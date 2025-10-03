Борисов игнорира съда и сочи Сарафов за законен главен прокурор

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обясни, че за него Борислав Сарафов е законен главен прокурор, въпреки разпореждането на Върховния касационен съд от четвъртък.

"Не коментирам съдиите и прокурорите. Те са независими. Така са преценили, така са казали", каза още лидерът на ГЕРБ и допълни, че според него изборът на Сарафов за временен главен прокурор е законен.

Преди ден Наказателната колегия на Върховния касационен съд обяви, че Борислав Сарафов е нелегитимен главен прокурор. Решението на съдиите рязко се разминава с това на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС), която легитимира оставането на Сарафов на поста.

Според ВКС мандатът на Сарафов, който е временно на поста от лятото на 2023 г., е изтекъл на 21 юли 2025 г. Това следва от поправка в Закона за съдебната власт, приета по настояване на ПП-ДБ. Според нея никой не може да е временно главен прокурор повече от шест месеца.

Прокурорската колегия направи собствено тълкуване и прецени, че поправката нямала обратна сила, което означава, че Сарафов може да продължи да бъде временен главен прокурор практически вечно.

Решението на прокурорите във ВСС обаче е безпринципно. Прокурорската колегия признава, че законът ѝ забранява да избере нов главен прокурор, но не признава, че законът забранява на Сарафов да е главен прокурор.

Малко след произнасянето на Върховния съд бе публикувана цинична позиция на прокуратурата, че решението на ВКС не поражда никакви последици за Сарафов, но ощетява потърпевшите по наказателните дела.

В петък сутринта бе публикувана и позиция на Асоциацията на прокурорите в България, която очаквано бе в защита на позицията на Борислав Сарафов.

Асоциацията изразява "уважение към ролята на Върховния касационен съд за уеднаквяване на практиката, но подчертава, че съдебните мотиви не могат да заместят изрична законодателна воля, нито да разширяват приложното поле на нормите отвъд техния текст".

Прокурорското сдружение твърди, че съдебният закон е написан противоречиво и има нужда от изясняване на въпроса за мандата на временния главен прокурор.

"Определянето на временното ръководство на прокуратурата е правомощие на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. Актовете на този орган са валидни и пораждат правни последици до тяхната отмяна по установения от закона ред, а именно чрез съдебен контрол пред Върховния административен съд", твърди Асоциацията на прокурорите.

По ирония Върховният административен съд е в много сходно положение на това, в което се намира прокуратурата. Мандатът на Георги Чолаков изтече през ноември 2024 г., но в разрез с конституцията той бе удължен с шест месеца, през които Чолаков бе временен шеф. Сега той е в отпуска.

"Публични внушения в противоположен смисъл, когато не е налице съдебна отмяна по надлежния ред, създават риск от правен хаос, затрудняват наказателното правораздаване и уронват общественото доверие", коментира Асоциацията на прокурорите.

Общественото доверие към Висшия съдебен съвет, прокуратурата, а и към самия съд, отдавна е изчерпано, ако се съди по социологическите проучвания.

Мандатът на ВСС е изтекъл от четири години, а с решение на Съда на ЕС бяха орязани правомощията на инспектората. В решението на Съда на ЕС се казва, че принципът на независимост на съдиите не допуска членовете на орган на съдебната система, избрани от парламента, да продължат да упражняват функциите си след края на законния мандат.