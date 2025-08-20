Борисов обвини родителите за смъртта на детето в Несебър

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обвинява на първо място семейството на загиналото 8-годишно момче в Несебър за трагичния инцидент с парашута. Детето загина при скъсването на двете въжета на атракциона (т.нар. парасейлинг) и падна в морето от височина близо 40 метра.

Полетът с парашут, теглен от моторна лодка, е бил разрешен за деца над 3-годишна възраст, но Борисов обясни, че семейството е виновно за инцидента със скъсаните въжета.

“Ще се явят хиляди специалисти, които да говорят за регулация. Аз мога да кажа – регулацията е семейството“, каза Борисов.

Той каза, че когато видял внуците си за карат тротинетка, веднага я взел и хвърлил.

“Родителите могат да предотвратяват такива неща. Давам пример с мен снощи. Има едни тротинетки или какви са там. Като се прибирах от работа, моите така караха, че само паркирах, взех тротинетката - фиууу– нямат повече тротинетки", обясни Борисов.

Не се разбра кое е общото между активното каране на електрическа тротинетка и пасивното използване на морски атракцион, за чиято безопасност отговаря конкретна фирма.

"Не виждам аз по каква работа малки деца ги качват на такива съоръжения. Нито е осъзнато, нито знае, нито може. Пази Боже, стават инциденти. Давам пример семейството как може да предотврати подобно нещо. Пази Боже да се случи нещо и съм го видял, вината е моя", каза лидерът на ГЕРБ.

От логиката на Борисов не се разбира кой щеше да е виновен, ако се бяха скъсали въжетата на майката.

“Инциденти се случват, но подобни екстремни спортове и екстремни неща, трябва да минават и медицински преглед. Могат да получат паник атака – това са 100 метра нагоре“, коментира Борисов отново пропускайки факта, че става дума за скъсване на две въжета, а не за паник атака.

На въпрос защо и в тази сфера липсват регулация и ясни правила той отговори:

"Сега ще се явят хиляди специалисти да говорят за регулация. Аз мога да кажа - регулацията е на семейството. Винаги, винаги най-големите кораби са потъвали от технически аварии или самолети са падали. От морската вода може да се получи това нещо. И тези, които оперират там, трябва да ги проверяват... Сега ще се вземат мерки, но не можем да върнем детето...", допълни той.

На този фон премиерът Росен Желязков пое отговорност и обяви, че мястото на държавата е да осигури превенция. По думите му отговорността е на възрастните, които отговарят за децата, но и на институциите.

В началото на правителственото заседание той коментира, че ще бъдат въведени регулации “дори с риск да бъдем упреквани, че държавата се намесва там, където не ѝ е мястото“.

Премиерът каза, че очаква предложения на ниво закон още преди да е приключил летният сезон.

"Инциденти като този показват, че дори за дейности, които изискват по-висока степен на самоконтрол, по-висока степен на отговорност и по-висока степен на дължима грижа от оператори, които предлагат такива атракциони, от една страна, и от друга – извършването на дейности, които са високорискови и се предлагат на пазарен принцип като търговска дейност, държавата трябва да предприеме необходимите действия по начална превенция по отношение на безопасността и на намаляване на риска, както и последващ контрол", добави той.

По думите му случилото се в Несебър е изключителна човешка трагедия, за която не можем да сме равнодушни и безучастни по темата какви биха могли да бъдат ангажиментите на публичните власти по регулиране на тези дейности.

"Има човешка дейност, която не може да бъде изцяло покрита с регулаторни режими. Когато се борим за намаляване на административната регулация и административните тежести, трябва да си даваме ясно сметка кои са онези обществени отношения, в които интервенцията на държавата е необходима", отбеляза още той.

И добави, че това е необходимо особено при случаи, когато рискови развлекателни атракционни дейности се упражняват от малолетни и непълнолетни деца.