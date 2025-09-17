Бoрисов и Радев в челен сблъсък за "Райнметал". Кой е довел германската компания и кой иска да я изплаши? (обновена)

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и президентът Румен Радев влязоха в челен сблъсък по линия на готвената инвестиция на германския оръжеен мастодонт "Райнметал" у нас. Според Борисов президентът прави опит да сплаши компанията и тя да се откаже от намеренията си.
Радев от своя страна отново повтори, че той е уредил инвестицията и очаква благодарности от Борисоов.
Борисов: Плаши инвеститорите
“Румен Радев не се държи като президент, а като партиен лидер. Иска да не стане, да подплаши инвеститорите. Предполагам това е целта. Да видим. Аз бих коментирал за “Боташ“. Докато всички бяха на почивка, ние загубихме още 50 милиона. Най-големият инвеститор в турската държава са българите“, коментира Борисов.
“От 5 години ГЕРБ нямаме никакво влияние върху ВМЗ, за да коментирам какъвто и да е сигнал. Предполагам вече е даден на службите да го гледат“.
Преди няколко дни Радев прие лично Цанов в президентството, след като той излъчи в YouTube канала си разговор с маскиран мъж, представен като служител на ВМЗ. Анонимният мъж говори за злоупотреби при поръчки, доставки на машини, ремонти, както и схеми при сделки с посредници в търговията с оръжие.
Радев не иска да разваля инвестицията, но има въпроси
По-късно в сряда Радев посочи, че "Борисов първо трябва да е доволен и благодарен, че доведох на крака господин Папергер (бел. ред. главният изпълнителен директор на "Райнметал" Армин Папергер) в България и го убедих да инвестира тук".
"Друг е въпросът как ще се реализира тази инвестиция и в какво. Нямам никакво намерение да развалям нищо", категоричен бе държавният глава.
Планира се “Райнметал” да изгради съвместно с България два завода – за боеприпаси и за барут.
Първият завод ще е съвместен с ВМЗ – Сопот и ще се специализира в производството на боеприпаси с натовски калибър.
Президентът Румен Радев твърди, че той е уредил инвестицията на “Райнметал“
и по тази тема влезе в разправия с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който също беше активен в контактите с германската компания.
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Каква многомилионна инвестиция ви гони - ние ще теглим 500 милиона, другите 500 ще им ги гарантираме пак ние и накрая те взимат контролния пакет от 51% ... и си съсипваме природата с производство с ниска добавена стойност, което никой друг не иска ...
Не толкова Радев плаши /чуждите/ инвеститори/те в България, колкото състоянието на "съдебната ни система", и създаването на "тандема Борисов-Пеевски" /превръщането на Бойко в п.школапец на Пеевски/.
мунчо саботира и това е ясно на всички.Затова се среща с оня мошеник цанов.Божанков нарече това диверсия на мунчо и е напълно прав.
Завод за барут и хранилище за ядрени отпадъци си ги правете в задния двор. Бойко, Румен, Росен, Делян! Може и на плаваща фабрика в края на икономическата зона, близо до Грузия!