, заплати, пенсии, ние се движим в инерцията и посоката, която беше зададена, когато бяхме в сглобката. Няма партия, която да каже, че Асен Василев вдигаше много пенсиите, а ние сега ще ги намалим. Затова сега с милиард отгоре даваме на пенсионерите, за да изглеждаме и ние така хубави и така готини, както правеше Асен Василев", заяви Борисов.

На въпрос дали все пак се предвижда съкращаване на администрация, за да се намалят разходите, той отговори, че ще съкращават толкова, колкото е съкратил и Василев.

Все още не знаем

Все още не е ясно дали ще има увеличение на осигурителната тежест, каза още лидерът на ГЕРБ. Преди дни стана ясно, че в проектобюджета на НОИ е заложен ръст от 2% от януари и още 1% от началото на 2028 г.

Опозицията определи предложението като скандално. Според тях това няма да реши нито един проблем.

"Днеска смятат за последно да кажат какво ще правят", бе коментарът на Борисов.

"Червената линия" за ГЕРБ са 3% дефицит, каза още партийният лидер. Има опасност тази граница да бъде премината.

"Ще се стараем да не го направим и през приходите да го компенсираме. Това, което научих вчера, е, че близо 7 млрд. лв. приходните агенции повече са събрали. Сиреч борбата с корупцията, борбата с контрабандата явно дават такъв резултат. Ако продължим с това добро темпо, догодина с тези приходи ще покрием тези дупки", коментира Борисов.