Борисов: Не съм нервен изобщо, просто ми дуднеш в ухото

"Не съм нервен изобщо, просто ми дуднеш в ухото", каза Борисов на репортер в парламента.

По-рано лидерът на ГЕРБ се фръцна заради журналистически въпрос, тръгна си, а после се върна, за да не пишели за него, че е "нервен". Първо обяви, че не бил нервен, а накрая призна, че все пак го "нервират".

Въпросът, от който започна всичко, беше "кои са кръговете и кръгчетата", които по думите на самия Борисов, управлявали "министерства на концесии".

"Няма ли да ме оставите да приказвам, или?", отговори троснато Борисов, на репортер от "Дневник", който зададе въпроса.

"Ами, вие сякаш си казахте изречението и затова реших...", обясни журналистът.

"Айде, да ги оставите (телевизионните репортери – бел. ред.) да си направят синхрон и после да ме питате", продължи Борисов и заплаши: "Във вторник искате ли да дойда на вашето мероприятие? Защо ме каните?", вероятно визирайки регионалният отбранителен форум Regional Defence Summit 2025, който организира "Капитал" – също част от медийната група на "Икономедия".

Борисов постави и ултиматум на репортера: "Или се дръжте възпитано с мен, или просто няма да дойда, няма да дойдем с ПП ГЕРБ на вашето мероприятие".

"Надявам се от моите въпроси да не зависи присъствието ви", отговори журналистът.

"Ами точно от вашите въпроси зависи, защото се държите като агент на ПП", обвини Борисов репортерът.

"Защо говорите така на колега?", попита лидера на ГЕРБ друг журналист.

"Ами, не ѝ говоря. Просто казвам", каза Борисов и отново се обърна към репортера на "Днвеник": "Аз не мога да направя едно изказване, без вие да ме апострофирате".

"Имахте пауза в говора. Ако не сте завършили мисълта си, заповядайте", прикани го журналистът в опит да прекрати спора.

"Ами, не съм си завършил мисълта", обяви Борисов.

"Добре, запоядайте, аз ще попитам по-късно", отново направи опит да върне лидера на ГЕРБ към отговорите на журналистически въпроси репортерът.

"Ама то не зависи от вас дали ще продължа", репликира сърдит Борисов, но все пак благоволи да заговори за срещата си с "ДПС-Ново начало" от сутринта в сряда.

Последвалият въпрос "Изяде ли ви "ДПС-Ново начало" – този път на репортер на "Евроком" - съвсем изкара лидера на ГЕРБ от кожата му и той реши да си тръгне и троснато пожела "всичко хубаво".

Отдалечавайки се Борисов извика "Изяде ми, 'наеш кое?" и след увещания от приближените си да смекчи тона добави: "Шлифера".

Други журналисти пък решиха да разкритикуват колегите си заради ядосалите го въпроси: "Ама, защо го прекъсвате".

Междувременно Борисов реши да се върне и отново застана пред медиите и разви тезата как репортерите са имали за цел да го нервират, а после да пишат, "че съм бил нервен".

Лидерът на ГЕРБ обясни, че на него се паднало да "лидира процеса" (на преговорите около т. нар. "преформатиране" – б. ред.), и недоволен от коалиционните си партньори за недостатъчно участие ги сравни с гушлива котка:

"В Банкя казваха като неловена мачка се гуши. Като неловена котка, за тези които са от градските условия, - не бяга, а се гуши", каза той и обясни сравнението си: "Просто искам да съм по-цветущ, защото после ще пишат – Борисов нервен бил".

Въпросът за "кръговете и кръгчетата", на които по собствените му думи били дадени министерства на концесия, бе зададен отново. Този път Борисов благоволи да отговори, че "кръговете и кръгчетата са партиите", макар миналата седмица да говореше и за "хора, които изобщо не се занимават с политика".

След като бе попитан, уточни, че не ставало дума за игричи около партиите: "Аз не знам за такива играчи".

В края на изявлението Борисов реши да даде половинчато извинение:

"Извинявайте, но да си имаме уважението. Когато говоря и ми говорите в ухото, аз се се разсейвам след това казвам "мачка", нервирате ме и след това в TikTok се пълни. Затова искам да ви помоля като се изкажа, винаги съм ви отговарял, тогава да ме питате".

"Може да не давате предимство на едни медии, пред други", разкритикува го репортерът от "Дневник".

"Обещавам, че всеки път първо ще заставам така (обърнат към журналиста и с гръб към камерите – б. ред.), ще отговарям на вас, с гръб към тях (телевизионните репортери – б. ред.)", отговори иронично лидерът на ГЕРБ.