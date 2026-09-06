Борисов е против ГЕРБ да издига кандидат-президент. Партията ще реши до дни

Аз съм против ГЕРБ да има собствен кандидат за президент. Дал съм срок до 8 септември на партията да вземе решение - дали ще издига някого или не, каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов на пресконференция във Велико Търново.

Той посочи, че понася критики и обвинения заради това, че не е издигнал кандидат, а останалите партии, които са се "скрили зад инициативни комитети" не понасят такива.

"Аз считам, че това е единственият начин - партията или част от нея да реши. Сега между членовете тече спор кое е правилно. Затова до осми ще изчакаме", посочи още Борисов.

Той каза, че ГЕРБ няма да даде непоискана подкрепа на никого и съобщи, че към момента не се водят разговори с други политически партии и лидери по темата.