Борисов е против ГЕРБ да издига кандидат-президент. Партията ще реши до дни

Аз съм против ГЕРБ да има собствен кандидат за президент. Дал съм срок до 8 септември на партията да вземе решение - дали ще издига някого или не, каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов на пресконференция във Велико Търново.
Той посочи, че понася критики и обвинения заради това, че не е издигнал кандидат, а останалите партии, които са се "скрили зад инициативни комитети" не понасят такива.
"Аз считам, че това е единственият начин - партията или част от нея да реши. Сега между членовете тече спор кое е правилно. Затова до осми ще изчакаме", посочи още Борисов.
Той каза, че ГЕРБ няма да даде непоискана подкрепа на никого и съобщи, че към момента не се водят разговори с други политически партии и лидери по темата.
"Ако издигнем кандидат, това ще е най-голямата услуга, която ще направим на г-жа Йотова, нищо, че има членове на ГЕРБ в нейния инициативен комитет, аз не ги обвинявам", посочи още Бойко Борисов.
Той коментира, че избирателите на партията ще го послушат на 99% и няма да подкрепят демократичната двойка "Гюров - Кандев".
"В последните няколко дни на всички прави впечатление как започнаха да говорят много обрано. Сега вече им трябвали избирателите на ГЕРБ. Ама като искате избирателите на ГЕРБ, те си имат партия, те са бойковисти", категоричен беше Борисов.
Той посочи още, че не вярва на машините, като даде пример, че "и Тръмп, и Мъск" не вярват на машините.
Точно това е и целта на Борисов - избирането на Йотова да не е под каквото и да било съмнение! Заради това за първия му мандат му противопостави неизбираемата Цецка Цачева, а за втория - един невзрачен университетски преподавател.
След като Борисов официално обяви, че ГЕРБ няма да издига кандидат и че хората му няма да гласуват за Гюров, интригата приключи. Кого всъщност ще подкрепят „бойковистите“ на финала? Отговорът е ясен – Илиана Йотова. Защо ли? Защото за сенчестия" бизнес" на бойко е много по- безопасно да продължи да се договаря в сянка с Копринков, отколкото да допусне реална проевропейска алтернатива, която да му спре схемите и контрабандните канали на Капитан Андреево
Само не разбрах къде конституцията определя, че държавата трябва да репресира и да ограничава свободата на хората. 1 400 000 незнайни гласуваха за БКП. РР много държи да е премиер само на тези незнайни 1400000, грижи се основно те да са доволни. Останалите незнайни 5000000 явно трябва да живеят, работят и да обслужват нещо, което си е измислило някаква нова държава с 1400000 доволни избиратели.
Борисов и Радев са от един дол дренки. Военизирани комунисти, с фатмашки манталитет, простовати, но хитри и коварни. Слуги на задкулисието, прислуга на руските си господари, долни същества. Ако бяха на Запад, щяха да чистят клозети.
Ехааа, "те" не са членове или симпатизанти на ГЕРБ, а "те са бойковисти"...
Нещо като ленинисти или сталинисти, само че, "бойковисти"...
За "услугата" към Йотовата е ясно, че неговият кандидат ще е по-тъп и от нея,
ама е интересно, какъв "електорат" предлага, след като Свинята си ги набра като тикви от бостан...
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Точно това е и целта на Борисов - избирането на Йотова да не е под каквото и да било съмнение! Заради това за първия му мандат му противопостави неизбираемата Цецка Цачева, а за втория - един невзрачен университетски преподавател.
След като Борисов официално обяви, че ГЕРБ няма да издига кандидат и че хората му няма да гласуват за Гюров, интригата приключи. Кого всъщност ще подкрепят „бойковистите“ на финала? Отговорът е ясен – Илиана Йотова. Защо ли? Защото за сенчестия" бизнес" на бойко е много по- безопасно да продължи да се договаря в сянка с Копринков, отколкото да допусне реална проевропейска алтернатива, която да му спре схемите и контрабандните канали на Капитан Андреево
Само не разбрах къде конституцията определя, че държавата трябва да репресира и да ограничава свободата на хората. 1 400 000 незнайни гласуваха за БКП. РР много държи да е премиер само на тези незнайни 1400000, грижи се основно те да са доволни. Останалите незнайни 5000000 явно трябва да живеят, работят и да обслужват нещо, което си е измислило някаква нова държава с 1400000 доволни избиратели.
Самият Борисов трябва да се кандидатира, че да избави Родината от руските влияния!
той е Против, Но Партията Решава.. Ахх гиди "Тарикат" Селски.. П.П. Партията "Решава", Но той Дал Срок иначе до 8ми.. Ахх..
Борисов открито подкрепя партийната си другарка Идиотова. Винаги верни на Партията-майка! И на Матушката Русь.
Поредният некъпан булгаристанец от махалата, повярвал си че е политик.
Борисов и Радев са от един дол дренки. Военизирани комунисти, с фатмашки манталитет, простовати, но хитри и коварни. Слуги на задкулисието, прислуга на руските си господари, долни същества. Ако бяха на Запад, щяха да чистят клозети.
Ехааа, "те" не са членове или симпатизанти на ГЕРБ, а "те са бойковисти"... Нещо като ленинисти или сталинисти, само че, "бойковисти"... За "услугата" към Йотовата е ясно, че неговият кандидат ще е по-тъп и от нея, ама е интересно, какъв "електорат" предлага, след като Свинята си ги набра като тикви от бостан...