Борисов: От пиедестала на държавен глава Радев се разправя с един депутат, какъвто съм аз

Вчера Радев ме е обвини, че не пускам министри на негови мероприятия. Аз ги пускам, ама те не искат да ходят, заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в събота в Панагюрище, където е за академията на Младежката организация на ГЕРБ. Думите му са в отговор на коментара на президента отпреди ден, че министри получили забрана от Борисов да уважат мероприятия в интерес на България.
"Няма нито едно мероприятие "обединителят" да е пропуснал да говори срещу политическия си опонент и от пиедестала на държавния глава той се разправя с един депутат от ГЕРБ, какъвто съм аз, ползвайки цялата държавна машина, включително и медийна", коментира в събота Борисов.
“Той излиза, декламира си каквото си е намислил - хейт по правителство, по мене, по който си иска", посочи лидерът на ГЕРБ по адрес на президента.
Той коментира и критиките на Радев за строителството на автомагистрала "Хемус". "Той ме пита къде са чувалите от Хемус. Къде го чукаш, къде се пука? Сряда или четвъртък, доколкото знам от министър Иванов, този лот на Хемус, за който говори, ще бъде пуснат. И ще види къде са", заяви лидерът на ГЕРБ.
След това Борисов нападна ПП-ДБ: "От благодарност за това, че ги вкарахме в еврозоната, от ПП и ДБ - ту заедно, ту поотделно, продължават да саботират пътя ни. Предстои първи бюджет в евро, изключително сложен за баланс, бюджетният дефицит също е много трудна задача. ПВУ беше абсолютно провален, но Томислав Дончев положи огромни усилия да го предоговори. Същевременно от ПП-ДБ искаха да подарят цялата енергетика на "Джемкорп". Същите тези борци срещу корупцията и неправдите вкараха своите олигарси в ПВУ и то "дебело" - за 200, 300, 500 милиона“.
“За да могат да ги пазят, вкараха и КОНПИ, оглавена от политическо лице - Бойко Рашков, явил се да променя България след десетилетия в ДС. Същото важи и за Васил Терзиев. Ние с него имаме прилика - спечелили сме изборите, но не ни стигат гласовете да управляваме, затова ни трябва коалиция. Кметът обаче не се договаря с никого", каза още Борисов.
По думите му пропаганда насажда информация за зависимости на управляващите, за да изглеждат нестабилни. "Предлагат да съборим правителството. Добре, а след това? На следващия ден две партии от опозицията се обявяват взаимно за некадърни. Как от ПП-ДБ си представят с тези партии да вървят по евроатлантическия път? Опитват се да опаковат провала си, обвинявайки ГЕРБ. Зависим съм от Пеевски, единствено защото разчитам на неговата подкрепа за правителството”, коментира лидерът на ГЕРБ.
Той настоя да се създаде по места такава организация, че младите да могат да разграничат лъжата от истината.
"Светът върви към много лошо - към война. Втвърдява се и позицията на Доналд Тръмп. Вместо на 70 години да са по-умерени световните лидери, те са по-амбицирани и с по-голямо его. Подготвя се 19-и пакет санкции срещу Русия. Вместо да бъдем умни и на фона на всичко по света да се предпазваме... Защо всички избират ГЕРБ на изборите? Удържах години наред и с президента Ердоган, и ЕК, защитихме целия балкански път и решихме проблема с нелегалната миграция. Вече сме надежден партньор и затова станахме пълноправен член на Шенген”, твърди партийният лидер.
На събитието присъстват над 150 младежи от всички структури на партията в страната. Темите за европейските перспективи за устойчиво развитие, мястото на младите в Европа и иновациите в добивната промишленост ще бъдат дискутирани от участниците в различни панели.
няма ли кой да го прати на среща с Трактора?
Този ту е най- влиятелният в държавата, ту без него не може да се управлява държавата, ту е обикновен депутат. Алоо, герберската централа, пиарчетата, уточнете статута на горкия Борисов, че се обърка аудиторията. :))) Само в едно Тиквата е постоянен. Негов най- голям враг си остава ПП- ДБ. Няма "Възраждане", няма комунета. :)
Боко не е прав! В евро зоната ще влезем благодарение на Пеевски! Про руските партии Израждане Меч Величие ПП и баща им Радев газ пикаят!
Евтини скечове от селско театро с двама дърти комунисти.
В еврозоната ни вкарал някакъв, който леко намеква, че санкциите срещу Русия е различно от това да се предпазим... Тоя винаги ме е обърквал тотално, все двойни игри, не можеш му хвана спатиите.
Тоя дебел клин цепи нацията и трябва се разкара.
Вкарват го/ни в еврозоната. Н' дей обвинява човека. Всичко зависи от посоката на ветеро.
Цяла България е благодарна на доктора на науките Бойко Велики, че ни вкара в Шенген и скоро ще ни вкара в еврозоната! Е, шарлатаните се изприщват от това! От злоба и завист! ;)
С едно гомно, иска да каже. ........................................................................................................................... Пускал бил министрите. През другото време заключва ли ги?
Неуморим лъжец и крадец. Заинтересувате се какво е правил "деда" му в с.Храбърско и защо са му свтили маслото след 9.9.1944 г. (пребили са го негови съселяни, които с лъжи е вкарал в затвора). Тоз "депутат" се опита да изкара лъжеца за борец против Държавна сигурност, която не е още съществувала. Кажи нещо за чешкия затвор на Боко. Какво е търсил в него и кой го е освободил (за кражба и мародерство..). "ВЕЛИКИЯТ ДОКТОР НА крадците и лъжците"...