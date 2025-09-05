Борисов пак предложи на ПП-ДБ единен кандидат за президент, те пак отказаха

"Трябва да има единен кандидат за президент, център дясно, обществено приет, с репутация, подкрепен от дясноцентристките партии, човек, който да може 400-500 хиляди гласа да привлече с името си и ние с нашата мощ да го изберем за президент, всичко останало е обречено на неуспех".

Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в парламента в петък по въпроса за, както го нарече той, общ кандидат-президент на демократичната общност.

Той бе попитан дали ГЕРБ има кандидатура, която да предложи за обсъждане. На което отговори, че, преди да се предложи кандидатура, трябва да се направят консултации и ако се стигне до такъв човек, тогава лидерите на партиите да го обявят.

"Аз вярвам, знам, сигурен съм, че в тези така наречени демократични среди има много мислещи и опитни политици, аналитици, които са абсолютно съгласни с това, което казвам в момента, ако искаме да имаме успех", заяви Бойко Борисов.

По думите му по-голяма партия, европейска, демократична, бореща се за върховенство на закона от ГЕРБ няма, но "до този момент не са се обадили" за обсъждане на кандидатура.

Искаме да излъчим обща кандидатура за президент с част от партиите, която да бие кандидатурата на ГЕРБ, а не да е обща с ГЕРБ. Така отговори председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев.

Вместо да се гласят някакви хора за постове догодина, по-добре да вземем да свършим някаква истинска работа, каза Асен Василев и посочи предложенията на "Продължаваме промяната" за обезщетението за майчинство през втората година на детето, когато майката се върне на работа, и за младите лекари.

"Отсега да тръгнем да говорим за постове - ние много ясно сме заявили, че ние искаме да излъчим обща кандидатура с част от партиите, която да бие кандидатурата на ГЕРБ, а не да е обща с ГЕРБ", заяви той.

Борисов и Пеевски са в тандем, те не го отричат. "Ние работа в леглото при Борисов и Пеевски нямаме, ние по друг начин процедираме", коментира в кулоарите на парламента съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев.

През юни тази година Борисов обяви, че от ПП-ДБ "със сигурност си дават сметка, че без ГЕРБ това не може да се случи – да имат президент". Тогава той изрази готовност за консолидация на евроатлантическите формации и назова "Демократична България" и "Продължаваме промяната".

Малко преди тези негови думи участващата в ПП-ДБ партия ДСБ организира кръгла маса за общ кандидат за държавен глава на "демократичната общност", но ГЕРБ не бе поканена нито на събитието, нито на разговори след това.

"Ние тръгваме към тези президентски избори, за да победим ГЕРБ. Как ще издигаме кандидат с тях", каза преди месеци Николай Денков пред Нова тв.