Борисов: ГЕРБ е една от четирите управляващи партии

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че ГЕРБ е една от четирите управляващи партии. Досега Борисов многократно повтаряше, че управлението е само на ГЕРБ, БСП и ИТН и това е „правителство на малцинството“.

"Кои ние управляваме (ГЕРБ ли ? – б.а). Не, ние сме една от четирите", каза Борисов пред журналисти в парламента в четвърътк.

Попитан дали "ДПС-Ново начало" на санкционирания по "Магнитски" Делян Пеевски също е в управлението, Борисов обяви, че "без тях не може да мине нищо".

"ДПС-Ново начало" крепи управляващите, а Пеевски многократно е заявявал, че правителството ще изкара пълен мандат.

Председателят на ГЕРБ обяви, че нямал никакво желание да бъде премиер и не е разговарял с коалиционните си партньори от БСП и ИТН.

"Беше поставено условие, за да има правителство, аз да не съм премиер и затова излъчих свои представител", каза той.

Борисов отхвърли критиките, че влияе върху решенията на правителството и обяви, че ГЕРБ е дисциплинирана партия и когато "лидерът на ГЕРБ говори, всички в партията мълчат".

По думите му той има достатъчно сила и мощ и като обикновен депутат, а тази сила идва от това, че има най-голямата парламентарна група и "дава правилни решения".

Борисов отговори и на критиките, че е присъствал на срещата между Росен Желязков и председателя на Европейската комисия Усрсула фон дер Лайен в неденя във ВМЗ-Сопот.

По думите на председателя на ГЕРБ той е бил поканен, за да разкаже за водените от него преговори с "Райнметал" за построяване на завод за барут в България.

"Пеевски и Борисов не са в изпълнителната власт"

"Нито един от двамата ( Пеевски и Борисов – б.а) не е във властта. В изпълнителната власт. От коя власт да изляза? Да спра да бъда депутат ли? Че мен се ме избрали хората“, каза Борисов по повод провелите се в сряда протести срещу правителството.

През деня пред сградата на парламента протиестираха симпатизанти на проруската "Възраждане" и "Величие", а вечерта се проведе протест под наслов „Отпор срещу дикатурата“, организиран от инициатива "Правосъдие за всеки" и подкрепен от ПП-ДБ.

По думите му това са професионални протестиращи и няма протести за решение на проблеми и не е ясно коя е завладяната държава.

"Сега даже ми се ходи и на мен на протест – приятно е да пиеш бира и да викаш", каза Борисов.

Той обяви, че винаги има недоволни, а от протести се притеснява единствено когато е премиер.

Борисов не видя скандал с визита на Зафиров в Китай

Председателят на ГЕРБ смята, че няма нищо скандално в посещението на вицепремиера Атанас Зафиров в Китай.

Вицепремиерът е в Китай по покана на управляващата в Пекин комунистическа партия, за да посети военен парад.Зафиров оглави делегация на БСП, а освен това се появи на обща снимка с руския президент Владимир Путин, севрнокорейският лидер Ким Чен-ун, президентът на Беларус Александър Лукашенко и други авторитарни лидери.

"Не знам Китай да е обявен за вражеска държава. Не съм чул Европейската комисия да има директива срещу посещение в Китай. Опитват се да направят скандал там, където няма никакъв скандал. Освен това лидерът на ПП Асен Василев работи много добре с Китай и с Китай трябва да се работи. Всяка партия има свои лидери и своя политика. Зафиров е там като лидер на партия и тя е била столетница и винаги е ималата такава политика. Аз не се меся никога в работата на други партии", каза Борисов.

Според него по същата логика щом "президентът Путин е бил в САЩ с президента Тръмп“ трябва да питаме защо наши хора са били в Щатите ли“.

По думите на Борисов ГЕРБ също е получила покана за събитието, но паритята не е изпращала свои представители на визитата поради несъгласие с някои от присъстващите държавни лидери.

Премиерът Росен Желязков съобщи във вторник, че е разбрал от медиите какво правят в Китай вицепремиерът Атанас Зафиров и министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов. Стана ясно, че Зафиров е бил в отпуск и делагацията е отпътувала с лични средства.

ПП-ДБ призова оставката на Зафиров

Същевременно тази депутатът Елисавета Белобрадова от ПП-ДБ представи декларация от името на формацията, с която потвърди искането на обединението за оставка на Зафиров.

По-късно председателят на ПП Асен Василев призова за взимане на мерки и разясняване на ситуацията от страна на премиера Росен Желязков.

По думите му от изказванията на Борисов и премиера е станало ясно, че нямат намерение да вземат мерки, а липсва яснота дали това е било официална визита, или не.

"Не е окей да седиш между два стола. България е в ЕС и НАТО. Има ясни съюзници и приоритети. Не може да прави действия, които не са съгласувани с националния интерес, с външното министерство и съюзниците. Такива действия подкопават доверието в нашата държава", каза Василев пред журналисти в парламента.

Василев настоя да стане ясно дали правителството и българското посолство в Китай са участвали в организаирането на делегацията и знаел ли е премиерът за нея. Василев попита и като какъв Борисов е имал покана за парада.

"Ако се окаже вярно, че Зафиров е отишъл там, а премиерът не е знаел, това е причина Зафиров да подаде оставка", каза Василев.