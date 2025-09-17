Бoрисов и Радев в челен сблъсък за "Райнметал". Кой е довел германската компания и кой иска да я изплаши? (обновена)

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и президентът Румен Радев влязоха в челен сблъсък по линия на готвената инвестиция на германския оръжеен мастодонт "Райнметал" у нас. Според Борисов президентът прави опит да сплаши компанията и тя да се откаже от намеренията си.

Радев от своя страна отново повтори, че той е уредил инвестицията и очаква благодарности от Борисоов.

Борисов: Плаши инвеститорите

“Румен Радев не се държи като президент, а като партиен лидер. Иска да не стане, да подплаши инвеститорите. Предполагам това е целта. Да видим. Аз бих коментирал за “Боташ“. Докато всички бяха на почивка, ние загубихме още 50 милиона. Най-големият инвеститор в турската държава са българите“, коментира Борисов.

“От 5 години ГЕРБ нямаме никакво влияние върху ВМЗ, за да коментирам какъвто и да е сигнал. Предполагам вече е даден на службите да го гледат“.

Преди няколко дни Радев прие лично Цанов в президентството, след като той излъчи в YouTube канала си разговор с маскиран мъж, представен като служител на ВМЗ. Анонимният мъж говори за злоупотреби при поръчки, доставки на машини, ремонти, както и схеми при сделки с посредници в търговията с оръжие.

Радев не иска да разваля инвестицията, но има въпроси

По-късно в сряда Радев посочи, че "Борисов първо трябва да е доволен и благодарен, че доведох на крака господин Папергер (бел. ред. главният изпълнителен директор на "Райнметал" Армин Папергер) в България и го убедих да инвестира тук".

"Друг е въпросът как ще се реализира тази инвестиция и в какво. Нямам никакво намерение да развалям нищо", категоричен бе държавният глава. Още по темата ВМЗ Сопот и Rheinmetall: асиметрични рискове и ползи Планира се “Райнметал” да изгради съвместно с България два завода – за боеприпаси и за барут.

Първият завод ще е съвместен с ВМЗ – Сопот и ще се специализира в производството на боеприпаси с натовски калибър.