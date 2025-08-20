Борисов обвини родителите за смъртта на детето в Несебър

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обвинява на първо място семейството на загиналото 8-годишно момче в Несебър за трагичния инцидент с парашута. Детето загина при скъсването на двете въжета на атракциона (т.нар. парасейлинг) и падна в морето от височина близо 40 метра.
Полетът с парашут, теглен от моторна лодка, е бил разрешен за деца над 3-годишна възраст, но Борисов обясни, че семейството е виновно за инцидента със скъсаните въжета.
“Ще се явят хиляди специалисти, които да говорят за регулация. Аз мога да кажа – регулацията е семейството“, каза Борисов.
Той каза, че когато видял внуците си за карат тротинетка, веднага я взел и хвърлил.
“Родителите могат да предотвратяват такива неща. Давам пример с мен снощи. Има едни тротинетки или какви са там. Като се прибирах от работа, моите така караха, че само паркирах, взех тротинетката - фиууу– нямат повече тротинетки", обясни Борисов.
Не се разбра кое е общото между активното каране на електрическа тротинетка и пасивното използване на морски атракцион, за чиято безопасност отговаря конкретна фирма.
"Не виждам аз по каква работа малки деца ги качват на такива съоръжения. Нито е осъзнато, нито знае, нито може. Пази Боже, стават инциденти. Давам пример семейството как може да предотврати подобно нещо. Пази Боже да се случи нещо и съм го видял, вината е моя", каза лидерът на ГЕРБ.
От логиката на Борисов не се разбира кой щеше да е виновен, ако се бяха скъсали въжетата на майката.
“Инциденти се случват, но подобни екстремни спортове и екстремни неща, трябва да минават и медицински преглед. Могат да получат паник атака – това са 100 метра нагоре“, коментира Борисов отново пропускайки факта, че става дума за скъсване на две въжета, а не за паник атака.
На въпрос защо и в тази сфера липсват регулация и ясни правила той отговори:
"Сега ще се явят хиляди специалисти да говорят за регулация. Аз мога да кажа - регулацията е на семейството. Винаги, винаги най-големите кораби са потъвали от технически аварии или самолети са падали. От морската вода може да се получи това нещо. И тези, които оперират там, трябва да ги проверяват... Сега ще се вземат мерки, но не можем да върнем детето...", допълни той.
На този фон премиерът Росен Желязков пое отговорност и обяви, че мястото на държавата е да осигури превенция. По думите му отговорността е на възрастните, които отговарят за децата, но и на институциите.
В началото на правителственото заседание той коментира, че ще бъдат въведени регулации “дори с риск да бъдем упреквани, че държавата се намесва там, където не ѝ е мястото“.
Премиерът каза, че очаква предложения на ниво закон още преди да е приключил летният сезон.
"Инциденти като този показват, че дори за дейности, които изискват по-висока степен на самоконтрол, по-висока степен на отговорност и по-висока степен на дължима грижа от оператори, които предлагат такива атракциони, от една страна, и от друга – извършването на дейности, които са високорискови и се предлагат на пазарен принцип като търговска дейност, държавата трябва да предприеме необходимите действия по начална превенция по отношение на безопасността и на намаляване на риска, както и последващ контрол", добави той.
По думите му случилото се в Несебър е изключителна човешка трагедия, за която не можем да сме равнодушни и безучастни по темата какви биха могли да бъдат ангажиментите на публичните власти по регулиране на тези дейности.
"Има човешка дейност, която не може да бъде изцяло покрита с регулаторни режими. Когато се борим за намаляване на административната регулация и административните тежести, трябва да си даваме ясно сметка кои са онези обществени отношения, в които интервенцията на държавата е необходима", отбеляза още той.
И добави, че това е необходимо особено при случаи, когато рискови развлекателни атракционни дейности се упражняват от малолетни и непълнолетни деца.
ма, кви савети пак раздава тоа, кат знае само да зима и у чикмиджету да слагъ, бе, ъ? ма, дукуга, бе! и семейството виновно било, а той нали симейству нема, зътуй винъги е и невинен. ми, кат кръглъ негръмотнъ тиквъ. байгън стана, та се нетрае. ма, па и що го питът!?
Малко сложно се е изразил докторът и учителят на българския народ. Струва ми се, че, ако се беше изходил по̀ разбираемо, простите щяха да го разберат по-лесно. Например така: Ами к’во станА̀ло, качила нЀк’ва майка детето си на парашут и не проверила дали парашутът е обезопасен по стандартите на Данте Алигиери. И тръгнА̀л парашутът и се скъсА̀ли каишите и ту-туууу, детенцето паднА̀ло у водата. Ама оживЀло, въпреки безотговорната си майка, шото колегите парашутисти го извадЍли О̀време и искА̀ли да …
го спасът, ама дошла линейка без уреди. Що бе? Нали бЀха пепетата и дебелата на власт, нали управляваха? Шо не купЍха линейки с уреди? Ако бЀх аз у всеко село щеше да има линейка, у нЀкои села по две. У Банкя пет. И на морето щЀх да ги накарам докторите у водата да седят и да прихващат децата още преди да са паднА̀ли у водата. Ама пепетата и дебетата я съсипА̀’а таа държава. И тез безотговорни майки, дето едни каиши не могат да проверят бива ли ги или не. Добре, че е Делян да поема инициативата и да я крепи таз държава, че заникъде не сме. Утре, като пусне водата в Плевен, ще нареди проверка на всички каиши и ще оправи работата. Ама що да е така, таз майка не можа ли да подходи по-отговорно? Сега момчетата били виновни, дето карат парашутите. Ай стига съм ви приказвА̀л, че трЀа да нагледам магнолията и да я полея.
Защо трябва всяка тъпотия на този п р о с т а к да бъде ретранслиране безброй пъти ?
Отвpaтитeлeн нeгoднuk.
На ББ ако му се скъса въжето ще направи фиу фър и ще литне. А неговия бивш министър Москов е без грях, защото е от гербб
Пази си ортаците от едно време по плажовете.
Прочетох поредните мъдрости (на времето им викаха съобръжения) на доктора и учителя на българския народ и, честно казано, съм шаш. Но, казах си, трябва да се действа според както казва докторът и учителят на българският народ. Затова забраних на “моите” да се качват на трамвай, тролей, такси, влак, да не говорим за самолет или каруца, заради високия риск от катастрофи и съответната опасност да бъда обвинен в лекомислие и безотговорност. Когато “моите” ме попитаха как сега ще ходим в Гърция на море …
им отговорих, че ще ходим пеша поради голямата опасност да катастрофираме с колата. Чудя се дали да не се откачим от електроснабдяването, щото някой може да си пъхне пръста в контакта и стой та гледай. Абакалъм, да живей България! И доктора и учителят на българския народ! Да го изберем отново, българи и българки!
И цинизма.....