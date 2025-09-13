Борисов порица Любен Дилов и осъди мечтата му "полицията да бие здраво"

Лидерът на ГЕРБ-СДС Бойко Борисов упрекна Любен Дилов-син за Фейсбук публикацията му от петък, в която депутатът пишеше за "мечтата" си за здрав полицейски бой и дори бе обявил готовност да направи законодателни предложения в тази посока от "загриженост" към хората. Коментарът на Борисов дойде в събота в Кюстендил по време на регионалната академия Младежи – ГЕРБ.

"Има много остър, сатиричен, хаплив език, но много пъти ме е учудвал с постовете си. Този пост, който е пуснал, аз го осъждам и се надявам той да не го мисли това и да го е пуснал в опита си да бъде интересен. От ГЕРБ не може да излизат такива постове. Любен Дилов ме подразни, аз дори не можах да повярвам, като ми прочетоха поста", коментира Борисов и подчерта, че от ГЕРБ "мислят и се борят за точно обратното".

"И аз, миролюбив човек като цяло, вече си мечтая за връщане на правото на полицията да бие. Ама така, здраво да бие. Както бие в Германия, в Белгия и във Франция. И го правя не от някаква носталгия по народната милиция, която често ме е побивала на младини или пък от кръвожадност. Правя го от загриженост за вас", бе написал Дилов в петък.

По думите на Борисов за полицията е важно да има превенция и уважение, което с бой не се изгражда. Председателят на ГЕРБ подчерта, че винаги е предлагал за министри на МВР дипломатични хора.

"За толкова години в политиката не съм виждал толкова език на омразата, който се насажда в момента", отбеляза още Борисов, цитиран от БТА.

Случаят в Русе

По повод инцидента в Русе, при който шефът на полицията в града бе жестоко пребит след спречкване с група младежи на възраст между 15 и 19 години, лидерът на ГЕРБ-СДС заяви, че МВР е допуснало грешка, излизайки със собствена версия твърде рано.

"Грешката в Русе е, че МВР избърза, вместо да каже, че когато са налице всички факти и обстоятелства, те ще бъдат изложени", коментира той, цитиран от БГНЕС.

Председателят на ГЕРБ постави под съмнение и авторитета на полицията в града и прикани ведомството да разсъждава по темата:

"Какъв е авторитетът на шефа на полицията, след като не го познават в града и след като могат 15-20-годишни младежи да го бият?".

Вотът на недоверие

"С вота на недоверие ПП-ДБ още сега предопределят президентските избори. И отсега мога да кажа, че ляво-популистки президент ще спечели", каза Борисов по повод внесения вот на недоверие.

По думите му "няма логика да искаш да свалиш работещо правителство и да го замениш с друго".

"Ние сме дали дума и на колегите от БСП, и ИТН, че ще изкараме цял мандат. Ние го правим в името на хората, държавата и общините. С кои очи те ще свалят правителството и утре ще кажат ГЕРБ да гласуват за кандидат Х", заяви лидерът на ГЕРБ-СДС.

"Ще им видим вота, вече те имат нови съдружници - "Възраждане", МЕЧ, "Величие". Те нямат култура на взаимоотношенията, но тяхна работа", отбеляза Борисов и обори мотива на вота за "завладените институции" с аргумента, че "Радев еднолично назначава конституционни съдии, шефове на ДАНС, МВР".