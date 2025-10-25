Борисов обяви, че не го е страх от Пеевски и поиска ГЕРБ "да мине на друго ниво"

На партийно събитие в Разград лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че няма страх от от Делян Пеевски и "ДПС-Ново начало".

"Опозицията няма какво да каже, искат да ме уязвят, че аз съм слаб, а че Пеевски е силен. Забавляват ме. Загрижили се толкова за ГЕРБ, а няма по-голяма радост за тях от това да ни "изядат". Откога е тази грижа? Още преди 10 години пишеха, че сме приключили. Който нож вади-от нож умира. Искаха да ни направят лесна плячка, но ние не се даваме. Стара и жилава партия станахме. Искаха да ме пенсионират, а реално Асен Василев пенсионира Кирил Петков с едно решение", каза той.

"Те ("ДПС-Ново начало") са политически субект, който има своята подкрепа сред избирателите. Поканихме тяхната група, обясних им и на тях целите ни, задачите и те казаха: всичко, което касае добруването на хората, сме готови да го подкрепяме, без да влизаме във властта. И така премостих, поемайки всички подигравки срещу мен", добави Борисов по повод срещата, на която Пеевски препотвърди, че ще продължава да крепи кабинета и управляващата коалиция.

Борисов обяви, че нямало политическа класа, която да оцени "премостването" му.

"Отново ГЕРБ трябваше да поеме отговорността за първия бюджет в евро. Ако бяхме дезертирали и бяхме отишли на предсрочни избори, това щеше тежко да компрометира държавата в Брюксел и пред партньорите ни, които в аванс ни дадоха това, което желаем", добави той.

Пред младежи от ГЕРБ Борисов обяви, че иска партията да "мине на друго ниво".

"Аз искам ГЕРБ да изглежда другояче, за да сме нужни на обществото. Няма никакъв друг смисъл да участваш в политиката, ако нямаш продукт, с който да кажеш - ако сме ние, ще има това, това сме изпълнили, това сме направили, продължаваме и надграждаме", посочи Борисов и добави, че "една партия се създава и съществува, ако обществото има нужда от нея".

Според него от ГЕРБ трябва да помогнат на обществото да приеме "не само еврото, но и иновациите и изкуствения интелект и всичко това, което минава през младите хора".

По повод държавния бюджет за следващата година лидерът на ГЕРБ обяви, че "данъците не се пипат", но в същото време "над 1 млрд. повече са отделени за пенсионерите и над 1.2 млрд.за работни заплати".

Борисов подчерта, че наложените от САЩ санкции на "Лукойл" обхващат платежната система, а не самата рафинерия. "Надявам се правителството бързо да разясни това на нашите партньори и бързо да намерим решение. Проблемът ще бъде при разплащането на бензиностанциите, няма да можеш да платиш с карта, когато заредиш бензин", обясни той и добави:

"Ако този месец не се стигне до деескалация между Русия и Европа, войната ще ни почука на вратата. Истински се надявам човечеството да не бъде поставено пред риск. Това ме притеснява истински. Аз нямам страх нито от Радев, нито от Пеевски, нито от който и да е криминал. Но от задаващата се война изпитвам животински страх".

По повод гневния си монолог миналата седмица, Борисов обяви: "10 дена разсъждават разни анализатори какво е искал да каже "поетът". Учудвам се толкова ли елементарно разсъждават, толкова ли не могат да разберат чистата аритметика-ГЕРБ, БСП, ИТН имат 102-ма депутати, двама от БСП не гласуват, винаги са против, защото са хора на Радев. А за да има правителство, трябват 121. Поетът каза, че е поел ангажимент и пред българите, и пред международните партньори, че правителството няма да падне".

По време на изказването си Борисов реши да сравни депутатите с футболисти, след като преди ден се стигна до напрежение в пленарната зала: "Те дори и не се бият като хората, те са точно като футболистите от А група. Само заради камерите да ги запишат, да отиде в Тикток-а".